Las últimas semanas, circuló la versión de crisis en el matrimonio de Altair Jarabo y el empresario francés Frédéric García. Sin embargo, la actriz decidió responder sin declaraciones ni comunicados: lo hizo con una serie de fotografías y un mensaje que no dejó lugar a dudas sobre el momento que vive con su esposo.
Altair Jarabo pone fin a los rumores de divorcio con un romántico mensaje dedicado a su esposo, Frédéric García
Altair Jarabo desmiente rumores de separación
A través de sus historias de Instagram, Altair Jarabo, de 38 años, compartió fotos de su viaje a París, ciudad donde la pareja se casó en agosto de 2021. En una de ellas recordó que llevaba el mismo vestido que utilizó un día antes de su boda civil.
"Hace 5 años, en París, usé este vestidito para celebrar con mi familia, un día antes de casarme con el hombre más maravilloso del mundo", posteó.
Poco después publicó una fotografía junto a Frédéric García, de 58 años, quien aparece abrazándola, acompañada de un mensaje aún más revelador:
"Traje el mismo vestido a París para seguir celebrando la vida con Frédéric, a quien amo y admiro cada día más".
Las publicaciones fueron interpretadas como un desmentido a las versiones que apuntaban a un posible divorcio.
Los rumores de separación de Altair Jarabo
Las especulaciones comenzaron después de que el periodista Álex Kaffie asegurara en su columna que la actriz y el empresario llevaban varias semanas "haciendo vidas separadas". Según esa versión, Altair se encontraba en Miami mientras García permanecía en Italia, lo que alimentó las teorías sobre una posible separación. Sin embargo, en ningún momento alguno de los dos confirmó que existiera un proceso de divorcio o una ruptura.
La ausencia de fotografías recientes juntos en redes sociales también contribuyó a las especulaciones, aunque ahora la propia actriz optó por acabar con el tema mostrando que ambos siguen compartiendo tiempo en pareja.
La historia de amor de Alatair Jarabo y su esposo Frédéric García
Altair Jarabo y Frédéric García se conocieron en 2020 gracias a amigos en común. La actriz ha contado en distintas entrevistas que desde su primer encuentro sintió una conexión especial y que incluso llegó a pensar que él tenía "cara de esposo".
Un año después, la pareja tuvo una íntima boda civil en París y posteriormente una ceremonia en el histórico Château de Vallery, en Francia. Desde entonces, su relación ha llamado la atención por la diferencia de edad de casi dos décadas entre ambos, un tema sobre el que Jarabo siempre ha hablado con naturalidad.
En entrevistas recientes, la actriz ha defendido su matrimonio y ha asegurado que la edad nunca ha representado un obstáculo.
"Con amor, con paciencia, con voluntad, con empatía. Además, Fred es un tipazo, es un gran hombre", declaró meses atrás al programa Televisa Espectáculos.