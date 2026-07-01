Así será la espectacular boda de Taylor Swift y Travis Kelce: un castillo, jardín y más de mil invitados

Así será la boda de Taylor Swift: un castillo, un jardín y estrictas medidas de seguridad

De acuerdo con información publicada por TMZ y retomada por diversos medios estadounidenses, la pareja mandó construir un enorme castillo dentro del recinto, rodeado por un jardín diseñado especialmente para la ceremonia, que se celebraría el próximo 3 de julio.

Aunque ni la cantante ni el jugador de los Kansas City Chiefs han confirmado oficialmente los detalles, cada día surgen nuevos indicios que alimentan las expectativas en torno a la que ya es considerada la boda más esperada del año.

Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram)

Según TMZ, el castillo será el elemento central de la celebración y formará parte de una escenografía inspirada en los cuentos de hadas. El montaje incluiría un amplio jardín en el interior del Madison Square Garden, donde se desarrollaría parte de la recepción.

Los preparativos han estado rodeados de un fuerte hermetismo. En los últimos días se reportó la llegada de camiones con equipo de iluminación, mobiliario y estructuras temporales al recinto, además de un importante despliegue de seguridad. También trascendió que los empleados trabajan bajo estrictos protocolos de confidencialidad y que algunas áreas del complejo permanecerán cerradas hasta después de la celebración.

Otra de las medidas que más ha llamado la atención es el sistema utilizado para proteger la privacidad del evento. De acuerdo con TMZ, las invitaciones fueron personalizadas con marcas de agua invisibles que permitirían identificar a cualquier invitado que filtrara imágenes o información sobre la boda.

Taylor Swift y Travis Kelce (Getty Images)

Además, los asistentes únicamente recibieron la ciudad y la fecha del enlace, mientras que la ubicación exacta se comunicaría poco antes del evento.