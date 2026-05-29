Madonna confiesa que con JFK Jr. tuvo “el mejor sexo” de su vida y revive uno de los romances más secretos de los 90

Madonna confiesa que John F. Kennedy Jr. fue su mejor amante

La confesión de Madonna sobre la calidad de sexo que tuvo con JFK Jr. ocurrió durante una charla grabada para la app de encuentro Grindr como parte de la promoción de Confessions II, el nuevo álbum que lanzará en julio de 2026.

Madonna (PLeSe)

La reacción entre los presentes en la entrevista fue inmediata. Entre risas y expresiones de sorpresa, Madonna susurró el nombre de Kennedy Jr., una de las figuras más fascinantes y deseadas de la élite estadounidense durante los años noventa, y quien recientemente "revivió" gracias a la serie Love Story, donde se retrata su historia de amor con Carolyn Bessette.

Sin embargo, el comentario de la Reina del Pop reactivó el interés por un romance que durante décadas estuvo rodeado de rumores, encuentros discretos y versiones contradictorias, pero que ahora sale a la luz y dejó muy bien parado al fallecido hijo de JFK.