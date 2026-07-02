¿Cómo es estar casada con un futbolista? Daniela Basso, esposa de Raúl Jiménez, responde

También, admite entre risas, aprovecha para recordarles un poco de sus raíces. “Son pochos”, dice divertida.

Mientras su mamá lleva a los niños al Museo Nacional de Historia, nos encontramos con ella en la Suite Diego Rivera del InterContinental Presidente Mexico City. “Hay que aprovechar la ayuda cuando tenemos a la familia cerca”.

Daniela Basso y Raúl Jiménez, su vida en Londres

Desde hace años, Daniela Basso vive en Londres junto a su esposo, Raúl Alonso Jiménez y sus hijos, Arya, de casi seis años, y Ander, de cuatro.

La capital inglesa les ha dado estabilidad, nuevas oportunidades y una rutina en su vida familiar, pero también les exigió empezar de cero, lejos de su casa, de las costumbres propias y de la ayuda natural que muchas veces representa la familia.

Daniela Basso, esposa de Raúl Jiménez, nos cuenta cómo es estar casada con un futbolista de talla mundial (Jessie Furlong / QUIÉN)

La vida la ha llevado por caminos muy distintos a los que imaginó cuando comenzó su carrera como actriz en México, participando en televisión y teatro desde muy joven.

“Estoy feliz ahorita en mi maternidad. La verdad creo que hay que vivir el momento, en el presente. Agradezco tanto todo lo que estoy viviendo ahorita. No podría pedir nada más”, asegura.