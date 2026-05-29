Madonna confiesa que con JFK Jr. tuvo “el mejor sexo” de su vida y revive uno de los romances más secretos de los 90

Cuando pensamos que la Reina del Pop ya lo ha hecho y dicho todo y que, en pleno 2026, ya no nos puede sorprender, con una declaración hace que las cosas cambien.
Y es que Madonna sorprendió a todo el mundo al revelar en una reciente entrevista que con John F. Kennedy Jr. tuvo “el mejor sexo” de su vida, aunque hizo una precisión, sólo estaba dispuesta a mencionar a parejas fallecidas.
Publicidad
Madonna confiesa que John F. Kennedy Jr. fue su mejor amante
La confesión de Madonna sobre la calidad de sexo que tuvo con JFK Jr. ocurrió durante una charla grabada para la app de encuentro Grindr como parte de la promoción de Confessions II, el nuevo álbum que lanzará en julio de 2026.
La reacción entre los presentes en la entrevista fue inmediata. Entre risas y expresiones de sorpresa, Madonna susurró el nombre de Kennedy Jr., una de las figuras más fascinantes y deseadas de la élite estadounidense durante los años noventa, y quien recientemente "revivió" gracias a la serie Love Story, donde se retrata su historia de amor con Carolyn Bessette.
Sin embargo, el comentario de la Reina del Pop reactivó el interés por un romance que durante décadas estuvo rodeado de rumores, encuentros discretos y versiones contradictorias, pero que ahora sale a la luz y dejó muy bien parado al fallecido hijo de JFK.
Publicidad
Así fue el romance de Madonna y John F. Kennedy Jr.
La relación entre ambos habría ocurrido a finales de los años ochenta, cuando Madonna atravesaba uno de los momentos más intensos de su ascenso a la fama.
En aquel periodo ya era una figura reconocida mundialmente gracias a discos como Like a Virgin y True Blue, además de su matrimonio turbulento con Sean Penn.
John F. Kennedy Jr., por su parte, vivía con el peso histórico de ser hijo del presidente John F. Kennedy y de Jacqueline Kennedy Onassis, además de haberse convertido en uno de los solteros más codiciados de Nueva York.
De acuerdo con testimonios retomados por Page Six, el romance entre Madonna y Kennedy Jr. fue breve y basado en la atracción física.
Personas cercanas al fallecido abogado y editor describieron la historia como una “aventura divertida”.
Mientras que RoseMarie Terenzio, ex asistente y colaboradora de una biografía oral sobre Kennedy Jr., aseguró que ambos mantuvieron una amistad "coqueta" incluso después de aquel encuentro.
Publicidad
El historial amoroso de Madonna y JFK Jr.
El historial amoroso de Madonna siempre ha sido tan comentado como su música. Antes y después de John Kennedy Jr., la cantante sostuvo relaciones con algunas de las figuras más famosas del entretenimiento y el deporte.
Además de estar casada con Sean Penn, estuvo vinculada sentimentalmente con Vanilla Ice, Dennis Rodman, Warren Beatty y el director Guy Ritchie, con quien estuvo casada y tuvo a su hijo Rocco.
También se le relacionó con modelos, bailarines y hombres mucho menores que ella, una decisión que la artista nunca intentó justificar y que terminó convirtiéndose en parte de su narrativa pública sobre libertad sexual y autonomía femenina. Actualmente, su novio es el futbolista y modelo Akeem Morris, de 30 años.
La vida sentimental de Kennedy Jr. tampoco escapó del escrutinio mediático. Antes de casarse con Carolyn Bessette-Kennedy en 1996, mantuvo romances con mujeres que representaban distintos mundos del poder y la cultura pop estadounidense.
Entre ellas estuvieron la actriz Sarah Jessica Parker, la escritora Christina Haag y la actriz Daryl Hannah.
Su relación con Carolyn Bessette terminó convirtiéndose en una obsesión mediática y parte de la leyenda de la familia Kennedy.
Fueron la "it couple" formada por dos jóvenes sofisticados, atractivos y perseguidos constantemente por fotógrafos en Manhattan, que en 1999 fallecieron en un accidente aéreo junto a otras personas.