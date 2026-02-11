Erika Buenfil habla revela maltrato que sufrió su hijo Nicolás por parte de una niñera

Erika Buenfil habla sobre el maltrato que sufrió su hijo Nicolás

Erika Buenfil habló abiertamente sobre las confesiones de su hijo Nicolás acerca del bullying y el maltrato que sufrió por parte de una niñera, y explicó que se enteró de la situación recientemente, así como la manera en que ambos han enfrentado el tema.

Erika Buenfil y Nicolás (Instagram)

“Lo de la nana me acabo de enterar antes de que lo dijera. Y bueno, está bueno porque él, como todos, ahora sí que le eche huevo y terapia, ¿no?”, declaró frente a la prensa. “Es parte del dinero que uno tiene que guardar, como dice Odín Dupeyrón, leche, huevo y terapia”, agregó.

“Y cuando estaba jovencito fue a terapia, y cuando salió de la terapia, la doctora le comentó que me lo comentara y me lo comentó, lo abracé, pues tristemente son experiencias de vida. Pasó”, expresó.



En una reciente entrevista, Nicolás Buenfil reveló que durante su infancia fue víctima de maltrato por parte de su niñera y también sufrió acoso escolar: “Me trataba como a un soldadito, me llegó a jalar de las orejas, fue una situación bastante difícil y yo nunca se lo dije a mi mamá tampoco, estaba muy chiquito... y fue hasta literalmente ya grande que dije viví eso y estuvo bien feo”, confesó.