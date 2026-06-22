El beauty look de Madonna como embajadora global de Kiko Milano

Madonna inaugura una nueva etapa para Kiko Milano

Aunque Madonna ha sido imagen de algunas de las campañas más icónicas de la moda y la belleza, esta colaboración con Kiko Milano marca un nuevo capítulo en su carrera.

La artista se convierte en la embajadora global de la firma italiana y protagoniza The KIKO Show, una producción cinematográfica en la que cambia de personaje reforzando la idea de que la belleza puede ser tan versátil como quien la lleva.

Entre flashes, makeup, música y una producción de primera, esta campaña te invita a ser quien eres (Vía www.kikocosmetics.com)

Detrás de la campaña también hay nombres clave de la industria. Las imágenes fueron capturadas por el fotógrafo Rafael Pavarotti, mientras que el makeup look estuvo a cargo de Marcelo Gutierrez, Director Creativo Global de Maquillaje de Kiko Milano. Una propuesta visual que combina moda, maquillaje y música en un mismo escenario.