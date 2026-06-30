Altair Jarabo pone fin a los rumores de divorcio con un romántico mensaje dedicado a su esposo, Frédéric García

Altair Jarabo desmiente rumores de separación

A través de sus historias de Instagram, Altair Jarabo, de 38 años, compartió fotos de su viaje a París, ciudad donde la pareja se casó en agosto de 2021. En una de ellas recordó que llevaba el mismo vestido que utilizó un día antes de su boda civil.

"Hace 5 años, en París, usé este vestidito para celebrar con mi familia, un día antes de casarme con el hombre más maravilloso del mundo", posteó.

Altair Jarabo desmintió así rumores de crisis y separación. (Instagram)

Poco después publicó una fotografía junto a Frédéric García, de 58 años, quien aparece abrazándola, acompañada de un mensaje aún más revelador:

"Traje el mismo vestido a París para seguir celebrando la vida con Frédéric, a quien amo y admiro cada día más".

Las publicaciones fueron interpretadas como un desmentido a las versiones que apuntaban a un posible divorcio.

Los rumores de separación de Altair Jarabo

Las especulaciones comenzaron después de que el periodista Álex Kaffie asegurara en su columna que la actriz y el empresario llevaban varias semanas "haciendo vidas separadas". Según esa versión, Altair se encontraba en Miami mientras García permanecía en Italia, lo que alimentó las teorías sobre una posible separación. Sin embargo, en ningún momento alguno de los dos confirmó que existiera un proceso de divorcio o una ruptura.

Altair Jarabo desmintió así rumores de crisis y separación. (Instagram)

La ausencia de fotografías recientes juntos en redes sociales también contribuyó a las especulaciones, aunque ahora la propia actriz optó por acabar con el tema mostrando que ambos siguen compartiendo tiempo en pareja.