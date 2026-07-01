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Espectáculos

Muere Manuel Arjona, miembro fundador de Locomía, a los 58 años

Arjona estuvo presente desde el inicio de Locomía: un grupo de jóvenes apasionados por la moda y la vida nocturna que se transformó en un fenómeno musical bajo la dirección de José Luis Gil
mié 01 julio 2026 09:02 AM
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El miércoles 1 de julio murió en Barcelona Manuel Arjona, miembro original de la famosa banda Locomía. (Archivo)

Murió Manuel Arjona de Locomía

El mundo de la música en español está de luto. Manuel Arjona, uno de los integrantes fundadores de Locomía, falleció este miércoles 1 de julio a los 58 años en su casa de Viladecans, en la provincia de Barcelona, según confirmó el diario El País. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte.

De acuerdo con información confirmada por personas cercanas al artista al periódico español, Arjona pasó parte del día dedicado a otra de sus grandes pasiones, la pintura. Más tarde se fue a dormir y ya no despertó. Sus restos serán velados en un tanatorio de Viladecans.

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El miércoles 1 de julio murió en Barcelona Manuel Arjona, miembro original de la famosa banda Locomía. (Archivo)

La historia de Locomía

Aunque Locomía alcanzó el éxito internacional gracias a canciones como "Locomía", "Rumba, Samba, Mambo", "Taiyo" y "Loco Vox", el fenómeno trascendió la música. El grupo se convirtió en uno de los mayores símbolos del pop de finales de los años ochenta por su estética extravagante, las hombreras XXL, los abanicos gigantes y una propuesta escénica que rompía con los códigos tradicionales de la época. A pesar de las limitaciones de su época, Locomía se convirtió en un símbolo de libertad y expresión para la comunidad LGBT.

Arjona estuvo presente desde los primeros años del proyecto, cuando el concepto nació en Ibiza como un grupo de jóvenes apasionados por la moda y la vida nocturna antes de transformarse en un fenómeno musical internacional bajo la dirección de José Luis Gil.

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Grupo "Locomía" (Facebook)

La fama llegó de forma vertiginosa, pero también estuvo acompañada de momentos difíciles. En distintas entrevistas y documentales sobre la historia de Locomía se ha abordado cómo varios de sus integrantes enfrentaron problemas derivados de los excesos y de la intensa exposición mediática que vivieron durante los años de mayor popularidad. Arjona fue uno de los miembros que habló abiertamente sobre esa etapa y posteriormente logró rehacer su vida lejos de los reflectores.

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La maldición de Locomía: ellos son los cuantro integrantes que han muerto

Con el paso de los años regresó al proyecto en distintas reuniones de la banda y también impulsó nuevas formaciones inspiradas en el estilo original de Locomía, manteniéndose vinculado al legado del grupo durante buena parte de su vida.

Su fallecimiento se suma a otras pérdidas que han marcado la historia de la agrupación. En 2018 murieron los exintegrantes Santos Blanco y Frank Romero, mientras que en 2023 falleció Francesc Picas, otra de las voces más recordadas de Locomía.

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¿Quién fue Manuel Arjona?

Manuel Arjona fue bailarín, modelo y cantante español, reconocido por formar parte de la primera alineación de Locomía, una de las agrupaciones más emblemáticas del pop de finales de los años ochenta.

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El miércoles 1 de julio murió en Barcelona Manuel Arjona, miembro original de la famosa banda Locomía. (Archivo)

Nació en 1968 y alcanzó la fama cuando el grupo comenzó a presentarse en las discotecas de Ibiza, donde su propuesta, que combinaba moda, baile y música, llamó la atención del productor José Luis Gil. A partir de entonces, Locomía evolucionó hasta convertirse en un fenómeno internacional gracias a éxitos como "Locomía", "Rumba, Samba, Mambo", "Taiyo" y "Loco Vox".

Arjona fue uno de los integrantes de la formación original junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier. Más que por su voz, destacó por su presencia escénica, sus coreografías y la imagen extravagante que distinguió al grupo, caracterizada por los abanicos gigantes, las hombreras y una estética inspirada en la moda de alta costura.

Tras su salida de la agrupación, Manuel Arjona se mantuvo alejado del foco mediático durante varios años.

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