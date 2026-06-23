La hermética Madonna revela cómo logró sanar la difícil relación con su hija Lourdes

Madonna revela que una canción escrita junto a su hija Lourdes sanó su relación

Durante una entrevista con Interview Magazine, la Reina del Pop explicó que fue Lourdes quien tomó la iniciativa de proponerle trabajar juntas en una composición con un objetivo muy especial.

"Por ejemplo, la canción que escribí con mi hija, Lola. Ella me propuso escribir una canción juntas como una forma de sanar nuestra relación", contó Madonna .

Madonna y Lourdes Leon (Getty Images)

La artista aseguró que esa experiencia terminó teniendo un impacto mucho más profundo del que imaginaba: "Fue un momento realmente importante, y consolidó la idea de que ahora es el momento de grabar este disco", añadagregó.

Lourdes Leon, de 29 años, es fruto de la relación entre la cantante y el entrenador personal Carlos Leon. Aunque ha construido una carrera propia como modelo y cantante, ahora decidió compartir con su mamá un proceso creativo de composición con un significado personal.