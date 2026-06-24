Taylor Swift obliga a cerrar el Madison Square Garden y varias calles de Nueva York por su boda, aseguran

La lista de invitados que manejan los medios estadounidenses
La posible lista de invitados también ha sido objeto de amplia cobertura en la prensa de entretenimiento.
Entre los nombres que distintos medios incluyen como posibles asistentes figuran la cantante Selena Gomez, la modelo Gigi Hadid, el músico Ed Sheeran, las integrantes de HAIM, la actriz Zoë Kravitz y la actriz y cantante Suki Waterhouse.
En el ámbito deportivo, varios reportes mencionan a Patrick Mahomes, Jason Kelce y al entrenador Andy Reid como parte del círculo más cercano al novio.
Otro nombre que ha llamado la atención es el de Blake Lively. Algunos medios aseguran que recibió invitación al evento pese a las versiones sobre un supuesto distanciamiento con Swift, mientras que otros afirman que su asistencia sigue sin estar definida.
Ninguna de estas listas ha sido confirmada oficialmente.