Este es el importante papel que tendrá Selena Gomez en la boda de Taylor Swift

La información fue dada a conocer por Page Six, que cita una fuente cercana a la pareja. Según el medio, Selena Gomez acompañará a Swift en uno de los momentos más importantes de su vida, reafirmando una amistad que ha sobrevivido al paso del tiempo, los cambios de carrera y los reflectores de Hollywood.

Aunque Taylor Swift y Travis Kelce no han confirmado oficialmente la noticia, los preparativos para su enlace, que se celebraría en el Madison Square Garden de Nueva York, continúan acaparando titulares en la prensa internacional.

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Taylor Swift y Selena Gomez se conocieron en 2008 cuando ambas salían con integrantes de los Jonas Brothers. Lo que comenzó como una coincidencia terminó convirtiéndose en una de las amistades más sólidas del mundo del espectáculo.

Desde entonces han estado presentes en los momentos más importantes de sus vidas. Han compartido escenarios, entregas de premios, celebraciones familiares y se han apoyado públicamente durante sus respectivos proyectos musicales y cinematográficos.

Taylor también estuvo muy presente en la boda de Selena con el productor Benny Blanco, celebrada en 2025. De acuerdo con Page Six, la intérprete de Cruel Summer dedicó un emotivo discurso durante la recepción, por lo que ahora muchos consideran que nombrar a Gomez como dama de honor es una forma de corresponder ese gesto.

Selena Gomez reveló el regalo que le hizo Taylor Swift cuando cumplió 30 años (Getty Images)

La propia Selena ha hablado en varias ocasiones del apoyo incondicional que ha recibido de Swift. En entrevistas recientes aseguró que su amiga siempre ha estado a su lado en los momentos más difíciles y la describió como una de las personas más importantes de su vida