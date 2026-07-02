Belinda y Miguel Bosé descubren en el Mundial la vieja historia familiar que los une

La foto que une la historia familia de Belinda con Miguel Bosé

A través de sus redes sociales, Miguel Bosé compartió una serie de imágenes del partido y recordó una anécdota que sorprendió incluso a Belinda. Entre las fotografías publicó una imagen histórica en la que aparece su papá, el reconocido torero español Luis Miguel Dominguín, junto a José Ignacio Peregrín Gutiérrez, abuelo paterno de Belinda, durante una corrida de toros en España.

Los cantantes Belinda y Miguel Bosé, con raíces españolas, se encontraron en el partido de México contra Ecuador. (Instagram)

Junto a la imagen escribió: "La foto final: mi padre dándole la alternativa al abuelo de Belinda. Líneas que se conectan por casualidad, en un autobús dirección al estadio. Gracias al futbol".

La conexión sorprendió tanto a la misma familia de Belinda que su mamá, la señora Belinda Schull, añadió: "El destino ya había hecho su parte. Nuestros papás ya se conocían… Sólo faltaba que nosotros nos encontráramos ✨Y mágicamente el fútbol nos unió. ⚽️🤍 Y esa noche México ganó! 🇲🇽", posteó.

Los cantantes Belinda y Miguel Bosé, con raíces españolas, se encontraron en el partido de México contra Ecuador. (Instagram)

La publicación provocó numerosas reacciones entre los seguidores de ambos artistas, quienes destacaron la coincidencia que unió a dos familias españolas décadas antes de que Belinda y Miguel Bosé fueran famosos y compartieran un palco en la Copa del Mundo.

Belinda y Bosé juntos en el partido de México contra Ecuador

El encuentro de Belinda y Bosé, quienes tienen raíces españolas, llenó de emoción a los dos cantantes. "¡Ayer fue un día glorioso! La selección mexicana hizo un partido soberbio y pasó a la siguiente fase. Fuimos juntos la familia Bosé y la familia de Belinda y lo pasamos en grande. Acabamos festejando de madrugada, muy de madrugada. Mis hijos cumplieron su sueño de asistir a un partido en el Azteca. Emocionante todo", posteó Bosé.

"¿Y si, sí? Hoy se me cumplieron dos deseos: que ganara México y conocer a uno de mis artistas favoritos en la vida, Miguel Bosé. Y lo más hermoso es que nada en esta vida es casualidad", escribió Belinda al respecto.