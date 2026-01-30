Nicolás Buenfil habla de Luis Miguel, ex de su mamá, y revela anécdotas que le contó Erika Buenfil

Nicolás Buenfil habla de Luis Miguel, ex de su mamá,

El joven habló sobre las recientes imágenes que circularon en redes sociales, donde aparece junto a su padre en un centro comercial, aclarando que entre ambos existe una relación sana y sin conflictos.

“He estado bien con él, platicamos, todo bien, la relación está perfecta. Yo no le tengo ningún tipo de rencor. Todo llega tarde o temprano y lo hemos platicado”, explicó, dejando ver que el vínculo se ha fortalecido con el tiempo.

Nicolás y Erika Buenfil (Instagram)

Respecto a la posibilidad de llevar el apellido paterno, Nicolás fue claro al señalar que no es algo que le quite el sueño. “No es mi interés. Si llega a pasar, pues bien, y si no llega a pasar, también bien”, comentó, subrayando que hoy su prioridad no pasa por temas legales, sino por mantener una relación estable y tranquila.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la charla surgió cuando habló de Luis Miguel, quien fue pareja de su madre.

En este sentido, Nicolás confesó: “Sí, me hubiera dado curiosidad conocerlo, por supuesto. Es Luis Miguel, es el Sol de México, no manches, hubiera estado impresionante conocerlo”, expresó.

