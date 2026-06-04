La boda de Taylor Swift y Travis Kelce promete ser uno de los eventos más comentados del año , pero antes de que llegue el gran día ya enfrenta una inesperada polémica. De acuerdo con reportes de People, que la cantante y la estrella de la NFL habrían establecido una regla para los invitados solteros que no ha sido bien recibida por todos.
La regla de Taylor Swift y Travis Kelce para su boda que causó indignación en sus invitados solteros
La regla de Taylor Swift para su boda que causó indignación en sus invitados solteros
Según los reportes, los asistentes que no mantengan una relación formal no tendrían derecho a llevar acompañante a la celebración. La medida, conocida en el mundo anglosajón como "no ring, no bring" ("sin anillo, no hay invitación para un acompañante"), habría provocado molestia entre algunos invitados que esperaban acudir con un amigo o pareja ocasional.
Aunque ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado públicamente la información, el tema se ha convertido en tendencia y ha abierto un debate sobre los límites que pueden establecer los novios en eventos de alto perfil.
¿Qué significa la regla "no ring, no bring"?
La política "no ring, no bring" consiste en restringir los acompañantes únicamente a personas casadas, comprometidas o que mantengan una relación estable y reconocida. En otras palabras, los invitados solteros no pueden acudir con un "+1".
La supuesta decisión de Taylor Swift y Travis Kelce ha dividido opiniones. Algunos consideran que es una forma razonable de controlar el número de asistentes, los costos y la logística de una boda tan mediática.
Otros, en cambio, creen que puede resultar incómodo para quienes tendrían que asistir solos a una celebración donde probablemente no conocen a muchos invitados.
Una boda marcada por el secretismo
Más allá de la polémica, los preparativos del enlace entre Taylor Swift y Travis Kelce han estado rodeados de absoluto hermetismo. Distintos reportes apuntan a que la pareja ha tomado medidas extraordinarias para proteger la privacidad del evento, incluyendo estrictos controles sobre los invitados y acuerdos de confidencialidad.
La boda, que según reportes podría celebrarse el próximo 3 de julio en Nueva York o Rhode Island, reunirá a algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento, la música y el deporte. Entre los nombres que han sonado como posibles asistentes figuran Selena Gomez, Gigi Hadid, Ed Sheeran y Patrick Mahomes.