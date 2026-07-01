La chanclas de lujo que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le regaló a Jorge Campos

Fue el propio Jorge Campos quien compartió en redes sociales el momento en el que agradeció el regalo al presidente de la máxima institución futbolística del mundo.

Las sandalias que recibió el mexicano del suizoitaliano son modelo LV Sunset y tienen un costo de 18,600 pesos mexicanos.

¿Por qué Jorge Campos usa chanclas?

El exportero mexicano se ha distinguido por tener un estilo de vestir relajado y su sello distintivo es el uso de chanclas en cualquier situación, ya sea formal e informal. Su afición por el uso de este calzado viene por sus orígenes, pues nació en el puerto de Acapulco, en Guerrero.

La amistad de Gianni Infantino y Jorge Campos

La relación entre Gianni Infantino y Jorge Campos se ha fortalecido con el paso de los años hasta convertirse en una de las más cercanas entre el dirigente del futbol mundial y una leyenda mexicana. Su complicidad volvió a quedar en evidencia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 a tal grado que ha sido un embajador no oficial del fútbol mexicano ante las altas esferas internacionales. Su presencia constante en los eventos de gala, sorteos y reuniones demuestra la influencia que mantiene intacta a más de dos décadas de su retiro del ámbito profesional competitivo.

Gianni Infantino, Jorge Campos. (Instagram)

La amistad entre ambos no se limita a actos protocolarios. En este Mundial, Infantino nombró a Jorge Campos su representante oficial para asistir al partido entre México y Corea del Sur en Guadalajara, debido a que el presidente de la FIFA no podría estar presente. En un video difundido por la propia FIFA, Infantino presentó al mexicano como "el grande, inmenso Jorge Campos" y le cedió simbólicamente su lugar en el palco presidencial. El exportero aceptó entre bromas y se dieron una abrazo que dejó ver la confianza que existe entre ellos.