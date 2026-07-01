La chanclas de lujo que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le regaló a Jorge Campos

El partido de México contra Ecuador en los dieciseisavos de final reunió a miles de aficionados, entre ellos celebridades y directivos de la FIFA, entre ellos el director Gianni Infantino, quien ha expresado públicamente el cariño y reconocimiento que tiene por México y su afición.
Sin embargo, hay una figura del futbol mexicano por la que tiene una especial simpatía: el exportero mexicano Jorge Campos,protagonista de nuestra portada de verano. Tal es el cariño que siente por él, que le dio un regalo muy especial y totalmente pensado: unas chanclas, su calzado favorito. No obstante, no se trató de cualquier par, eligió unos Louis Vuitton.
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Fue el propio Jorge Campos quien compartió en redes sociales el momento en el que agradeció el regalo al presidente de la máxima institución futbolística del mundo.
Las sandalias que recibió el mexicano del suizoitaliano son modelo LV Sunset y tienen un costo de 18,600 pesos mexicanos.
¿Por qué Jorge Campos usa chanclas?
El exportero mexicano se ha distinguido por tener un estilo de vestir relajado y su sello distintivo es el uso de chanclas en cualquier situación, ya sea formal e informal. Su afición por el uso de este calzado viene por sus orígenes, pues nació en el puerto de Acapulco, en Guerrero.
La relación entre Gianni Infantino y Jorge Campos se ha fortalecido con el paso de los años hasta convertirse en una de las más cercanas entre el dirigente del futbol mundial y una leyenda mexicana. Su complicidad volvió a quedar en evidencia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 a tal grado que ha sido un embajador no oficial del fútbol mexicano ante las altas esferas internacionales. Su presencia constante en los eventos de gala, sorteos y reuniones demuestra la influencia que mantiene intacta a más de dos décadas de su retiro del ámbito profesional competitivo.
La amistad entre ambos no se limita a actos protocolarios. En este Mundial, Infantino nombró a Jorge Campos su representante oficial para asistir al partido entre México y Corea del Sur en Guadalajara, debido a que el presidente de la FIFA no podría estar presente. En un video difundido por la propia FIFA, Infantino presentó al mexicano como "el grande, inmenso Jorge Campos" y le cedió simbólicamente su lugar en el palco presidencial. El exportero aceptó entre bromas y se dieron una abrazo que dejó ver la confianza que existe entre ellos.
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Jorge Campos, un ícono que la FIFA presume al mundo
La cercanía entre ambos también tiene una explicación futbolística. Jorge Campos es una de las figuras mexicanas más reconocidas por la FIFA gracias a una trayectoria que rompió moldes.
Con 130 partidos internacionales, participación en tres Copas del Mundo (1994, 1998 y 2002) y un estilo único que lo llevó a alternar como portero y delantero, "El Brody" es considerado una de las personalidades más emblemáticas en la historia del futbol mexicano. Su uniforme, diseñado por él mismo, forma parte de las piezas más representativas del FIFA Museum, que ha destacado su legado como un referente de creatividad e innovación dentro del deporte.
Desde que dejó las canchas en 2004, Campos ha mantenido una estrecha relación con la FIFA. Ha participado como embajador en eventos internacionales, sorteos mundialistas, campañas institucionales y actividades de promoción del futbol.
Con la organización del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, su presencia volvió a cobrar relevancia. Además de fungir como analista deportivo durante el torneo, ha participado en distintas actividades oficiales de la FIFA, consolidándose como uno de los rostros más representativos del futbol mexicano a nivel internacional.