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"A que sí", la nueva frase viral de Belinda que se suma a "Ganando como siempre" y "Estás pedita"

Belinda es una experta en sacar el mejor partido de cualquier situación y sus frases virales, que ya son parte de la cultura pop, así lo comprueban.
sáb 04 julio 2026 12:00 PM
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Belinda ha dicho frases que se han vuelto virales y de uso común
Las frases virales de Belida: Un fenómeno de la cultura pop (Agencia México)

(Publicada originalmente en marzo de 2023)

¿Qué podemos decir? Belinda lo volvió a hacer y demuestra que se la vive "ganando como siempre"; y ahora fue en el marco de la Copa del Mundo 2026 cuando una pequeña confusión sobre el dicho viral "¿Y si sí?" se convirtiera en la nueva frase icónica de la cantante: "¿A que sí?".

Todo surgió en una entrevista de televisión que le hicieron a Beli tras la ceremonia de premiación a Julián Quiñones como mejor jugador del partido México vs. Ecuador, donde la cantante fue la encargada de entregarle el reconocimiento al colombiano naturalizado mexicano.

"Me encantan las cosas... la creatividad de los mexicanos. ¿Cómo es? ¿A que sí?", menciona la cantante durante la entrevista a lo que el reportero corrige: "¿Y si sí?". Y aunque Belinda corrigió en ese momento el "resbalón" poco faltó para que el "¿A que sí?" cobrara vida propia y ahora esté por todas partes.

@vicentepalmeros Cuando me preguntan cómo estuvo el partido de México🇲🇽 - Automáticamente YO : 𝐀 𝐐𝐔É 𝐒𝐈𝐈𝐈𝐈 🇲🇽⚽️ #belinda #mundial #mexico #ganador #ganandocomosiempre @Belinda ♬ sonido original - Vicente Palmeros

El uso de dichos y refranes es una tradición arraigada en todo el mundo que refleja, con frases cortas y llenas de significado, usos y costumbres, así como anécdotas, leyendas o referencias que forman parte de la historia y la identidad de un país. En México, en años recientes, Belinda se ha destacado por contribuir con dichos que han salido de su boca y se han vuelto frases virales que, ahora, ya son de uso común entre muchas personas.

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Todo el mundo ha escuchado –y utilizado– el ya clásico “Ganando como siempre”, una frase que dijo Belinda durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación y que se convirtió rápidamente en una forma de expresar buen ánimo y una actitud positiva por quien la usa.

Por poco y le toca perder:

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Espectáculos

Belinda resulta lesionada por fan que se aferró a ella en concierto

Sin embargo, ésa no es la única frase viral de Beli, ya que en semanas recientes –y en gran medida por el impulso que ha recibido en TikTok– otro de sus dichos ha comenzado a usarse tanto dentro como fuera de esta plataforma, incluso por la propia cantante, quien en un reciente concierto disculpó a un fan que burló a su equipo de seguridad para estar con ella en el escenario, asegurando que estaba “pedito”, dejando ver que se había pasado de tragos.

belinda
Belinda ha creado frases ingeniosas que ya son de uso común (Instagram)

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Frases virales de Belinda, todo un fenómeno de cultura pop

Del “Ganando como siempre” al “Está pedito” que recientemente utilizó Belinda en uno de sus conciertos, haciendo referencia a otra frase viral acuñada por ella misma, hay anécdotas protagonizadas por la cantante de 33 años que, muy probablemente sin planearlo ni imaginarlo, se convirtieron con ayuda de las redes sociales en “piezas” de la cultura popular de los mexicanos.

El gran interés que genera la también actriz de origen español entre el público y los medios de comunicación ha hecho que, a lo largo de los años, al hablar con representantes de la prensa, cada una de las palabras dichas por Belinda sea analizada, interpretada y, sobre todo, recordada, porque desde que era estrella de telenovelas infantiles sus declaraciones daban mucho de qué hablar.

Belinda, cantante y actriz
Belinda (Archivo Quién)

"Ella no impone moda"

En 2002, Belinda protagonizó la telenovela Cómplices al rescate, producción de Rosy Ocampo que originalmente iba a contar con Daniela Luján en el papel principal. En esos días, en una entrevista –que años más tarde se popularizaría en Youtube y redes sociales– Beli habló de su colega y, dentro de sus declaraciones, mencionó la ya clásica frase “Ella no impone moda”, cuando una reportera le preguntó sobre la actriz que era su “competencia” en ese momento.

