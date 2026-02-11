Erika Buenfil habla revela maltrato que sufrió su hijo Nicolás por parte de una niñera

Erika Buenfilreaccionó a las recientes declaraciones que hizo su hijo, Nicolás Buenfil, quien reveló públicamente que cuando era niño sufrió maltrato por parte de una niñera y bullying escolar.
En una reciente entrevista que le concedió a un grupo de reporteros, el hijo único de la actriz reveló que estas experiencias dejaron una huella profunda en su desarrollo personal y emocional y que tuvieron un importante impacto en la persona en la que se ha convertido.
Erika Buenfil habla sobre el maltrato que sufrió su hijo Nicolás
Erika Buenfil habló abiertamente sobre las confesiones de su hijo Nicolás acerca del bullying y el maltrato que sufrió por parte de una niñera, y explicó que se enteró de la situación recientemente, así como la manera en que ambos han enfrentado el tema.
“Lo de la nana me acabo de enterar antes de que lo dijera. Y bueno, está bueno porque él, como todos, ahora sí que le eche huevo y terapia, ¿no?”, declaró frente a la prensa. “Es parte del dinero que uno tiene que guardar, como dice Odín Dupeyrón, leche, huevo y terapia”, agregó.
“Y cuando estaba jovencito fue a terapia, y cuando salió de la terapia, la doctora le comentó que me lo comentara y me lo comentó, lo abracé, pues tristemente son experiencias de vida. Pasó”, expresó.
En una reciente entrevista, Nicolás Buenfil reveló que durante su infancia fue víctima de maltrato por parte de su niñera y también sufrió acoso escolar: “Me trataba como a un soldadito, me llegó a jalar de las orejas, fue una situación bastante difícil y yo nunca se lo dije a mi mamá tampoco, estaba muy chiquito... y fue hasta literalmente ya grande que dije viví eso y estuvo bien feo”, confesó.
Erika Buenfil apoya los proyectos profesionales de su hijo
Erika Buenfil dejó en claro que su prioridad siempre ha sido mantener una comunicación con su hijo, basada en la confianza y el respeto, aunque también reconoce la importancia de darle espacio para que atraviese sus propios procesos.
“Fíjate que yo no soy una mamá muy tóxica, soy una mamá que lo deja respirar, soy una mamá que lo cuida, que estoy al pendiente de él. Y hemos logrado esta comunicación que tenemos muy buena, los dos. Creció con una mamá artista, que seguramente mucho también le afectó. Pero pues ahí vamos, nadie es perfecto, no hay familias perfectas, muchachos”, aseguró.
La actriz compartió que apoya plenamente los proyectos de su hijo, quien actualmente planea publicar un libro autobiográfico en el que narrará su propia visión de la vida y distintas experiencias personales.
“Y él tiene su experiencia de su vida diferente a la que yo puedo ver. Me pregunta cosas y yo ya le cuento cosas divertidas de mí o de él. Y obviamente con mi experiencia te va a pasar esto, él la toma o no. Lo que escriba adelante, tiene todo mi apoyo y espero que me lo enseñe antes de publicarlo”, comentó.