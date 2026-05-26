La inesperada regla en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce que no todos sus invitados aprobaron

Taylor Swift puso una estricta condición para su boda con Travis Kelce

Una fuente cercana que fue invitada a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce , cuya identidad no fue revelada, aseguró que esta medida le resultó incómoda y que actualmente está considerando no asistir a la boda.

Getty Images (David Eulitt/Getty Images)

“Mi invitación no me permitió llevar acompañante. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Ir sola? Eso es incómodo. Creo que no voy a asistir porque no quiero ir sola y no estoy segura de conocer a muchas personas ahí. Lo siento, no soy amiga de Gigi y Bella Hadid”, declaró.

La misma fuente aseguró que algunos invitados sí recibieron autorización para llevar acompañante, situación que consideró injusta. Según explicó, Selena Gomez asistirá junto a su esposo, Benny Blanco, mientras que ella no obtuvo el mismo permiso debido a que actualmente está soltera.

“Entiendo que el lugar probablemente solo pueda permitir cierta cantidad de personas, pero no es la mejor sensación”, comentó la fuente, quien además describió el enlace como “la boda del año”, aunque admitió sentirse incómoda ante la idea de asistir sola.

Travis Kelce y Taylor Swift se comprometieron (Instagram)

Otro detalle que ha despertado curiosidad es el hermetismo alrededor del lugar donde se celebrará el evento. De acuerdo con reportes, los invitados no conocerán la ubicación exacta de la ceremonia hasta la mañana del próximo 3 de julio, una decisión que habría sido tomada por motivos de privacidad y seguridad.

“Entiendo eso también. Ella no quiere que todos sepan dónde se va a casar hasta el último momento por razones de seguridad”, explicó la misma persona.