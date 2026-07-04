"A que sí", la nueva frase viral de Belinda que se suma a "Ganando como siempre" y "Estás pedita"

Frases virales de Belinda, todo un fenómeno de cultura pop

Del “Ganando como siempre” al “Está pedito” que recientemente utilizó Belinda en uno de sus conciertos, haciendo referencia a otra frase viral acuñada por ella misma, hay anécdotas protagonizadas por la cantante de 33 años que, muy probablemente sin planearlo ni imaginarlo, se convirtieron con ayuda de las redes sociales en “piezas” de la cultura popular de los mexicanos.

El gran interés que genera la también actriz de origen español entre el público y los medios de comunicación ha hecho que, a lo largo de los años, al hablar con representantes de la prensa, cada una de las palabras dichas por Belinda sea analizada, interpretada y, sobre todo, recordada, porque desde que era estrella de telenovelas infantiles sus declaraciones daban mucho de qué hablar.

Belinda (Archivo Quién)

"Ella no impone moda"

En 2002, Belinda protagonizó la telenovela Cómplices al rescate, producción de Rosy Ocampo que originalmente iba a contar con Daniela Luján en el papel principal. En esos días, en una entrevista –que años más tarde se popularizaría en Youtube y redes sociales– Beli habló de su colega y, dentro de sus declaraciones, mencionó la ya clásica frase “Ella no impone moda”, cuando una reportera le preguntó sobre la actriz que era su “competencia” en ese momento.

Belinda respondió con una larga apreciación/explicación que más tarde sería tomada como el origen de una rivalidad mediática entre ella y Daniela Luján de la que, además de la frase viral, surgieron infinidad de memes.

“Bueno, la telenovela creo que ya se terminó y pues, no sé, yo no la veo competencia; es totalmente diferente a mí. Ella, por ejemplo, no impone moda. Es una niña, bueno, pues es una actriz y pues es, o sea, actriz pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda, ¿no? Yo la veo normal, que lleva los vestuarios de Televisa y yo no, a mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas, ser un ejemplo a seguir”, dijo Belinda en aquella ocasión.

"Hola, hermosa, estás pedita ¿verdad?"

En un concierto que Belinda dio en la Feria de Irapuato, en Guanajuato, un fan de la cantante burló al personal de seguridad y logró colarse hasta llegar al escenario, donde abrazó fuertemente a Beli, quien resultó lesionada de la espalda, luego de que los guardias de seguridad jalonearon al sujeto que se aferraba a su ídolo, mientras ella comentó “Está pedito, está pedito”.

Al hacer referencia a que su fanático probablemente actuó bajo los influjos del alcohol, Belinda revivió una anécdota de otro de sus conciertos, donde al acercarse a sus fans ubicados frente al escenario para hablar con ellos, notó que una de sus seguidoras se encontraba en estado de ebriedad y en ese momento le dijo la frase: “Hola, hermosa, estás pedita ¿verdad?”, que causó la risa de los presentes y recientemente se volvió viral en TikTok.