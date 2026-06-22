Madonna explica la razón detrás de la cancelación de su esperada biopic

Madonna explica la razón detrás de la cancelación de su esperado biopic

En una entrevista para la edición Summer 2026 de Interview Magazine, Madonna habló sobre las diferencias que tuvo con Universal Pictures y aseguró que el principal obstáculo fue el presupuesto que requería para la película.

Madonna (Getty Images)

"Trabajé en mi guión durante dos años y pasé dos años en Universal Studios con los productores haciendo presupuestos y casting", recordó."Tuvimos una pelea, yo y Universal, respecto al presupuesto que necesitaba. He tenido una vida extraordinaria he tenido una vida enorme, así que necesitaba un gran presupuesto. ¿Sabes lo que quiero decir? No iba a ser una película indie", recalcó.

La cantante explicó que incluso buscó alternativas para reducir considerablemente los costos de producción. Una de ellas consistía en trasladar el rodaje a Serbia, propuesta que, según contó, no convenció al estudio.

Julia Garner y Madonna (Instagram)

"Encontré una forma de hacerlo por menos dinero en Serbia, pero no creo que les gustara la idea... Tal vez simplemente no creían en mí", comentó.

La artista recordó que una de las respuestas que más le sorprendió fue cuando ejecutivos del estudio pusieron en duda su compromiso con la filmación: "Una de sus primeras reacciones fue: 'No creemos que te quedarías en Serbia más de cuatro días'. Y yo dije: '¿Leíste el guion?'. Toda mi vida ha sido supervivencia. No voy allí de vacaciones".

El proyecto comenzó a desarrollarse entre 2020 y 2021 bajo el sello de Universal Pictures. Madonna participaría como directora y coautora del guion, mientras que Julia Garner fue elegida para interpretarla tras un largo proceso de audiciones que incluyó pruebas de actuación, canto y baile.