Belinda y Miguel Bosé descubren en el Mundial la vieja historia familiar que los une

El partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 reunió a decenas de famosos y dejó cientos de encuentros y fotos inesperados. Entre ellos la reunión de Belinda y Miguel Bosé , quienes disfrutaron juntos del triunfo de la Selección Mexicana desde las gradas del Estadio Ciudad de México.
Las imágenes compartidas por los cantantes rápidamente despertaron la curiosidad de sus seguidores. Sin embargo, más allá de la coincidencia mundialista, fue el propio Bosé quien reveló que existe un vínculo entre sus familias que se remonta a la generación de sus padres.
Publicidad
La foto que une la historia familia de Belinda con Miguel Bosé
A través de sus redes sociales, Miguel Bosé compartió una serie de imágenes del partido y recordó una anécdota que sorprendió incluso a Belinda. Entre las fotografías publicó una imagen histórica en la que aparece su papá, el reconocido torero español Luis Miguel Dominguín, junto a José Ignacio Peregrín Gutiérrez, abuelo paterno de Belinda, durante una corrida de toros en España.
Junto a la imagen escribió: "La foto final: mi padre dándole la alternativa al abuelo de Belinda. Líneas que se conectan por casualidad, en un autobús dirección al estadio. Gracias al futbol".
La conexión sorprendió tanto a la misma familia de Belinda que su mamá, la señora Belinda Schull, añadió: "El destino ya había hecho su parte. Nuestros papás ya se conocían… Sólo faltaba que nosotros nos encontráramos ✨Y mágicamente el fútbol nos unió. ⚽️🤍 Y esa noche México ganó! 🇲🇽", posteó.
La publicación provocó numerosas reacciones entre los seguidores de ambos artistas, quienes destacaron la coincidencia que unió a dos familias españolas décadas antes de que Belinda y Miguel Bosé fueran famosos y compartieran un palco en la Copa del Mundo.
Belinda y Bosé juntos en el partido de México contra Ecuador
El encuentro de Belinda y Bosé, quienes tienen raíces españolas, llenó de emoción a los dos cantantes. "¡Ayer fue un día glorioso! La selección mexicana hizo un partido soberbio y pasó a la siguiente fase. Fuimos juntos la familia Bosé y la familia de Belinda y lo pasamos en grande. Acabamos festejando de madrugada, muy de madrugada. Mis hijos cumplieron su sueño de asistir a un partido en el Azteca. Emocionante todo", posteó Bosé.
"¿Y si, sí? Hoy se me cumplieron dos deseos: que ganara México y conocer a uno de mis artistas favoritos en la vida, Miguel Bosé. Y lo más hermoso es que nada en esta vida es casualidad", escribió Belinda al respecto.
Publicidad
Belinda, una de las figuras más relevantes del Mundial 2026
La presencia de Belinda en el estadio no fue casual. La cantante ha sido una de las artistas más vinculadas a la Copa Mundial 2026.
Además de participar en la ceremonia inaugural junto a Los Ángeles Azules con el tema Por Ella, uno de los sencillos oficiales del torneo, la intérprete fue invitada por la FIFA para entregar a Julián Quiñones el reconocimiento al Jugador más valioso tras la victoria de México sobre Ecuador.