Después de que se hiciera pública la imagen del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, la actriz Erika Buenfil mostró su solidaridad con Aracely y aseguró que ante la exposición mediática que enfrentan los hijos de las figuras públicas, como también fue su caso, siempre hay velar por su bienestar y protegerlos.
Erika Buenfil se solidariza con Aracely Arámbula tras difundirse foto del hijo mayor de Luis Miguel
Erika Buenfil consideró que la decisión de mantener a los hijos de Luis Miguel fuera del ojo público respondió a motivos personales de Aracely Arámbula.
Sin embargo, reconoció que, con el paso del tiempo, se vuelve complicado evitar que eventualmente se conociera su rostro (un detalle que Aracely siempre ha procurado mantener en privado) debido a la atención que siempre ha rodeado su historia familiar.
Miguel y su hermano Daniel son fruto de la relación que Luis Miguel tuvo con la actriz Aracely Arámbula entre 2005 y 2008.
“Yo creo que Aracely decidió no mostrarlos por alguna razón. Y pues era muy difícil, porque andan con nosotros. Los encontraron, por cierto, el chico está precioso. ¡Qué cosa tan hermosa!, pero pues cada quien. Tristemente para nuestros hijos, somos muy públicas”, aseguró Erika ante los medios.
Erika Buenfil recuerda el acoso que vivió cuando nació su hijo Nicolás
Erika Buenfil, quien también fue novia de Luis Miguel, dejó en claro que la privacidad de los hijos de los famosos tiene fecha de caducidad y por más que sus papás quieran protegerlos, llegará el momento en que alguien los capte y su imagen comience a circular en todos los medios.
“Se filtró, no se filtró, tarde o temprano iba a suceder", reflexionó la actriz, quien aprovechó para enviar su apoyo a Aracely Arámbula. "Felicidades, Aracely, ¡qué belleza de hijo tienes! Síguelos protegiendo”, dijo.
A partir de esta situación, Erika Buenfil recordó el momento en que nació su hijo Nicolás Buenfil y cómo enfrentó una fuerte presión mediática por conocer detalles sobre el bebé y la identidad de su padre.
“De recién nacido yo protegí muchísimo a Nicolás, porque a ver a quién se parece, ¡qué les importaba! Es un niño que tiene un día de nacido como para que hubiera gente colada en los cuneros", recordó la protagonista de Vencer el Pasado.
"Me parecía una falta de respeto no solamente a mí, sino a los demás bebés recién nacidos. O sea, habrá maneras y por qué a huevo querían, perdón, pero querían saber quién es el papá y quién no es el papá. ¿Y qué ganaban?”, enfatizó.
Erika relató que incluso tuvo que realizar maniobras poco habituales para salir del hospital tras el nacimiento de Nicolás, para evitar que los los fotógrafos captaran imágenes de su hijo, lo que describió como una situación complicada y desgastante.
“Es en serio, me sacaron por el área de los helicópteros, bajé, por unas escaleras de caracol toda lastimada. El bebé se lo llevó mi hermana para que nadie la reconociera, es un circo el que uno tiene que hacer”, dijo.
Un reportero llamó a Erika Buenfil para decirle que su hijo estaba "bien feo", asegura la actriz
Erika Buenfil también recordó uno de los momentos que más la afectó emocionalmente durante esa etapa, cuando recibió una llamada telefónica de un reportero que hizo un comentario sobre la apariencia de su bebé.
“Como un periodista que me habló por teléfono y me dijo: ‘Gracias por no darme la exclusiva, porque de todas formas ya me dijeron que el niño está bien feo’”, aseguró la actriz.
Finalmente, Buenfil confesó que aquel episodio fue particularmente duro, ya que ocurrió poco después del nacimiento de su hijo, en un momento en el que estaba especialmente sensible.
“O sea, aunque estuviera como estuviera, yo lloraba. Dices: ‘¿Cómo?’ Pues yo recién parida con la hormona a todo lo que da, y te hablan por teléfono y te dicen que tu hijo está feo. Pues ya vieron que está bien hermoso”, concluyó.
