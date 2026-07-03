Selena Gomez presume su look del ensayo de la boda de Taylor Swift y aprovecha para promover su línea de belleza

La cantante, actriz, productora y mejor amiga de Taylor Swift publicó en sus historias de Instagram un breve video dentro de un coche mientras retocaba su maquillaje con un labial de Rare Beauty y compartió un par de fotografías en las que dejaba ver parte del look que llevaba la noche del jueves.

Poco después, su stylist, Erin Walsh, subió a Instagram una serie de imágenes con el atuendo completo, lo que nos hace pensar (casi, casi estar seguros de) que ese vestido negro es el que Selena habría usado para asistir a la cena de ensayo previa a la boda de Taylor y Travis; aunque hasta ahora ninguna de las dos haya oficializado nada.

Selena Gomez usó un vestido negro de Oscar de la Renta (aparentemente) para la cena de ensayo de la boda de Taylor Swift (Instagram)

Así es el elegante vestido negro que eligió Selena Gomez ¿para la cena de ensayo de la boda de Taylor Swift?

Para la ocasión, Selena Gomez llevó un vestido negro sin tirantes de Oscar de la Renta, decorado con aplicaciones florales de encaje sobre una base semitransparente y una abertura en la pierna. Completó el look con sandalias de Jimmy Choo, un peinado recogido realizado por Renato Campora y un maquillaje de tonos suaves firmado por Soo Park.

Las imágenes compartidas por Erin Walsh, stylist de Selena, permitieron apreciar todos los detalles del look, que rápidamente se viralizó y generó versiones de que así habría asistido a la noche previa al gran día de su amiga Taylor Swift en Nueva York.