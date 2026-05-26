La inesperada regla en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce que no todos sus invitados aprobaron

La boda entre Taylor Swift y Travis Kelce ya comienza a perfilarse como uno de los eventos sociales más comentados y esperados de los próximos meses. Sin embargo, algunos asistentes no estarían completamente conformes con ciertas reglas establecidas para el evento.
Según información publicada por Daily Mail, varios invitados recibieron indicaciones de que no podrán asistir con acompañante, una condición que ya habría provocado incomodidad entre algunos de ellos.
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Taylor Swift puso una estricta condición para su boda con Travis Kelce
Una fuente cercana que fue invitada a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, cuya identidad no fue revelada, aseguró que esta medida le resultó incómoda y que actualmente está considerando no asistir a la boda.
“Mi invitación no me permitió llevar acompañante. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Ir sola? Eso es incómodo. Creo que no voy a asistir porque no quiero ir sola y no estoy segura de conocer a muchas personas ahí. Lo siento, no soy amiga de Gigi y Bella Hadid”, declaró.
La misma fuente aseguró que algunos invitados sí recibieron autorización para llevar acompañante, situación que consideró injusta. Según explicó, Selena Gomez asistirá junto a su esposo, Benny Blanco, mientras que ella no obtuvo el mismo permiso debido a que actualmente está soltera.
“Entiendo que el lugar probablemente solo pueda permitir cierta cantidad de personas, pero no es la mejor sensación”, comentó la fuente, quien además describió el enlace como “la boda del año”, aunque admitió sentirse incómoda ante la idea de asistir sola.
Otro detalle que ha despertado curiosidad es el hermetismo alrededor del lugar donde se celebrará el evento. De acuerdo con reportes, los invitados no conocerán la ubicación exacta de la ceremonia hasta la mañana del próximo 3 de julio, una decisión que habría sido tomada por motivos de privacidad y seguridad.
“Entiendo eso también. Ella no quiere que todos sepan dónde se va a casar hasta el último momento por razones de seguridad”, explicó la misma persona.
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La esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce
La boda entreTaylor Swift y Travis Kelceya comienza a tomar forma y promete convertirse en uno de los eventos sociales más comentados del año. De acuerdo con diversos reportes, la pareja ya tendría definida tanto la fecha como la ciudad donde celebrarán el enlace, además de una exclusiva lista de invitados conformada por familiares y amigos cercanos.
Según la información difundida, la pareja decidió dejar atrás las tradicionales invitaciones impresas para mantener el mayor nivel de discreción posible alrededor de la ceremonia. En lugar de ello, optaron por contactar personalmente a sus invitados mediante llamadas telefónicas y mensajes privados enviados únicamente a personas de absoluta confianza.
También trascendió que entre los asistentes existe especulación sobre el lugar elegido para la boda. Una de las sedes que más fuerza ha tomado es el histórico Waldorf Astoria New York, ubicado en Park Avenue, Manhattan, famoso por ser donde se han realizado importantes eventos de celebridades y figuras públicas.
Entre los nombres que figuran en la lista de invitados aparecen Gigi Hadid, Bella Hadid, Bradley Cooper, Emma Stone, Lena Dunham y Zoë Kravitz. También se espera la presencia del entrenador Andy Reid, del hermano de Travis, Jason Kelce, el quarterback Patrick Mahomes y el actor Miles Teller.
En cuanto al vestido de novia, Daily Mail reportó que Taylor estaría considerando un diseño de Stella McCartney inspirado en el vestido que utilizó Elizabeth Taylor durante su boda con Conrad Hilton en 1950. Una fuente citada por el medio aseguró que la cantante revisó fotografías antiguas de la actriz mientras trabajaba en un video musical relacionado con su álbum The Life Of A Showgirl.