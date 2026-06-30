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Cultura

El Mundial también se juega fuera del estadio: tres experiencias para descubrir el otro rostro del sur de la CDMX

El Mundial 2026 llevará miles de visitantes al Estadio Ciudad de México, pero Airbnb propone experiencias para descubrir la historia, la arquitectura y el arte del sur de la capital.
mar 30 junio 2026 11:01 AM
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Una de las experiencias más singulares abre las puertas del estudio de Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto responsable del entonces Estadio Azteca. (Cortesía. )

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y la Ciudad de México volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia del futbol. El Estadio Ciudad de México será el primer recinto del mundo en albergar tres ediciones del torneo, un hito que atraerá a miles de aficionados nacionales e internacionales durante los cinco partidos que recibirá la capital.

Sin embargo, la experiencia mundialista no termina cuando suena el silbatazo final. El sur de la ciudad concentra algunos de los espacios culturales, arquitectónicos e históricos más representativos de la capital, convirtiéndose en un destino ideal para quienes buscan aprovechar el viaje más allá de los 90 minutos.

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Con esa idea, Airbnb reunió una serie de experiencias guiadas por anfitriones locales que permiten conocer la historia detrás del emblemático estadio y descubrir otros lugares que han marcado la identidad cultural de la Ciudad de México. La propuesta busca que los visitantes vivan una faceta distinta de la sede mundialista mientras recorren algunos de sus rincones menos conocidos.

Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo
Dos casas conectadas por un puente en San Ángel, diseñadas por Juan O’Gorman en los años 30. (Instagram@untalro)

Una de las experiencias más singulares abre las puertas del estudio de Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto responsable del entonces Estadio Azteca. Guiados por su hijo, los asistentes recorren archivos privados, planos originales, fotografías y bocetos inéditos que revelan cómo nació uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo y su vínculo con momentos históricos del futbol, incluido el recordado “Gol del Siglo” de 1986.

Otra opción invita a recorrer la exposición “La ciudad que no ha dejado de jugar”, instalada en el edificio CISS, inmueble que albergó a la selección de Brasil durante el Mundial de 1970. La muestra reúne más de 600 piezas de memorabilia, objetos históricos y obras que narran la manera en que las Copas del Mundo transformaron la vida cultural de la capital mexicana.

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Para quienes prefieren un recorrido artístico, Airbnb también ofrece una visita a la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, donde el protagonismo recae en la arquitectura funcionalista del complejo, la historia cotidiana de ambos artistas y el ambiente cultural que distingue al sur de la Ciudad de México. La experiencia está pensada tanto para viajeros como para familias que desean conocer otro lado de la capital.

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Experiecias en Airbnb para conocer lugares más allá del Estadio Azteca. (Cortesía. )

Aunque el Estadio Ciudad de México concentrará buena parte de la atención durante el Mundial 2026, la riqueza histórica y cultural de sus alrededores demuestra que el viaje puede extenderse mucho más allá del futbol. Museos, arquitectura, arte y relatos poco conocidos ofrecen una perspectiva distinta de una zona que ha sido protagonista de algunos de los capítulos más importantes de la ciudad.

A través de estas experiencias, Airbnb apuesta por mostrar una forma diferente de vivir el Mundial: acercando a los visitantes a la historia, la cultura y las comunidades locales. Una invitación para convertir cada partido en el punto de partida de un recorrido más amplio por uno de los barrios con mayor riqueza patrimonial de la Ciudad de México.

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