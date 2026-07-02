Una semanas antes de que arrancara el Mundial de Futbol 2026, Daniela Basso estuvo de visita en la Ciudad de México y eso, para ella, significó mucho más que cambiar de huso horario: es volver a una ciudad que conoce de memoria, reencontrarse con los suyos y dejar que sus hijos convivan con esa red de cariño que en Londres no siempre está cerca.
¿Cómo es estar casada con un futbolista? Daniela Basso, esposa de Raúl Jiménez, responde
También, admite entre risas, aprovecha para recordarles un poco de sus raíces. “Son pochos”, dice divertida.
Mientras su mamá lleva a los niños al Museo Nacional de Historia, nos encontramos con ella en la Suite Diego Rivera del InterContinental Presidente Mexico City. “Hay que aprovechar la ayuda cuando tenemos a la familia cerca”.
Daniela Basso y Raúl Jiménez, su vida en Londres
Desde hace años, Daniela Basso vive en Londres junto a su esposo, Raúl Alonso Jiménez y sus hijos, Arya, de casi seis años, y Ander, de cuatro.
La capital inglesa les ha dado estabilidad, nuevas oportunidades y una rutina en su vida familiar, pero también les exigió empezar de cero, lejos de su casa, de las costumbres propias y de la ayuda natural que muchas veces representa la familia.
La vida la ha llevado por caminos muy distintos a los que imaginó cuando comenzó su carrera como actriz en México, participando en televisión y teatro desde muy joven.
“Estoy feliz ahorita en mi maternidad. La verdad creo que hay que vivir el momento, en el presente. Agradezco tanto todo lo que estoy viviendo ahorita. No podría pedir nada más”, asegura.
Los Jiménez Basso: una familia a prueba de todo
La esposa de Raúl Jiménez confiesa, sin embargo, que no todo ha sido miel sobre hojuelas. Ese presente que hoy disfruta llegó después de años complejos, decisiones difíciles y pruebas que marcaron a toda la familia.
La mudanza a un país completamente nuevo, el nacimiento de su primera hija, la pandemia y el accidente de Raúl que lo dejó varios meses fuera de las canchas ocurrieron en un lapso que todavía recuerda con intensidad.
“Ha sido muy difícil. Sí ha sido un proceso de años. Hoy en día estoy muy bien, muy feliz y muy completa. Pero los primeros años fueron algo complicados para nosotros, entre la pandemia, que nadie te enseña a ser mamá, el accidente de Raúl… y todo se juntó”, asegura.
“Es otra cultura. Se dice fácil, pero también es difícil adaptarte desde cosas sencillas como los hospitales, la manera en que llevan todo, desde el dentista o el veterinario hasta el clima”, dice, pues adaptarse a Inglaterra tampoco fue tarea fácil para la actriz.
Sin embargo, de esa realidad también nació algo valioso. La distancia fortaleció su núcleo más cercano. “Creo que el estar en Londres nos ha hecho tomar decisiones en pareja muy concretas. Cuando la familia extendida no está cerca, somos un gran equipo. Eso es algo que yo agradezco infinitamente”.
Actualmente, la maternidad ocupa la mayor parte de su tiempo y Daniela busca aprovechar al máximo ver crecer a sus hijos.
“Tengo el privilegio de estar con ellos 24/7”. Cuando describe a sus hijos, cambia incluso el tono de voz. Arya, cuenta, es reservada, piensa las cosas dos veces y evita conflictos; es muy parecida a Raúl.
Ander, en cambio, es más activo e impulsivo. “Raúl prefiere estar en casa y yo prefiero salir, ir al bosque, ir a correr, hacer cosas… creo que justo así son ellos. Arya se parece un poco más a Raúl y Ander tiene varias cosas mías”.
¿Cómo es estar casada con un futbolista? Daniela Basso responde
Sobre su relación, Daniela Basso deja algo claro: la admiración es mutua. Pero cuando habla de Raúl Jiménez no se refiere al futbolista que llena estadios, sino al hombre que ve todos los días.
“Creo que ha sabido evolucionar conmigo. Ninguna pareja es perfecta, nosotros no somos perfectos, pero las situaciones nos han hecho crecer. Lo bonito es que nos ha unido", dice la actriz.
"Le admiro que sabe estar presente como pareja y es un gran papá. Estoy tan agradecida de tener un hombre así a mi lado, porque ha sabido también darme a mí la oportunidad de maternar y de tomar las decisiones en conjunto”, agrega.
También comparte cómo vive la familia completa los partidos de Raúl. Arya ya entiende lo que significa que su papá juegue futbol profesional y lo vive con intensidad total.
“Se enoja mucho. Cuando vamos al estadio y van perdiendo es de: ‘¡No! ¡No me gusta el otro equipo! ¡Fuchi el otro equipo!’”, recuerda entre risas.
Ander todavía es más chico para dimensionarlo todo, pero ambos coinciden en algo: cuando su papá mete gol, se convierte en héroe absoluto.
Daniela Basso ve hacia el futuro
Aunque hoy se muestra plena en esta etapa y vive su maternidad al máximo, Daniela también habla con honestidad sobre una parte más íntima: la mujer que existía antes de la maternidad de tiempo completo y que busca reencontrarse consigo misma.
“En algún momento me va a tocar regresar a trabajar y creo que va a ser muy bonito para mí”, dice.
Es que si algo tiene claro la actriz es que el futbol no es para siempre. Y aunque disfruta profundamente la etapa que vive hoy, y sabe que este momento también implica acompañar y apoyar a su esposo, no descarta reencontrarse pronto con su propia carrera.
“Me extraño a mí. Es cierto que estar con mis hijos a tiempo completo es un privilegio, pero también es un hecho que me he ido perdiendo un poquito. Extraño mi carrera, lo poquito o mucho que llegué a hacer. Siempre lo hice con una convicción de llegar y de mis sueños y por mí misma”, afirma.
Y sí, quiere volver a actuar. “Claro que me gustaría regresar. Creo que conforme los niños crecen, va siendo más fácil porque son más independientes”.
De hecho, ya está dando pasos concretos. “He estado haciendo muchos castings en Inglaterra. Han habido varias cosas que se han abierto ahí. Espero que se den pronto”.
De cara al Mundial 2026
Mientras tanto, hay una asignatura que, para la familia Jiménez Basso, marca el calendario: la Copa del Mundo.
“Estoy muy emocionada porque aparte de ser en México, los Mundiales han sido un proceso para Raúl. Los últimos que estuvo con ciertas lesiones… la verdad es que es algo muy esperado para nosotros también como familia. Siento que Raúl se lo merece y nos lo merecemos como familia, porque ha sido de verdad una lucha y un proceso muy fuerte”.
Actualmente, Daniela Basso está en una etapa distinta a la de sus primeros años en pantalla. Entre el día a día con hijos, aprendizajes, sacrificios silenciosos y nuevos planes, ha logrado construir una versión más completa de ella misma.
Ahora es una mujer que sostiene, que acompaña, se cuestiona y, cuando llegue el momento, estará totalmente lista para retomar sus sueños profesionales.