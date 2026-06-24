Taylor Swift obliga a cerrar el Madison Square Garden y varias calles de Nueva York por su boda, aseguran

Lo que se sabe sobre la boda de Taylor Swift, prevista para el 3 de julio

Distintas versiones coinciden en que el 3 de julio es la fecha alrededor de la cual giran los preparativos de la ceremonia.

Page Six aseguró que el Madison Square Garden habría bloqueado parte de su agenda para permitir la realización de “un evento privado de gran escala”. Otros reportes sostienen que hoteles cercanos han recibido reservaciones vinculadas a familiares, amigos y personas cercanas a la pareja.

Taylor Swift (Getty Images)

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis han confirmado públicamente que el recinto será la sede de su boda.

También existen versiones distintas sobre el formato de la celebración. Algunos medios sostienen que la ceremonia y la recepción se realizarán dentro del Madison Square Garden, mientras que otros afirman que la pareja podría celebrar una ceremonia privada en otro lugar y utilizar el recinto neoyorquino para una fiesta posterior con un mayor número de invitados.

