De Selena Gomez a Patrick Mahomes: los famosos invitados a la boda de Taylor Swift

De acuerdo con Page Six, personas cercanas a la pareja aseguran que varios nombres importantes de Hollywood, la música y la NFL ya estarían considerados para asistir al enlace.

Aunque ni Taylor ni Kelce han confirmado oficialmente la boda, el tema ha generado enorme expectativa entre sus seguidores, especialmente después de meses de apariciones públicas, viajes juntos y muestras de apoyo mutuo durante conciertos y partidos.

Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram)

Entre los nombres que suenan con fuerza aparecen los de Blake Lively y Ryan Reynolds, dos de los amigos más cercanos de Taylor Swift desde hace varios años.

También destacan figuras del mundo deportivo como Patrick Mahomes y su esposa Brittany Mahomes, quienes han convivido frecuentemente con la cantante desde que comenzó su relación con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

A pesar de los rumores de enemistad, Zoë Kravitz es una de la invitadas que asistirá al gran día de Swift y Kelce. Sin embargo, es probable que su prometido, Harry Styles, con quien Swift salió durante unos meses entre 2012 y 2013, no asista, ya que estará de gira con su "Together, Together Tour".

Otro de los invitados más comentados están Ed Sheeran y su esposa, Cherry Seaborn. De acuerdo con Page Six , Swift habría tomado inspiración de la boda privada que el cantante británico celebró en 2018 para planear una ceremonia mucho más reservada y lejos de los reflectores. “Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente quiénes asistieron a la boda de Ed Sheeran, y ese es el modelo para esta”, aseguró una fuente cercana al medio.

Selena Gomez reveló el regalo que le hizo Taylor Swift cuando cumplió 30 años (Getty Images)

También figuran las hermanas Haim, Este, Danielle y Alana, amigas cercanas de la cantante desde hace años.

Otra celebridad que confirmó públicamente su asistencia fue Suki Waterhouse. En entrevista con Variety, la actriz y cantante reveló que recibió invitación y bromeó con la idea de inspirarse en la ceremonia para su futura boda con Robert Pattinson.

En el círculo más íntimo de Swift también aparecen Gigi Hadid y Selena Gomez. Según versiones, ambas podrían formar parte del grupo de damas de honor de la cantante. Gomez asistiría junto a su esposo Benny Blanco, mientras que Hadid mantiene una amistad cercana con Swift desde hace más de una década.

Gigi Hadid ama los delineadores de labios de Maybelline. (Mike Coppola/Getty Images)

Cara Delevingne también estaría incluida entre las invitadas especiales. La modelo británica ha sido una de las amigas más cercanas de la intérprete de “Cruel Summer” y ha compartido con ella distintos momentos personales y profesionales a lo largo de los años.