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Belleza

El beauty look de Madonna como embajadora global de Kiko Milano

Kiko Milano comienza una nueva etapa tras elegir a su nueva embajadora global: Madonna. Juntos reinventan la marca dándole un giro distinto.
lun 22 junio 2026 12:03 PM
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Madonna da otro exitoso paso en su carrera fusionándose con la marca de beauty Kiko Milano (Cortesía)

Hay colaboraciones que brillan por sí solas, y la de Madonna con Kiko Milano es una de ellas. La cantante se convierte en la nueva embajadora global de la firma de beauty italiana y protagoniza The KIKO Show, una campaña que marca el inicio de una nueva etapa para la marca con un statement que hace referencia a que el maquillaje es una forma de expresar tu esencia.

Con una carrera definida por romper reglas y reinventarse constantemente, Madonna refleja los valores que Kiko Milano busca transmitir: confianza, autenticidad y libertad para experimentar con la belleza sin seguir las reglas de nadie.

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Madonna inaugura una nueva etapa para Kiko Milano

Aunque Madonna ha sido imagen de algunas de las campañas más icónicas de la moda y la belleza, esta colaboración con Kiko Milano marca un nuevo capítulo en su carrera.

La artista se convierte en la embajadora global de la firma italiana y protagoniza The KIKO Show, una producción cinematográfica en la que cambia de personaje reforzando la idea de que la belleza puede ser tan versátil como quien la lleva.

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Entre flashes, makeup, música y una producción de primera, esta campaña te invita a ser quien eres (Vía www.kikocosmetics.com)

Detrás de la campaña también hay nombres clave de la industria. Las imágenes fueron capturadas por el fotógrafo Rafael Pavarotti, mientras que el makeup look estuvo a cargo de Marcelo Gutierrez, Director Creativo Global de Maquillaje de Kiko Milano. Una propuesta visual que combina moda, maquillaje y música en un mismo escenario.

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KIKO Milano y su nueva propuesta que incluye una filosofía muy interesante (Cortesía)

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Los productos estrella de la campaña

Más que presentar a una nueva embajadora, The KIKO Show funciona como la carta de presentación de una nueva etapa para Kiko Milano. La campaña pone el foco en el ADN italiano de la marca y en una filosofía que no sacrifica ni el precio ni la calidad.

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Productos de KIKO Milano: 3D Hydra Lip Gloss, Unlimited Double Touch y Maxi Mod Mascara. (Vía www.kikocosmetics.com)

A lo largo de la producción también aparecen algunos de los productos más representativos de la firma, como 3D Hydra Lip Gloss, Unlimited Double Touch, Maxi Mod Mascara, High Pigment Wet & Dry Eyeshadow, Long Lasting Eyeshadow Stick y Ultimate Pen Eyeliner, que no han tardado en volverse virales en redes.

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Productos de KIKO Milano: High Pigment Wet & Dry Eyeshadow, Long Lasting Eyeshadow Stick y Ultimate Pen Eyeliner. (Vía www.kikocosmetics.com)
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La rutina de maquillaje ideal para la playa: fresca, ligera y resistente al calor El verano se acerca y si te vas de vacaciones a la playa, esta es la rutina de makeup que debes seguir para que tu piel esté protegida del sol y radiante en todo momento.

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Madonna Maquillaje

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