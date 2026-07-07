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Espectáculos

Muere Larry Casanova, papá de la mexicana Genoveva Casanova, amiga de Federico de Dinamarca

El adiestrador de animales para cine y televisión y padres de Genoveva Casanova falleció a los 79 años en México. Durante más de tres décadas trabajó en producciones como Marimar, Carrusel y Amores perros.
mar 07 julio 2026 01:12 PM
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Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova
Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova (Getty Images)

Larry Casanova, reconocido adiestrador de animales para cine y televisión y padre de la empresaria y socialité mexicana Genoveva Casanova, murió a los 79 años.

De acuerdo con medios españoles, falleció el pasado 20 de mayo en México, aunque la noticia se dio a conocer varias semanas después debido a la discreción con la que su familia llevó el proceso.

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La información de la muerte de Larry Casanova fue difundida inicialmente por Vanitatis y posteriormente retomada por otros medios españoles. Hasta el momento, Genoveva Casanova no ha hecho declaraciones públicas sobre el fallecimiento.

¿Quién fue Larry Casanova?

Larry Casanova desarrolló una trayectoria de más de 30 años como entrenador de animales para producciones de televisión, cine y publicidad. Colaboró en telenovelas como Carrusel, Marimar, El abuelo y yo y Peregrina, además de participar en la película Amores perros.

Su trabajo incluyó el adiestramiento de perros, caballos, elefantes, jirafas, camellos, aves rapaces y reptiles, entre otras especies utilizadas en producciones audiovisuales.

Antes de dedicarse a esta actividad, sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, donde entrenó perros destinados a la detección de minas antipersonales, experiencia que definió su posterior especialización.

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La relación de Genoveva Casanova con su papá, Larry Casanova

Genoveva Casanova es hija de Larry Casanova y de Mariana González-Reinmann. Tras la separación de sus padres, cuando ella era niña, mantuvo el contacto con su padre durante su vida adulta.

Diversos medios españoles señalaron que la empresaria regresó a México meses atrás para permanecer cerca de él durante el deterioro de su estado de salud.

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La polémica de Genoveva Casanova con Federico de Dinamarca

El nombre de Genoveva Casanova adquirió proyección internacional en octubre de 2023, cuando una revista española publicó fotografías de un encuentro con Federico de Dinamarca en Madrid, entonces príncipe heredero y actualmente rey de Dinamarca.

Las imágenes dieron lugar a especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Genoveva negó que existiera un vínculo sentimental y anunció acciones legales contra quienes difundieran información falsa, mientras que la Casa Real danesa no hizo comentarios sobre el caso.

Desde entonces, la empresaria redujo sus apariciones públicas y trasladó su residencia a México.

La muerte de Larry Casanova ocurre mientras la familia atraviesa el duelo en el ámbito privado. Su legado permanece ligado al trabajo que realizó durante décadas en la industria del entretenimiento mexicano, donde participó en algunas de las producciones más recordadas de la televisión y el cine nacional.

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Amores Perros

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