La esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue sumando detalles que emocionan a sus seguidores. Ahora, nuevos reportes aseguran que Selena Gomez, una de las amigas más cercanas de la cantante desde hace casi dos décadas, tendrá un papel muy especial en la ceremonia: será una de sus damas de honor.
Este es el importante papel que tendrá Selena Gomez en la boda de Taylor Swift
La información fue dada a conocer por Page Six, que cita una fuente cercana a la pareja. Según el medio, Selena Gomez acompañará a Swift en uno de los momentos más importantes de su vida, reafirmando una amistad que ha sobrevivido al paso del tiempo, los cambios de carrera y los reflectores de Hollywood.
Aunque Taylor Swift y Travis Kelce no han confirmado oficialmente la noticia, los preparativos para su enlace, que se celebraría en el Madison Square Garden de Nueva York, continúan acaparando titulares en la prensa internacional.
Taylor Swift y Selena Gomez se conocieron en 2008 cuando ambas salían con integrantes de los Jonas Brothers. Lo que comenzó como una coincidencia terminó convirtiéndose en una de las amistades más sólidas del mundo del espectáculo.
Desde entonces han estado presentes en los momentos más importantes de sus vidas. Han compartido escenarios, entregas de premios, celebraciones familiares y se han apoyado públicamente durante sus respectivos proyectos musicales y cinematográficos.
Taylor también estuvo muy presente en la boda de Selena con el productor Benny Blanco, celebrada en 2025. De acuerdo con Page Six, la intérprete de Cruel Summer dedicó un emotivo discurso durante la recepción, por lo que ahora muchos consideran que nombrar a Gomez como dama de honor es una forma de corresponder ese gesto.
La propia Selena ha hablado en varias ocasiones del apoyo incondicional que ha recibido de Swift. En entrevistas recientes aseguró que su amiga siempre ha estado a su lado en los momentos más difíciles y la describió como una de las personas más importantes de su vida
Una boda rodeada de lujo, celebridades y absoluto hermetismo
Los rumores sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce no han dejado de crecer durante los últimos días. Diversos medios estadounidenses aseguran que la celebración se llevará a cabo este fin de semana en el Madison Square Garden, donde ya comenzaron los ensayos y la llegada de invitados.
Entre los asistentes que ya han sido vistos en Nueva York figuran Gigi Hadid, Bradley Cooper, Jack Antonoff, Lena Dunham y la propia Selena Gomez, quien fue fotografiada llegando a la cena de ensayo con un elegante vestido negro y joyas valuadas en más de 40 mil dólares.
Además de Gomez, medios especializados señalan que Gigi Hadid también formaría parte del grupo de damas de honor. Incluso se ha reportado que las amigas de Swift preparan una sorpresa para la novia, que incluiría un video con imágenes inéditas de su historia de amor con Travis Kelce y mensajes de sus seres queridos.
Mientras la pareja mantiene silencio sobre los detalles del enlace, cada nueva filtración confirma la enorme expectativa que rodea el evento. Si los reportes resultan ciertos, la presencia de Selena Gomez como dama de honor será uno de los momentos más emotivos de una boda que promete reunir a algunas de las figuras más influyentes de la música, el cine y el deporte.