Si los rumores son ciertos, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce podría convertirse en uno de los eventos más espectaculares que haya visto el mundo del entretenimiento. A pocos días de la supuesta celebración, nuevos reportes aseguran que el Madison Square Garden, uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York, está siendo transformado en un auténtico escenario de cuento de hadas.
Así será la espectacular boda de Taylor Swift y Travis Kelce: un castillo, jardín y más de mil invitados
Así será la boda de Taylor Swift: un castillo, un jardín y estrictas medidas de seguridad
De acuerdo con información publicada por TMZ y retomada por diversos medios estadounidenses, la pareja mandó construir un enorme castillo dentro del recinto, rodeado por un jardín diseñado especialmente para la ceremonia, que se celebraría el próximo 3 de julio.
Aunque ni la cantante ni el jugador de los Kansas City Chiefs han confirmado oficialmente los detalles, cada día surgen nuevos indicios que alimentan las expectativas en torno a la que ya es considerada la boda más esperada del año.
Según TMZ, el castillo será el elemento central de la celebración y formará parte de una escenografía inspirada en los cuentos de hadas. El montaje incluiría un amplio jardín en el interior del Madison Square Garden, donde se desarrollaría parte de la recepción.
Los preparativos han estado rodeados de un fuerte hermetismo. En los últimos días se reportó la llegada de camiones con equipo de iluminación, mobiliario y estructuras temporales al recinto, además de un importante despliegue de seguridad. También trascendió que los empleados trabajan bajo estrictos protocolos de confidencialidad y que algunas áreas del complejo permanecerán cerradas hasta después de la celebración.
Otra de las medidas que más ha llamado la atención es el sistema utilizado para proteger la privacidad del evento. De acuerdo con TMZ, las invitaciones fueron personalizadas con marcas de agua invisibles que permitirían identificar a cualquier invitado que filtrara imágenes o información sobre la boda.
Además, los asistentes únicamente recibieron la ciudad y la fecha del enlace, mientras que la ubicación exacta se comunicaría poco antes del evento.
Una boda que podría reunir a las mayores estrellas del entretenimiento
Los rumores apuntan a que la celebración contará con alrededor de mil invitados, entre ellos figuras de la música, el cine y la NFL. Medios como Business Insider y Page Six señalan que el evento incluiría presentaciones musicales de Stevie Nicks y Tim McGraw, dos artistas muy importantes en la trayectoria de Swift. También se espera la asistencia de amigos cercanos como Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid y varios jugadores de los Kansas City Chiefs.
En contraste, People informó que el príncipe William y Kate Middleton finalmente no acudirán a la ceremonia, poniendo fin a semanas de especulación sobre una posible presencia de la realeza británica en el enlace.
Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron su relación en 2023 y anunciaron su compromiso en agosto de 2025. Desde entonces, cada paso de la pareja ha generado un enorme interés mediático, convirtiéndolos en una de las duplas más influyentes de la cultura pop y el deporte.
Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente los detalles de la boda. Sin embargo, la magnitud de los preparativos y la información difundida por varios medios estadounidenses apuntan a que la celebración podría convertirse en uno de los acontecimientos sociales más comentados de 2026.