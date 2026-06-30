El Mundial también se juega fuera del estadio: tres experiencias para descubrir el otro rostro del sur de la CDMX

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y la Ciudad de México volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia del futbol. El Estadio Ciudad de México será el primer recinto del mundo en albergar tres ediciones del torneo, un hito que atraerá a miles de aficionados nacionales e internacionales durante los cinco partidos que recibirá la capital.
Sin embargo, la experiencia mundialista no termina cuando suena el silbatazo final. El sur de la ciudad concentra algunos de los espacios culturales, arquitectónicos e históricos más representativos de la capital, convirtiéndose en un destino ideal para quienes buscan aprovechar el viaje más allá de los 90 minutos.