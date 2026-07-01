Muere Manuel Arjona, miembro fundador de Locomía, a los 58 años

El miércoles 1 de julio murió en Barcelona Manuel Arjona, miembro original de la famosa banda Locomía. (Archivo)

La historia de Locomía

Aunque Locomía alcanzó el éxito internacional gracias a canciones como "Locomía", "Rumba, Samba, Mambo", "Taiyo" y "Loco Vox", el fenómeno trascendió la música. El grupo se convirtió en uno de los mayores símbolos del pop de finales de los años ochenta por su estética extravagante, las hombreras XXL, los abanicos gigantes y una propuesta escénica que rompía con los códigos tradicionales de la época. A pesar de las limitaciones de su época, Locomía se convirtió en un símbolo de libertad y expresión para la comunidad LGBT.

Arjona estuvo presente desde los primeros años del proyecto, cuando el concepto nació en Ibiza como un grupo de jóvenes apasionados por la moda y la vida nocturna antes de transformarse en un fenómeno musical internacional bajo la dirección de José Luis Gil.

Grupo "Locomía" (Facebook)

La fama llegó de forma vertiginosa, pero también estuvo acompañada de momentos difíciles. En distintas entrevistas y documentales sobre la historia de Locomía se ha abordado cómo varios de sus integrantes enfrentaron problemas derivados de los excesos y de la intensa exposición mediática que vivieron durante los años de mayor popularidad. Arjona fue uno de los miembros que habló abiertamente sobre esa etapa y posteriormente logró rehacer su vida lejos de los reflectores.

Con el paso de los años regresó al proyecto en distintas reuniones de la banda y también impulsó nuevas formaciones inspiradas en el estilo original de Locomía, manteniéndose vinculado al legado del grupo durante buena parte de su vida.

Su fallecimiento se suma a otras pérdidas que han marcado la historia de la agrupación. En 2018 murieron los exintegrantes Santos Blanco y Frank Romero, mientras que en 2023 falleció Francesc Picas, otra de las voces más recordadas de Locomía.