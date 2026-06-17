Muere Daveigh Chase, la niña de ‘El Aro’ y voz de Lilo en ‘Lilo y Stitch’, a los 35 años

¿Quién fue Daveigh Chase, la famosa niña de 'El Aro'?

Daveigh Chase nació el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, y creció en Oregon. Inició su carrera siendo niña en comerciales de televisión, antes de conseguir papeles en series como ER, Charmed, The Practice y Sabrina la Bruja Adolescente.

Su año de mayor proyección fue 2002. Primero participó en el doblaje en inglés de El viaje de Chihiro, la película de animación japonesa ganadora del Oscar. Ese mismo año prestó su voz a Lilo Pelekai en Lilo y Stitch, uno de los títulos más exitosos de Disney en la década de los 2000.

También en 2002 llegó el papel que marcaría su carrera, el de Samara Morgan en El Aro, la adaptación estadounidense de la cinta japonesa Ringu, dirigida por Gore Verbinski y protagonizada por Naomi Watts.

Muere Daveigh Chase, actriz que interpretó a Samara, la niña de 'El Aro' y dio voz a Lilo en 'Lilo y Stitch' (Kristian Dowling)

La producción se convirtió en uno de los mayores éxitos de terror de la década y consolidó la tendencia de remakes hollywoodenses de películas asiáticas.

Gracias a ese trabajo, Chase obtuvo reconocimiento internacional y ganó el premio MTV Movie Award a Mejor Villana.

Además de ser recordada por dar vida a la niña de El Aro, la actriz participó en Donnie Darko, donde interpretó a Samantha Darko, hermana del personaje interpretado por Jake Gyllenhaal, y años más tarde retomó el personaje en S. Darko. Entre sus trabajos más conocidos también figura la serie de HBO Big Love, en la que dio vida a Rhonda Volmer.

Muere Daveigh Chase, actriz que interpretó a la niña de 'El Aro' y dio voz a Lilo en 'Lilo y Stitch' (Kevin Winter)

Su filmografía incluye además proyectos como Beethoven's 5th, Carolina Moon, Oliver Beene y diversas producciones televisivas durante su adolescencia. Sin embargo, conforme avanzó su carrera fue reduciendo su actividad profesional y alejándose de los principales proyectos de Hollywood.