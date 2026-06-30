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Espectáculos

Altair Jarabo pone fin a los rumores de divorcio con un romántico mensaje dedicado a su esposo, Frédéric García

La actriz Altair Jarabo desmintió una posible crisis matrimonial al compartir una foto en la que aparece junto al empresario Frédéric García.
mar 30 junio 2026 05:15 PM
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Altair Jarabo y Frédéric Garcia
La pareja vivirá entre Francia y México, de acuerdo a sus agendas laborales. (Leo Ramírez)

Las últimas semanas, circuló la versión de crisis en el matrimonio de Altair Jarabo y el empresario francés Frédéric García. Sin embargo, la actriz decidió responder sin declaraciones ni comunicados: lo hizo con una serie de fotografías y un mensaje que no dejó lugar a dudas sobre el momento que vive con su esposo.

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Altair Jarabo desmiente rumores de separación

A través de sus historias de Instagram, Altair Jarabo, de 38 años, compartió fotos de su viaje a París, ciudad donde la pareja se casó en agosto de 2021. En una de ellas recordó que llevaba el mismo vestido que utilizó un día antes de su boda civil.

"Hace 5 años, en París, usé este vestidito para celebrar con mi familia, un día antes de casarme con el hombre más maravilloso del mundo", posteó.

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Altair Jarabo desmintió así rumores de crisis y separación. (Instagram)

Poco después publicó una fotografía junto a Frédéric García, de 58 años, quien aparece abrazándola, acompañada de un mensaje aún más revelador:

"Traje el mismo vestido a París para seguir celebrando la vida con Frédéric, a quien amo y admiro cada día más".

Las publicaciones fueron interpretadas como un desmentido a las versiones que apuntaban a un posible divorcio.

Los rumores de separación de Altair Jarabo

Las especulaciones comenzaron después de que el periodista Álex Kaffie asegurara en su columna que la actriz y el empresario llevaban varias semanas "haciendo vidas separadas". Según esa versión, Altair se encontraba en Miami mientras García permanecía en Italia, lo que alimentó las teorías sobre una posible separación. Sin embargo, en ningún momento alguno de los dos confirmó que existiera un proceso de divorcio o una ruptura.

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Altair Jarabo desmintió así rumores de crisis y separación. (Instagram)

La ausencia de fotografías recientes juntos en redes sociales también contribuyó a las especulaciones, aunque ahora la propia actriz optó por acabar con el tema mostrando que ambos siguen compartiendo tiempo en pareja.

Altair Jarabo y Frédéric Garcia
Altair Jarabo comparte los beneficios de estar casada con un hombre mayor Altair Jarabo y Frédéric García llevan dos años de matrimonio, por lo que ahora la actriz compartió las ventajas de tener una pareja mayor que ella.

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La historia de amor de Alatair Jarabo y su esposo Frédéric García

Altair Jarabo y Frédéric García se conocieron en 2020 gracias a amigos en común. La actriz ha contado en distintas entrevistas que desde su primer encuentro sintió una conexión especial y que incluso llegó a pensar que él tenía "cara de esposo".

Un año después, la pareja tuvo una íntima boda civil en París y posteriormente una ceremonia en el histórico Château de Vallery, en Francia. Desde entonces, su relación ha llamado la atención por la diferencia de edad de casi dos décadas entre ambos, un tema sobre el que Jarabo siempre ha hablado con naturalidad.

Altair Jarabo y Frédéric Garcia
La actriz y el empresario se casaron el 16 de agosto en París, Francia. (Leo Ramírez)

En entrevistas recientes, la actriz ha defendido su matrimonio y ha asegurado que la edad nunca ha representado un obstáculo.

"Con amor, con paciencia, con voluntad, con empatía. Además, Fred es un tipazo, es un gran hombre", declaró meses atrás al programa Televisa Espectáculos.

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