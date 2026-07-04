"A que sí", la nueva frase viral de Belinda que se suma a "Ganando como siempre" y "Estás pedita"

(Publicada originalmente en marzo de 2023)
¿Qué podemos decir? Belinda lo volvió a hacer y demuestra que se la vive "ganando como siempre"; y ahora fue en el marco de la Copa del Mundo 2026 cuando una pequeña confusión sobre el dicho viral "¿Y si sí?" se convirtiera en la nueva frase icónica de la cantante: "¿A que sí?".
Todo surgió en una entrevista de televisión que le hicieron a Beli tras la ceremonia de premiación a Julián Quiñones como mejor jugador del partido México vs. Ecuador, donde la cantante fue la encargada de entregarle el reconocimiento al colombiano naturalizado mexicano.
"Me encantan las cosas... la creatividad de los mexicanos. ¿Cómo es? ¿A que sí?", menciona la cantante durante la entrevista a lo que el reportero corrige: "¿Y si sí?". Y aunque Belinda corrigió en ese momento el "resbalón" poco faltó para que el "¿A que sí?" cobrara vida propia y ahora esté por todas partes.
@vicentepalmeros Cuando me preguntan cómo estuvo el partido de México🇲🇽 - Automáticamente YO : 𝐀 𝐐𝐔É 𝐒𝐈𝐈𝐈𝐈 🇲🇽⚽️ #belinda #mundial #mexico #ganador #ganandocomosiempre @Belinda ♬ sonido original - Vicente Palmeros
El uso de dichos y refranes es una tradición arraigada en todo el mundo que refleja, con frases cortas y llenas de significado, usos y costumbres, así como anécdotas, leyendas o referencias que forman parte de la historia y la identidad de un país. En México, en años recientes, Belinda se ha destacado por contribuir con dichos que han salido de su boca y se han vuelto frases virales que, ahora, ya son de uso común entre muchas personas.