La regla de Taylor Swift y Travis Kelce para su boda que causó indignación en sus invitados solteros

La regla de Taylor Swift para su boda que causó indignación en sus invitados solteros

Según los reportes, los asistentes que no mantengan una relación formal no tendrían derecho a llevar acompañante a la celebración. La medida, conocida en el mundo anglosajón como "no ring, no bring" ("sin anillo, no hay invitación para un acompañante"), habría provocado molestia entre algunos invitados que esperaban acudir con un amigo o pareja ocasional.

Aunque ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado públicamente la información, el tema se ha convertido en tendencia y ha abierto un debate sobre los límites que pueden establecer los novios en eventos de alto perfil.

Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram (@taylorswift))

¿Qué significa la regla "no ring, no bring"?

La política "no ring, no bring" consiste en restringir los acompañantes únicamente a personas casadas, comprometidas o que mantengan una relación estable y reconocida. En otras palabras, los invitados solteros no pueden acudir con un "+1".

La supuesta decisión de Taylor Swift y Travis Kelce ha dividido opiniones. Algunos consideran que es una forma razonable de controlar el número de asistentes, los costos y la logística de una boda tan mediática.

Otros, en cambio, creen que puede resultar incómodo para quienes tendrían que asistir solos a una celebración donde probablemente no conocen a muchos invitados.