El Mundial 2026 no solo se disfruta frente al televisor. Gracias a la tecnología, ahora también es posible convertir a Alexa, la asistente virtual inteligente de Amazon en una compañera ideal para seguir cada partido, conocer los marcadores al instante e incluso ambientar tu casa como si estuvieras en un estadio.
Modo Mundial de Alexa: qué es, cómo activarlo y todos los comandos que debes probar
Cómo activar el modo Mundial de Alexa y vivir la Copa del Mundo como nunca
Con la llegada del Mundial 2026, Amazon reunió una serie de comandos especiales que permiten sacar mayor provecho de los dispositivos Echo. Aunque el llamado "modo Mundial" no es una función oficial integrada en Alexa, sí consiste en una combinación de comandos y skills diseñados para que los aficionados vivan una experiencia mucho más inmersiva.
No es necesario descargar una actualización especial. Basta con utilizar algunos comandos de voz para que Alexa te acompañe durante el torneo.
Entre las funciones más útiles están:
- Consultar resultados: pregunta "Alexa, ¿cómo van los marcadores del Mundial?" o "Alexa, ¿cómo quedó el partido entre México y Brasil?" para conocer los resultados más recientes.
- Amazon cuenta con una experiencia integral para los fans del fútbol, "Entregamos todo por el fut", incluyendo una tienda curada para el fan Estadio Amazon , experiencias en vivo con Alexa+ a través de Modo Mi Selección, y el estreno en vivo de “Un Solo Corazón (Amazon Music Original)”, la canción oficial de la Selección Nacional de México, interpretada por Grupo Frontera.
- Revisar horarios: si quieres saber cuándo juega tu selección favorita, solo di: "Alexa, ¿a qué hora juega México?".
- Recibir noticias deportivas: desde la app de Alexa puedes agregar tus equipos favoritos en la sección Deportes para recibir información y recordatorios relacionados con el torneo.
En dispositivos con pantalla, como el Echo Show, también es posible abrir aplicaciones compatibles mediante comandos de voz para seguir algunos encuentros en servicios de streaming, siempre que cuentes con la suscripción correspondiente.
Los comandos de Alexa que harán más divertida tu experiencia mundialista
Además de mantenerte informado, Alexa ofrece funciones pensadas para hacer más entretenidas las reuniones durante los partidos.
Uno de los comandos más llamativos es "Alexa, activa el modo estadio", que reproduce efectos de sonido con porras, cánticos y celebraciones para recrear el ambiente de una sede mundialista.
También puedes pedir ideas para preparar botanas, solicitar recetas para tus reuniones o poner a prueba tus conocimientos con trivias de futbol.
Si buscas un momento de diversión, también puedes decir "Alexa, abre Tira el penal", un juego interactivo en el que intentarás vencer a la asistente virtual desde el punto penal.
Estas funciones se suman a otras capacidades habituales de Alexa, como programar recordatorios antes del inicio de un partido, controlar dispositivos inteligentes del hogar o reproducir listas de música a través de Amazon Music para animar el ambiente