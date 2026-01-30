Nicolás Buenfil habla de Luis Miguel, ex de su mamá, y revela anécdotas que le contó Erika Buenfil

Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, habló abiertamente sobre distintos aspectos de su vida personal y familiar, entre ellos la relación que tiene con su papá, Ernesto Zedillo Jr., y una confesión que llamó especialmente la atención: su curiosidad por haber conocido a Luis Miguel, con quien su madre tuvo una relación en el pasado.
El joven habló sobre las recientes imágenes que circularon en redes sociales, donde aparece junto a su padre en un centro comercial, aclarando que entre ambos existe una relación sana y sin conflictos.
“He estado bien con él, platicamos, todo bien, la relación está perfecta. Yo no le tengo ningún tipo de rencor. Todo llega tarde o temprano y lo hemos platicado”, explicó, dejando ver que el vínculo se ha fortalecido con el tiempo.
Respecto a la posibilidad de llevar el apellido paterno, Nicolás fue claro al señalar que no es algo que le quite el sueño. “No es mi interés. Si llega a pasar, pues bien, y si no llega a pasar, también bien”, comentó, subrayando que hoy su prioridad no pasa por temas legales, sino por mantener una relación estable y tranquila.
Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la charla surgió cuando habló de Luis Miguel, quien fue pareja de su madre.
En este sentido, Nicolás confesó: “Sí, me hubiera dado curiosidad conocerlo, por supuesto. Es Luis Miguel, es el Sol de México, no manches, hubiera estado impresionante conocerlo”, expresó.
Nicolás Buenfil tiene una comunicación abierta con su mamá, Erika Buenfil
Aunque aclaró que no suele hacer bromas al respecto, Nicolás reveló que Erika Buenfil sí le ha contado algunas anécdotas de aquella etapa.
“No, nada, nada, pero sí me cuenta historias de cuando ella estaba ahí y cosas así”, dijo antes de compartir un detalle: “Pues que iba a su casa en Acapulco y que tenía monedas en el techo… monedas de oro. Está interesante”, relató.
En otro tono más relajado, Nicolás también “balconeó” a su mamá al revelar que recientemente salió con un hombre más joven que ella. “Ya tuvo un galán por ahí, pero no… no me caía bien”, confesó entre risas.
Finalmente, el joven habló de la comunicación abierta que mantiene con Erika Buenfil, incluso en temas íntimos. “Sí, hablamos de sexo. Me dice: ‘Solo cuídate, no queremos un accidente’”, reveló, asegurando que esa confianza es algo que le gustaría replicar con sus propios hijos.
Entre risas y anécdotas, Nicolás dejó ver una dinámica madre-hijo basada en honestidad, complicidad y apoyo mutuo.