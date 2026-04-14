Nicolás, hijo de Érika Buenfil, posa por primera vez con su papá, Ernesto Zedillo Jr., y así reaccionó la actriz

Erika Buenfil reacciona a la foto de Nicolás con su papá

Hace unos días, Nicolás Buenfil sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un momento especial de sus vacaciones junto a su papá. “Dad vs son”, escribió para acompañar una selfie que rápidamente llamó la atención.

Ernesto Zedillo Jr. y Nicolás Buenfil (Instagram)

En la imagen aparecen el hijo de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. posando frente a una puerta de cristal que usaron como espejo frente al mar. El joven de 21 años luce su ejercitado cuerpo en shorts, mientras que su padre, quien tomó la foto, viste una playera negra y shorts grises.

Los seguidores del influencer no tardaron en reaccionar a la publicación y rápidamente le enviaron mensajes celebrando la relación que ha ido construyendo con su papá, además de desearle lo mejor en sus vacaciones. Sin embargo, entre todos los comentarios, el que más llamó la atención fue el de Erika Buenfil.

Nicolás y Erika Buenfil (Instagram)

En una primera respuesta, la actriz escribió “Mijo” y, en una segunda interacción, agregó un emoji de corazón. Gestos que muchos interpretaron como una muestra de apoyo hacia el vínculo que su hijo está fortaleciendo con su padre.

Además, durante una entrevista para el programa Hoy, la actriz aseguró que la foto la tomó por sorpresa, aunque reveló que el acercamiento entre padre e hijo no es nuevo, sino que ha ido construyéndose con el tiempo. “Pues mira, para mí también fue una sorpresa la foto. Ellos han mantenido su amistad, su cariño, su paternidad, su reconciliación, su amor ahora, de un tiempo a la fecha, se ven bastante, no es amistad aclaro, pero empezó, empezó en frío, entenderás que empezó muy frío y de pronto se dieron las cosas muy bonito, se han encontrado ellos”, contó.

La protagonista de telenovelas señaló que, aunque durante años se especuló sobre su postura respecto a esta relación, para ella era algo que eventualmente tenía que suceder. “Hemos platicado mucho, se ha dicho de que si yo lo perdoné que si no lo perdoné, tenía que suceder tarde o temprano, y qué bueno que sucedió”, afirmó.

Sobre la fotografía, Buenfil contó cómo se enteró del momento. “Surge esta foto tomada con el reflejo, creo que de una ventana de un espejo, y a mí me hablan, me empezó a sonar el teléfono: ‘¿Ya viste?’, fue el domingo, yo estaba desvelada, y yo fue llora, y fue lo primero que le pregunté: ‘Nicolás ¿te dio permiso?’, ‘sí’, y bueno pues ya más claro no puede suceder”, recordó.

Erika Buenfil y su hijo Nicolás en Japón. (Instagram)

Durante la conversación, también habló del proceso emocional que ha implicado para ella este reencuentro, reconociendo que no fue sencillo. “Para mí no fue fácil, he de confesarte. Para mí todo fue nuevo. Fueron pasos y fue muy rápido el aprender a soltarlo. Me entraron miedos, me entraron dudas. No era un nivel de competencia, sino que era un mundo que no me pertenece, que era su vida de Nicolás y aprender a compartirlo”, expresó.

Aunque Nicolás no dio más detalles en su publicación, todo indica que la foto fue tomada durante sus vacaciones en Ixtapa Zihuatanejo, en Guerrero lugar donde ya había compartido otra imagen de ese viaje, en la que se le veía disfrutando del atardecer frente a la playa.

En 2022, Nico nos contó en exclusiva de su primer acercamiento con su papá cuando tenía 14 años. “Cuando era chiquito me mandaba regalitos en mis cumpleaños. Me acuerdo de un carro de control remoto, pero no lo veía (a su papá) y yo quería saber si me parecía a él. Ahora que lo conozco, ¡sí nos parecemos y hasta hacemos las mismas caras! Estuvo impactante verlo".