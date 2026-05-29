Desde que hicieron pública su relación, Taylor Swift y Travis Kelce se han convertido en una de las parejas más seguidas del mundo del espectáculo y la NFL. En medio de los preparativos de su boda, comenzaron a surgir detalles sobre la exclusiva lista de invitados que tendría su día tan esperado.
De Selena Gomez a Patrick Mahomes: los famosos invitados a la boda de Taylor Swift
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De acuerdo con Page Six, personas cercanas a la pareja aseguran que varios nombres importantes de Hollywood, la música y la NFL ya estarían considerados para asistir al enlace.
Aunque ni Taylor ni Kelce han confirmado oficialmente la boda, el tema ha generado enorme expectativa entre sus seguidores, especialmente después de meses de apariciones públicas, viajes juntos y muestras de apoyo mutuo durante conciertos y partidos.
Entre los nombres que suenan con fuerza aparecen los de Blake Lively y Ryan Reynolds, dos de los amigos más cercanos de Taylor Swift desde hace varios años.
También destacan figuras del mundo deportivo como Patrick Mahomes y su esposa Brittany Mahomes, quienes han convivido frecuentemente con la cantante desde que comenzó su relación con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs.
A pesar de los rumores de enemistad, Zoë Kravitz es una de la invitadas que asistirá al gran día de Swift y Kelce. Sin embargo, es probable que su prometido, Harry Styles, con quien Swift salió durante unos meses entre 2012 y 2013, no asista, ya que estará de gira con su "Together, Together Tour".
Otro de los invitados más comentados están Ed Sheeran y su esposa, Cherry Seaborn. De acuerdo con Page Six, Swift habría tomado inspiración de la boda privada que el cantante británico celebró en 2018 para planear una ceremonia mucho más reservada y lejos de los reflectores. “Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente quiénes asistieron a la boda de Ed Sheeran, y ese es el modelo para esta”, aseguró una fuente cercana al medio.
También figuran las hermanas Haim, Este, Danielle y Alana, amigas cercanas de la cantante desde hace años.
Otra celebridad que confirmó públicamente su asistencia fue Suki Waterhouse. En entrevista con Variety, la actriz y cantante reveló que recibió invitación y bromeó con la idea de inspirarse en la ceremonia para su futura boda con Robert Pattinson.
En el círculo más íntimo de Swift también aparecen Gigi Hadid y Selena Gomez. Según versiones, ambas podrían formar parte del grupo de damas de honor de la cantante. Gomez asistiría junto a su esposo Benny Blanco, mientras que Hadid mantiene una amistad cercana con Swift desde hace más de una década.
Cara Delevingne también estaría incluida entre las invitadas especiales. La modelo británica ha sido una de las amigas más cercanas de la intérprete de “Cruel Summer” y ha compartido con ella distintos momentos personales y profesionales a lo largo de los años.
La historia de Taylor Swift y Travis Kelce
Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron a ser vinculados sentimentalmente en 2023 y, desde entonces, su historia ha dominado titulares alrededor del mundo.
La cantante acompañó a Kelce en múltiples partidos de la NFL, incluido el Super Bowl, mientras que el deportista asistió a varias fechas internacionales del Eras Tour. La relación terminó por convertirse en un fenómeno cultural que conectó a los fanáticos del pop con los del fútbol americano.
Aunque la pareja ha mantenido varios aspectos de su vida privada lejos de las cámaras, fuentes cercanas aseguran que ambos atraviesan uno de los momentos más sólidos de su relación y que la posibilidad de una boda parece cada vez más cercana.
Por ahora, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han revelado una fecha oficial, pero el simple rumor de la celebración ya ha convertido el posible enlace en uno de los eventos más comentados del espectáculo internacional.