Belinda respondió con una larga apreciación/explicación que más tarde sería tomada como el origen de una rivalidad mediática entre ella y Daniela Luján de la que, además de la frase viral, surgieron infinidad de memes.

@belindahistorias Ella no impone moda #Belinda #ComplicesAlRescate # EllaNoImponeModa # Doblaje ♬ Ella no impone moda. Belinda - BelindaHistorias

“Bueno, la telenovela creo que ya se terminó y pues, no sé, yo no la veo competencia; es totalmente diferente a mí. Ella, por ejemplo, no impone moda. Es una niña, bueno, pues es una actriz y pues es, o sea, actriz pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda, ¿no? Yo la veo normal, que lleva los vestuarios de Televisa y yo no, a mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas, ser un ejemplo a seguir”, dijo Belinda en aquella ocasión.

"Hola, hermosa, estás pedita ¿verdad?"

En un concierto que Belinda dio en la Feria de Irapuato, en Guanajuato, un fan de la cantante burló al personal de seguridad y logró colarse hasta llegar al escenario, donde abrazó fuertemente a Beli, quien resultó lesionada de la espalda, luego de que los guardias de seguridad jalonearon al sujeto que se aferraba a su ídolo, mientras ella comentó “Está pedito, está pedito”.

@strongmanbeat El chiste es no faltar🥴 #hermosaestaspeditaverdad #humor #belinda #yanotetiresalchupe #borrachaperoresponsable #elchisteesnofaltar ♬ sonido original - 𝓐𝓭𝓻𝓲𝓪𝓷 𝓬𝓸𝓶𝓮𝓭𝔂⛎

Al hacer referencia a que su fanático probablemente actuó bajo los influjos del alcohol, Belinda revivió una anécdota de otro de sus conciertos, donde al acercarse a sus fans ubicados frente al escenario para hablar con ellos, notó que una de sus seguidoras se encontraba en estado de ebriedad y en ese momento le dijo la frase: “Hola, hermosa, estás pedita ¿verdad?”, que causó la risa de los presentes y recientemente se volvió viral en TikTok.

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Un fan 'pedito' puso en aprietos a Belinda y su personal de seguridad (Instagram / Tik Tok)

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¿Siempre me van a pedir El sapito?

“¿Es en serio? En serio, teniendo tantas canciones, tantos años de carrera... ¿Siempre me van a pedir El sapito?”, fue la pregunta que Belinda le hizo a sus fans en una presentación en 2012, en la que sus seguidores le pidieron a gritos que cantara su gran éxito infantil, El sapito, a lo que ella respondió con otra de sus inigualables frases que se volvieron tendencia en su momento y en clásicas con el paso del tiempo.

Si bien en esta ocasión las palabras de Belinda no dieron paso a una frase viral, la situación se convirtió en tema de conversación durante algún tiempo, tal y como sucedió con la vez en que intentó romper una manzana estrellándola contra su frente en el programa Hoy.

Ganando como siempre

Finalmente, recordamos la emblemática ocasión en la que, en 2015, la cantante llegó con mucha energía a responder las preguntas de un grupo de reporteros, quienes al saludarla y preguntarle cómo estaba, inspiraron la frase viral de Belinda más famosa y más usada por todos:

“¿Yo? Súper bien. Todo perfecto… ¡Ganando como siempre!”, respondió la cantante aquel día. El video de la frase fue transmitido y repetido hasta el cansancio por programas de espectáculos y en redes sociales; fue tanto su impacto que Belinda mandó a hacer un anuncio luminoso en el que se lee “Ganando como siempre”, por lo que en esta caso podemos agregar que, como dice el dicho: El resto es historia.

@strongmanbeat El chiste es no faltar🥴 #hermosaestaspeditaverdad #humor #belinda #yanotetiresalchupe #borrachaperoresponsable #elchisteesnofaltar ♬ sonido original - 𝓐𝓭𝓻𝓲𝓪𝓷 𝓬𝓸𝓶𝓮𝓭𝔂⛎

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