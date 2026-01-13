Nicolas Buenfil reaparece junto a su papá, Ernesto Zedillo Jr. en un centro comercial

Nicolas Buenfil es captado junto a su papá, Ernesto Zedillo Jr.

Nicolás Buenfil volvió a acaparar miradas tras ser captado conviviendo de manera cercana y relajada con su padre, Ernesto Zedillo Jr., durante una visita a un centro comercial en la Ciudad de México.



Captaron a Nicolás Buenfil junto a su papá, Ernesto Zedillo Jr., en una plaza comercial pic.twitter.com/l0vVa4fyzw — Cultura Pop (@RCulturaPop) January 12, 2026

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran al hijo de Erika Buenfil compartiendo un momento cotidiano junto a su papá, una escena que muchos interpretaron como una señal del fortalecimiento de su relación y de una nueva etapa de acercamiento entre ambos.

Erika Buenfil y su hijo Nicolás. (Instagram/erikabuenfil50)

En el video que rápidamente se viralizó se puede ver cuando Nicolás y Ernesto Zedillo Jr. visitan varias tiendas aunque al aparecer no compraron nada, incluso intentaron sentarse en un restaurante aunque prefirieron retirarse debido a las constantes miradas de la gente.

En una reciente entrevista con el comunicador Eden Dorantes, el joven de 21 años compartió algunos detalles de su reunión que tuvo con su papá: “Sí, pues me cacharon ahí con mi papá en una plaza. Y pues sí, andaba con él pasando el rato. Fuimos por una crepa”, contó.

Además, reafirmó que a pesar de años distanciados han logrado forjar una buena relación: “Padrísimo. La neta me llevo bien con él. Lo quiero y está padrísimo que pueda tener estos momentos. Aunque sea tarde, me gusta”.