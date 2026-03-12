Erika Buenfil se solidariza con Aracely Arámbula tras difundirse foto del hijo mayor de Luis Miguel

Erika Buenfil recuerda el acoso que vivió cuando nació su hijo Nicolás

Erika Buenfil, quien también fue novia de Luis Miguel, dejó en claro que la privacidad de los hijos de los famosos tiene fecha de caducidad y por más que sus papás quieran protegerlos, llegará el momento en que alguien los capte y su imagen comience a circular en todos los medios.

“Se filtró, no se filtró, tarde o temprano iba a suceder", reflexionó la actriz, quien aprovechó para enviar su apoyo a Aracely Arámbula. "Felicidades, Aracely, ¡qué belleza de hijo tienes! Síguelos protegiendo”, dijo.

A partir de esta situación, Erika Buenfil recordó el momento en que nació su hijo Nicolás Buenfil y cómo enfrentó una fuerte presión mediática por conocer detalles sobre el bebé y la identidad de su padre.

Erika Buenfil apoya a Aracely Arámbula tras difundirse imagen del rostro de su hijo mayor (Agencia México)

“De recién nacido yo protegí muchísimo a Nicolás, porque a ver a quién se parece, ¡qué les importaba! Es un niño que tiene un día de nacido como para que hubiera gente colada en los cuneros", recordó la protagonista de Vencer el Pasado.

"Me parecía una falta de respeto no solamente a mí, sino a los demás bebés recién nacidos. O sea, habrá maneras y por qué a huevo querían, perdón, pero querían saber quién es el papá y quién no es el papá. ¿Y qué ganaban?”, enfatizó.

Erika Buenfil recordó el acoso que vivió cuando nació su hijo Nicolás (Germán Nájera + Ivàn Flores)

Erika relató que incluso tuvo que realizar maniobras poco habituales para salir del hospital tras el nacimiento de Nicolás, para evitar que los los fotógrafos captaran imágenes de su hijo, lo que describió como una situación complicada y desgastante.

“Es en serio, me sacaron por el área de los helicópteros, bajé, por unas escaleras de caracol toda lastimada. El bebé se lo llevó mi hermana para que nadie la reconociera, es un circo el que uno tiene que hacer”, dijo.