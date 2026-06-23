Madonna compartió uno de los aspectos más personales detrás de su próximo proyecto musical. La cantante reveló que una canción escrita junto a su hija mayor, Lourdes Leon, no solo ayudó a su relación, sino que también se convirtió en el punto de partida de su nuevo álbum, Confessions II.
La hermética Madonna revela cómo logró sanar la difícil relación con su hija Lourdes
Madonna revela que una canción escrita junto a su hija Lourdes sanó su relación
Durante una entrevista con Interview Magazine, la Reina del Pop explicó que fue Lourdes quien tomó la iniciativa de proponerle trabajar juntas en una composición con un objetivo muy especial.
"Por ejemplo, la canción que escribí con mi hija, Lola. Ella me propuso escribir una canción juntas como una forma de sanar nuestra relación", contó Madonna .
La artista aseguró que esa experiencia terminó teniendo un impacto mucho más profundo del que imaginaba: "Fue un momento realmente importante, y consolidó la idea de que ahora es el momento de grabar este disco", añadagregó.
Lourdes Leon, de 29 años, es fruto de la relación entre la cantante y el entrenador personal Carlos Leon. Aunque ha construido una carrera propia como modelo y cantante, ahora decidió compartir con su mamá un proceso creativo de composición con un significado personal.
Un álbum marcado por experiencias personales
Madonna explicó que el origen del álbum también estuvo influido por una serie de acontecimientos familiares que atravesó en los últimos años.
Tras la cancelación de su película biográfica, la cantante decidió volver a concentrar su energía en la música y retomó la colaboración con Stuart Price, productor de Confessions on a Dance Floor.
"Me puse en contacto con Stuart porque pensé que el mundo está pasando por un momento muy oscuro y que la gente necesita bailar", explicó.
Sin embargo, mientras el proyecto comenzaba a tomar forma, también enfrentó momentos difíciles. "Bueno, sucedieron todas estas cosas simbólicas. Mi madrastra murió, mi hermano enfermó, mi hermano murió, mi hija se me acercó... ¿entiendes lo que quiero decir?", contó.
La artista señaló que todas esas vivencias terminaron reflejándose en sus nuevas canciones: "Me cuesta escribir una canción sobre nada en particular. Tengo que contar una historia", aseguró. "Así que escribí sobre muchos traumas familiares, y luego empezamos a hacer música bailable", concluyó.
El nuevo álbum, Confessions II, se estrenará el próximo 3 de julio y marcará el esperado reencuentro creativo entre Madonna y Stuart Price, más de dos décadas después del lanzamiento de uno de los discos más exitosos de la cantante.