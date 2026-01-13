Nicolas Buenfil reaparece junto a su papá, Ernesto Zedillo Jr. en un centro comercial

Tras años de distanciamiento, desde hace algún tiempo Nicolás Buenfilha comenzado a escribir un nuevo capítulo en su historia familiar. El hijo de Erika Buenfil ha dado señales claras de un acercamiento con su padre biológico, Ernesto Zedillo Jr.
Recientemente, el joven influencer fue captado en un centro comercial de la Ciudad de México conviviendo de manera relajada y cercana con su padre, dejando ver un vínculo que parece ir fortaleciéndose con el tiempo.
Publicidad
Nicolas Buenfil es captado junto a su papá, Ernesto Zedillo Jr.
Nicolás Buenfilvolvió a acaparar miradas tras ser captado conviviendo de manera cercana y relajada con su padre, Ernesto Zedillo Jr., durante una visita a un centro comercial en la Ciudad de México.
Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran al hijo de Erika Buenfil compartiendo un momento cotidiano junto a su papá, una escena que muchos interpretaron como una señal del fortalecimiento de su relación y de una nueva etapa de acercamiento entre ambos.
En el video que rápidamente se viralizó se puede ver cuando Nicolás y Ernesto Zedillo Jr. visitan varias tiendas aunque al aparecer no compraron nada, incluso intentaron sentarse en un restaurante aunque prefirieron retirarse debido a las constantes miradas de la gente.
En una reciente entrevista con el comunicador Eden Dorantes, el joven de 21 años compartió algunos detalles de su reunión que tuvo con su papá: “Sí, pues me cacharon ahí con mi papá en una plaza. Y pues sí, andaba con él pasando el rato. Fuimos por una crepa”, contó.
Además, reafirmó que a pesar de años distanciados han logrado forjar una buena relación: “Padrísimo. La neta me llevo bien con él. Lo quiero y está padrísimo que pueda tener estos momentos. Aunque sea tarde, me gusta”.
Publicidad
Incluso, reveló que ahora le ha dado algunos consejos desde que comenzó a trabajar en Televisa. “Me ha dicho que le eche ganas, que siga adelante hasta donde pueda”, comentó, y recalcó que se siente orgulloso de él.
Nicolás Buenfil quiere conocer a su abuelo
A sus 21 años, Nicolás Buenfilha logrado consolidar una relación cordial con su papá, Ernesto Zedillo Jr., con quien recientemente ha retomado el contacto tras varios años de distanciamiento.
Este acercamiento también ha despertado en el joven el interés por conocer a su abuelo, Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México entre 1994 y 2000. En declaraciones retomadas por Grupo Fórmula, el hijo de Erika Buenfil reveló que ya ha hablado de este deseo con su padre.
“Sí le he dicho y me dice: ‘Cuando vayas allá a donde vive me avisas y te digo”, expresó aunque sin dar mayor detalle del sitio en el que ahora vive el expresidente. Mientras tanto, espera se pueda dar ese acercamiento, lo que le permitiría conocer aún más a su familia paterna.