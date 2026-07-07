Nicolás Buenfil volvió a llamar la atención en redes sociales al compartir una fotografía junto a su papá, Ernesto Zedillo Jr ., durante un encuentro familiar. La imagen, en la que también aparece su media hermana Isabella, no tardó en viralizarse y generó cientos de comentarios de usuarios que destacaron el sorprendente parecido físico entre padre e hijo.
Nicolás Buenfil comparte nueva foto con Ernesto Zedillo Jr. y confirma la gran relación que tienen
Nicolás Buenfil comparte nueva foto con Ernesto Zedillo Jr. y confirma la gran relación que tienen
La publicación marca un nuevo capítulo en la relación que ambos han construido en los últimos años, después de un largo periodo de distanciamiento. Hoy, las apariciones públicas de Nicolás junto a la familia paterna son cada vez más frecuentes y muestran el vínculo que han fortalecido con el paso del tiempo.
Las imágenes fueron compartidas por el propio Nicolás en sus redes sociales tras asistir al partido entre México e Inglaterra del Mundial 2026. En una de las postales aparece abrazado de Ernesto Zedillo Jr., mientras Isabella toma una selfie familiar.
Como ocurrió en ocasiones anteriores, los comentarios se centraron en el enorme parecido entre ambos. Frases como "igualito a tu papá", "son idénticos" y "es su clon" inundaron la publicación, que rápidamente acumuló miles de reacciones.
La actriz Erika Buenfil también reaccionó a la publicación con un corazón rojo, gesto que fue interpretado por sus seguidores como una muestra de apoyo a la relación que su hijo ha logrado construir con su padre.
La relación entre Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr.
Durante muchos años, Erika Buenfil crió sola a Nicolás, fruto de su relación con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo. La actriz ha contado en distintas entrevistas que nunca impidió que padre e hijo convivieran y que siempre esperó que pudieran construir una relación cuando ambos estuvieran listos.
El reencuentro entre Nicolás y Ernesto comenzó hace algunos años y, desde entonces, ambos han compartido diversos momentos familiares.
Incluso el joven ha convivido con sus medias hermanas, Isabella y Victoria, con quienes también mantiene una buena relación, como ha mostrado en varias publicaciones en Instagram.
Por si parte, lejos de mostrar incomodidad por la cercanía entre padre e hijo, Erika Buenfil ha expresado públicamente su satisfacción por la relación que han logrado construir.