Nicolás Buenfil comparte nueva foto con Ernesto Zedillo Jr. y confirma la gran relación que tienen

La publicación marca un nuevo capítulo en la relación que ambos han construido en los últimos años, después de un largo periodo de distanciamiento. Hoy, las apariciones públicas de Nicolás junto a la familia paterna son cada vez más frecuentes y muestran el vínculo que han fortalecido con el paso del tiempo.

Las imágenes fueron compartidas por el propio Nicolás en sus redes sociales tras asistir al partido entre México e Inglaterra del Mundial 2026. En una de las postales aparece abrazado de Ernesto Zedillo Jr., mientras Isabella toma una selfie familiar.

Como ocurrió en ocasiones anteriores, los comentarios se centraron en el enorme parecido entre ambos. Frases como "igualito a tu papá", "son idénticos" y "es su clon" inundaron la publicación, que rápidamente acumuló miles de reacciones.

La actriz Erika Buenfil también reaccionó a la publicación con un corazón rojo, gesto que fue interpretado por sus seguidores como una muestra de apoyo a la relación que su hijo ha logrado construir con su padre.