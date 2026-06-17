Daveigh Chase, actriz estadounidense conocida por interpretar a Samara Morgan, la niña de El Aro, y por dar voz a Lilo en Lilo y Stitch, murió este 16 de junio a los 35 años, según dan a conocer medios estadounidenses, tras ser hospitalizada en Los Ángeles en semanas recientes.
Muere Daveigh Chase, la niña de ‘El Aro’ y voz de Lilo en ‘Lilo y Stitch’, a los 35 años
Muere la niña de ‘El Aro’, la actriz Daveigh Chase, a los 35 años
La noticia de la muerte de Daveigh Chase fue confirmada por su pareja, Roy Hernandez. De acuerdo con distintos reportes, la actriz enfrentaba diversos problemas de salud y falleció a consecuencia de complicaciones derivadas de meningitis, infecciones sanguíneas y sepsis.
Reportes recientes indicaban que había sido hospitalizada en Los Ángeles semanas antes de su muerte.
¿Quién fue Daveigh Chase, la famosa niña de 'El Aro'?
Daveigh Chase nació el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, y creció en Oregon. Inició su carrera siendo niña en comerciales de televisión, antes de conseguir papeles en series como ER, Charmed, The Practice y Sabrina la Bruja Adolescente.
Su año de mayor proyección fue 2002. Primero participó en el doblaje en inglés de El viaje de Chihiro, la película de animación japonesa ganadora del Oscar. Ese mismo año prestó su voz a Lilo Pelekai en Lilo y Stitch, uno de los títulos más exitosos de Disney en la década de los 2000.
También en 2002 llegó el papel que marcaría su carrera, el de Samara Morgan en El Aro, la adaptación estadounidense de la cinta japonesa Ringu, dirigida por Gore Verbinski y protagonizada por Naomi Watts.
La producción se convirtió en uno de los mayores éxitos de terror de la década y consolidó la tendencia de remakes hollywoodenses de películas asiáticas.
Gracias a ese trabajo, Chase obtuvo reconocimiento internacional y ganó el premio MTV Movie Award a Mejor Villana.
Además de ser recordada por dar vida a la niña de El Aro, la actriz participó en Donnie Darko, donde interpretó a Samantha Darko, hermana del personaje interpretado por Jake Gyllenhaal, y años más tarde retomó el personaje en S. Darko. Entre sus trabajos más conocidos también figura la serie de HBO Big Love, en la que dio vida a Rhonda Volmer.
Su filmografía incluye además proyectos como Beethoven's 5th, Carolina Moon, Oliver Beene y diversas producciones televisivas durante su adolescencia. Sin embargo, conforme avanzó su carrera fue reduciendo su actividad profesional y alejándose de los principales proyectos de Hollywood.
Daveigh Chase y el legado de Samara en
El Aro
Aunque Daveigh Chase desarrolló una carrera en cine, televisión y doblaje, su nombre quedó asociado principalmente a Samara Morgan, la emblemática “niña de El Aro”.
El personaje era una niña que aparecía en las imágenes de un videocasete maldito que provocaba la muerte de quien la veía siete días después.
La interpretación de Chase contribuyó a convertir a Samara en una de las figuras más reconocibles del cine de terror de las últimas décadas. La imagen de la niña de largo cabello negro emergiendo de un pozo y atravesando la pantalla de un televisor se convirtió en uno de los símbolos más recordados del género en los inicios del siglo 21 y uno de los más parodiados también.
Más de dos décadas después del estreno de El Aro, la interpretación de Samara que hizo Daveigh Chase continúa siendo una referencia en el resurgimiento del cine de terror sobrenatural en Hollywood y de la influencia de las producciones japonesas en la industria estadounidense.