Nicolás, hijo de Érika Buenfil, posa por primera vez con su papá, Ernesto Zedillo Jr., y así reaccionó la actriz

Tras años de distanciamiento, Nicolás Buenfilha comenzado a dar señales claras de un acercamiento con su padre biológico, Ernesto Zedillo Jr. Los últimos meses, el joven influencer se ha mostrado más abierto al hablar sobre esta relación, incluso fue captado junto a él en un centro comercial de la Ciudad de México, conviviendo de forma relajada y cercana, lo que sugiere que su vínculo se ha ido fortaleciendo con el tiempo.
Ahora, el hijo de Erika Buenfil volvió a llamar la atención de sus seguidores al compartir, por primera vez, un momento especial junto a su papá.
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Erika Buenfil reacciona a la foto de Nicolás con su papá
Hace unos días,Nicolás Buenfilsorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un momento especial de sus vacaciones junto a su papá. “Dad vs son”, escribió para acompañar una selfie que rápidamente llamó la atención.
En la imagen aparecen el hijo de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. posando frente a una puerta de cristal que usaron como espejo frente al mar. El joven de 21 años luce su ejercitado cuerpo en shorts, mientras que su padre, quien tomó la foto, viste una playera negra y shorts grises.
Los seguidores del influencer no tardaron en reaccionar a la publicación y rápidamente le enviaron mensajes celebrando la relación que ha ido construyendo con su papá, además de desearle lo mejor en sus vacaciones. Sin embargo, entre todos los comentarios, el que más llamó la atención fue el de Erika Buenfil.
En una primera respuesta, la actriz escribió “Mijo” y, en una segunda interacción, agregó un emoji de corazón. Gestos que muchos interpretaron como una muestra de apoyo hacia el vínculo que su hijo está fortaleciendo con su padre.
Además, durante una entrevista para el programa Hoy, la actriz aseguró que la foto la tomó por sorpresa, aunque reveló que el acercamiento entre padre e hijo no es nuevo, sino que ha ido construyéndose con el tiempo. “Pues mira, para mí también fue una sorpresa la foto. Ellos han mantenido su amistad, su cariño, su paternidad, su reconciliación, su amor ahora, de un tiempo a la fecha, se ven bastante, no es amistad aclaro, pero empezó, empezó en frío, entenderás que empezó muy frío y de pronto se dieron las cosas muy bonito, se han encontrado ellos”, contó.
La protagonista de telenovelas señaló que, aunque durante años se especuló sobre su postura respecto a esta relación, para ella era algo que eventualmente tenía que suceder. “Hemos platicado mucho, se ha dicho de que si yo lo perdoné que si no lo perdoné, tenía que suceder tarde o temprano, y qué bueno que sucedió”, afirmó.
Sobre la fotografía, Buenfil contó cómo se enteró del momento. “Surge esta foto tomada con el reflejo, creo que de una ventana de un espejo, y a mí me hablan, me empezó a sonar el teléfono: ‘¿Ya viste?’, fue el domingo, yo estaba desvelada, y yo fue llora, y fue lo primero que le pregunté: ‘Nicolás ¿te dio permiso?’, ‘sí’, y bueno pues ya más claro no puede suceder”, recordó.
Durante la conversación, también habló del proceso emocional que ha implicado para ella este reencuentro, reconociendo que no fue sencillo. “Para mí no fue fácil, he de confesarte. Para mí todo fue nuevo. Fueron pasos y fue muy rápido el aprender a soltarlo. Me entraron miedos, me entraron dudas. No era un nivel de competencia, sino que era un mundo que no me pertenece, que era su vida de Nicolás y aprender a compartirlo”, expresó.
Aunque Nicolás no dio más detalles en su publicación, todo indica que la foto fue tomada durante sus vacaciones en Ixtapa Zihuatanejo, en Guerrero lugar donde ya había compartido otra imagen de ese viaje, en la que se le veía disfrutando del atardecer frente a la playa.
En 2022, Nico nos contó en exclusiva de su primer acercamiento con su papá cuando tenía 14 años. “Cuando era chiquito me mandaba regalitos en mis cumpleaños. Me acuerdo de un carro de control remoto, pero no lo veía (a su papá) y yo quería saber si me parecía a él. Ahora que lo conozco, ¡sí nos parecemos y hasta hacemos las mismas caras! Estuvo impactante verlo".
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Nicolás Buenfil recibe consejos de su papá, Ernesto Zedillo Jr.
A principios de este año, Nicolás Buenfil fue captado compartiendo un momento cotidiano junto a su papá, Ernesto Zedillo Jr. en un centro comercial de la Ciudad de México, algo de lo que el joven platicó durante un encuentro con un grupo de reporteros.
“Me cacharon ahí con mi papá en una plaza y pues sí, andaba con él pasando el rato, fuimos por una crepa”, compartió
En la conversación, Nicolás expresó su alegría por tener una buena relación con su papá: “Padrísimo, me llevo bien con él, lo quiero y está padrísimo que pueda tener estos momentos, aunque sea tarde, me gusta”, agregó.
En otro momento de la plática, el hijo de Erika Buenfil habló sobre los consejos que ha recibido de su papá ahora que inició su vida profesional: “Que le eche ganas y que siga y siga hasta más no poder. Yo sé que él sabe todo lo que he hecho, me dice: ‘He visto que te mueves, síguete moviendo aquí, allá, algo vas a encontrar y hasta que no lo encuentres síguele’”, explicó el joven.
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Erika Buenfil tomó la decisión de ser mamá soltera
Erika Buenfil siempre ha sido abierta sobre su decisión de convertirse en madre soltera. Hace unos meses, durante su participación en el podcast Cara a Cara de Rodner Figueroa, habló sobre la breve relación que tuvo con Ernesto Zedillo Jr.
La actriz recordó que lo conoció durante algunas salidas a la discoteca y, tras un periodo de coqueteo y cercanía, la relación avanzó. “Él muy joven y yo bien… cosas personales que no voy a contar, quedo embarazada. Seguimos como una relación a distancia y hasta que le digo, yo no podía creerlo”, contó.
Aunque en ese momento la noticia la tomó por sorpresa, aseguró que la maternidad ha sido “lo mejor que me ha pasado en mi vida”. Cuando le preguntaron si alguna vez consideró no continuar con el embarazo, fue clara: “No, jamás lo pensé, al contrario”.
La actriz también compartió que la noticia tomó por sorpresa a Ernesto, quien en ese entonces era muy joven. “Él no quería, obviamente… tendría unos 28 o 29 años”, explicó, señalando que ella era mayor que él.
Finalmente, decidió seguir adelante por su cuenta: “Decido tenerlo sola, lo he dicho en muchas entrevistas, y salgo adelante con el apoyo de mi familia. Ahora orgullosa presento a un niño hermoso y maravilloso”. Con el paso del tiempo, la historia dio un giro, ya que Nicolás logró acercarse a su papá y hoy mantienen una buena relación.