Muere Larry Casanova, papá de la mexicana Genoveva Casanova, amiga de Federico de Dinamarca

La información de la muerte de Larry Casanova fue difundida inicialmente por Vanitatis y posteriormente retomada por otros medios españoles. Hasta el momento, Genoveva Casanova no ha hecho declaraciones públicas sobre el fallecimiento.

¿Quién fue Larry Casanova?

Larry Casanova desarrolló una trayectoria de más de 30 años como entrenador de animales para producciones de televisión, cine y publicidad. Colaboró en telenovelas como Carrusel, Marimar, El abuelo y yo y Peregrina, además de participar en la película Amores perros.

Su trabajo incluyó el adiestramiento de perros, caballos, elefantes, jirafas, camellos, aves rapaces y reptiles, entre otras especies utilizadas en producciones audiovisuales.

Antes de dedicarse a esta actividad, sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, donde entrenó perros destinados a la detección de minas antipersonales, experiencia que definió su posterior especialización.