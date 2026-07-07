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Espectáculos

Nicolás Buenfil comparte nueva foto con Ernesto Zedillo Jr. y confirma la gran relación que tienen

Nicolás Buenfil compartió una foto con su papá Ernesto Zedillo Jr. y su media hermana. El parecido entre padre e hijo volvió a desatar una ola de comentarios.
mar 07 julio 2026 02:01 PM
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Nicolás Buenfil con su hermana Isabella y su papá, Ernesto Zedillo Jr. (Instagram)
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Nicolás Buenfil comparte nueva foto con Ernesto Zedillo Jr. y confirma la gran relación que tienen

La publicación marca un nuevo capítulo en la relación que ambos han construido en los últimos años, después de un largo periodo de distanciamiento. Hoy, las apariciones públicas de Nicolás junto a la familia paterna son cada vez más frecuentes y muestran el vínculo que han fortalecido con el paso del tiempo.

Las imágenes fueron compartidas por el propio Nicolás en sus redes sociales tras asistir al partido entre México e Inglaterra del Mundial 2026. En una de las postales aparece abrazado de Ernesto Zedillo Jr., mientras Isabella toma una selfie familiar.

Como ocurrió en ocasiones anteriores, los comentarios se centraron en el enorme parecido entre ambos. Frases como "igualito a tu papá", "son idénticos" y "es su clon" inundaron la publicación, que rápidamente acumuló miles de reacciones.

La actriz Erika Buenfil también reaccionó a la publicación con un corazón rojo, gesto que fue interpretado por sus seguidores como una muestra de apoyo a la relación que su hijo ha logrado construir con su padre.

Nicolás Buenfil y Erika Buenfil
Nicolás Buenfil y su hijo Nicolás. (Germán Nájera + Ivàn Flores)

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La relación entre Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr.

Durante muchos años, Erika Buenfil crió sola a Nicolás, fruto de su relación con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo. La actriz ha contado en distintas entrevistas que nunca impidió que padre e hijo convivieran y que siempre esperó que pudieran construir una relación cuando ambos estuvieran listos.

El reencuentro entre Nicolás y Ernesto comenzó hace algunos años y, desde entonces, ambos han compartido diversos momentos familiares.

Ernesto Zedillo Jr. y Nicolás Buenfil
Ernesto Zedillo Jr. y Nicolás Buenfil (Isntagram)

Incluso el joven ha convivido con sus medias hermanas, Isabella y Victoria, con quienes también mantiene una buena relación, como ha mostrado en varias publicaciones en Instagram.

Por si parte, lejos de mostrar incomodidad por la cercanía entre padre e hijo, Erika Buenfil ha expresado públicamente su satisfacción por la relación que han logrado construir.

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Nicolas Buenfil Érika Buenfil Ernesto Zedillo Jr.

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