El beauty look de Madonna como embajadora global de Kiko Milano

Hay colaboraciones que brillan por sí solas, y la de Madonna con Kiko Milano es una de ellas. La cantante se convierte en la nueva embajadora global de la firma de beauty italiana y protagoniza The KIKO Show, una campaña que marca el inicio de una nueva etapa para la marca con un statement que hace referencia a que el maquillaje es una forma de expresar tu esencia.
Con una carrera definida por romper reglas y reinventarse constantemente, Madonna refleja los valores que Kiko Milano busca transmitir: confianza, autenticidad y libertad para experimentar con la belleza sin seguir las reglas de nadie.