Mientras el hermetismo alrededor de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce ha convertido a la llamada boda del año en uno de los eventos más privados, una de las imágenes que más ha llamado la atención —aparentemente alrededor del mismo— fue la de Selena Gomez con un outfit de fiesta; un infalible "little black dress" que la hace ver espectacular.
Selena Gomez presume su look del ensayo de la boda de Taylor Swift y aprovecha para promover su línea de belleza
La cantante, actriz, productora y mejor amiga de Taylor Swift publicó en sus historias de Instagram un breve video dentro de un coche mientras retocaba su maquillaje con un labial de Rare Beauty y compartió un par de fotografías en las que dejaba ver parte del look que llevaba la noche del jueves.
Te puede interesar:
Poco después, su stylist, Erin Walsh, subió a Instagram una serie de imágenes con el atuendo completo, lo que nos hace pensar (casi, casi estar seguros de) que ese vestido negro es el que Selena habría usado para asistir a la cena de ensayo previa a la boda de Taylor y Travis; aunque hasta ahora ninguna de las dos haya oficializado nada.
Así es el elegante vestido negro que eligió Selena Gomez ¿para la cena de ensayo de la boda de Taylor Swift?
Para la ocasión, Selena Gomez llevó un vestido negro sin tirantes de Oscar de la Renta, decorado con aplicaciones florales de encaje sobre una base semitransparente y una abertura en la pierna. Completó el look con sandalias de Jimmy Choo, un peinado recogido realizado por Renato Campora y un maquillaje de tonos suaves firmado por Soo Park.
Las imágenes compartidas por Erin Walsh, stylist de Selena, permitieron apreciar todos los detalles del look, que rápidamente se viralizó y generó versiones de que así habría asistido a la noche previa al gran día de su amiga Taylor Swift en Nueva York.
Las joyas que complementaron el look de Selena Gomez
El vestido de Selena Gomez se llevó todo el protagonismo del look, pero fue acompañado con un acento a cargo de la discreta y elegante joyería que eligió la cantante.
Se trata de un par de aretes y un anillo de diamantes del diseñador brasileño Fernando Jorge, que de acuerdo con estimaciones publicadas por medios estadounidenses, tendrían un valor cercano a los 40 mil dólares en su conjuntos.
Amistad, elegancia y marketing en el look de Selena Gomez en la boda de Taylor Swift
Aunque Selena Gomez no escribió que se dirigía a la cena de ensayo, la coincidencia entre sus publicaciones y las fotografías difundidas por su stylist en el día en que se ha dicho que sería la primera de las dos jornadas de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce nos hace pensar que ése fue el atuendo que la intérprete de “I Said I Love You First” escogió para acompañar a su amiga.
Y es que distintas versiones indican que el jueves se citó únicamente a unas 100 personas entre familiares y amigos más cercanos a la pareja, por lo que Selena Gomez (y seguramente su esposo Benny Blanco) tenía que estar ahí.
Lo curioso del asunto es que Selena demostró que además de una carrera como cantante, actriz y productora es también toda una mujer de negocios con mentalidad de tiburón, ya que aprovechó la atención que —naturalmente— generará estos días en sus redes sociales para promover un producto de su línea de belleza Rare Beauty con el que iba retocando su maquillaje.