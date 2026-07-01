Muere Manuel Arjona, miembro fundador de Locomía, a los 58 años

Murió Manuel Arjona de Locomía
El mundo de la música en español está de luto. Manuel Arjona, uno de los integrantes fundadores de Locomía, falleció este miércoles 1 de julio a los 58 años en su casa de Viladecans, en la provincia de Barcelona, según confirmó el diario El País. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte.
De acuerdo con información confirmada por personas cercanas al artista al periódico español, Arjona pasó parte del día dedicado a otra de sus grandes pasiones, la pintura. Más tarde se fue a dormir y ya no despertó. Sus restos serán velados en un tanatorio de Viladecans.