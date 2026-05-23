Taylor Swift copia estrategia de un amigo para mantener su boda en privado al surgir detalles de la lista de invitados

Taylor Swift copia estrategia de Ed Sheeran para asegurar la privacidad de su boda

De acuerdo con Page Six, Taylor y Travis ya tendrían definida una lista de invitados en la que figuran amigos de años así como ausencias notables.

El medio estadounidense asegura que la ceremonia se celebraría en las próximas semanas en Nueva York y que la cantante estableció un esquema de extrema discreción inspirado en la boda secreta de su gran amigo Ed Sheeran en 2018; un enlace que prácticamente logró escapar del radar mediático pese a la fama de sus invitados.

Taylor Swift y Travis Kelce (John Salangsang/Shutterstock/John Salangsang/Shutterstock)

En los últimos días, la pareja ha sido vista en cenas privadas en Nueva York mientras aumentan los rumores sobre una ceremonia programada para principios de julio.

Se ha dicho que las invitaciones las están haciendo con llamadas telefónicas para evitar la filtración de cualquier información a los medios y redes sociales.

Incluso colaboradores de Taylor Swift, como el músico y productor Jack Antonoff, han evitado confirmar públicamente cualquier detalle, reforzando la idea de que el entorno cercano firmó un pacto de discreción absoluta.