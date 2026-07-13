El fin de Brangelina: todos los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt ya dejaron de usar el apellido Pitt

Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt ya no usan el apellido Pitt

Pero el simbolismo va más allá del aspecto legal. Todos los hijos de la expareja han dejado de identificarse públicamente con el apellido Pitt, una decisión que refleja el profundo distanciamiento familiar que se ha gestado durante la última década.

El cambio comenzó de manera gradual. Maddox, el mayor de los hermanos, dejó de utilizar el apellido Pitt desde hace años. Zahara se presentó públicamente como Zahara Jolie durante su ingreso a la universidad, mientras que Shiloh solicitó legalmente eliminar el apellido paterno al cumplir 18 años.

Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt y Knox Jolie-Pitt en la premier de la película Eternals. (Tim P. Whitby/Tim P. Whitby/Getty Images)

Vivienne también apareció acreditada únicamente como Vivienne Jolie en una producción teatral de Broadway, y Knox, aunque ha mantenido un perfil mucho más discreto, ya alcanzó la mayoría de edad junto a su hermana gemela.

Pax es el único que aún conserva oficialmente el apellido compuesto, aunque diversas publicaciones aseguran que en su vida cotidiana también utiliza únicamente Jolie.

Maddox Jolie-Pitt, Vivienne Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Jolie Pitt, Shiloh Jolie-Pitt y Knox Jolie Pitt en la premier de Eternals en Hollywood, California. (Getty Images )

Estas decisiones han sido interpretadas como una muestra de respaldo hacia Angelina Jolie tras los años de conflictos familiares y disputas judiciales que siguieron a la ruptura de la pareja.