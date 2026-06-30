El Mundial también se juega fuera del estadio: tres experiencias para descubrir el otro rostro del sur de la CDMX

Con esa idea, Airbnb reunió una serie de experiencias guiadas por anfitriones locales que permiten conocer la historia detrás del emblemático estadio y descubrir otros lugares que han marcado la identidad cultural de la Ciudad de México. La propuesta busca que los visitantes vivan una faceta distinta de la sede mundialista mientras recorren algunos de sus rincones menos conocidos.

Dos casas conectadas por un puente en San Ángel, diseñadas por Juan O’Gorman en los años 30. (Instagram@untalro)

Una de las experiencias más singulares abre las puertas del estudio de Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto responsable del entonces Estadio Azteca. Guiados por su hijo, los asistentes recorren archivos privados, planos originales, fotografías y bocetos inéditos que revelan cómo nació uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo y su vínculo con momentos históricos del futbol, incluido el recordado “Gol del Siglo” de 1986.

Otra opción invita a recorrer la exposición “La ciudad que no ha dejado de jugar”, instalada en el edificio CISS, inmueble que albergó a la selección de Brasil durante el Mundial de 1970. La muestra reúne más de 600 piezas de memorabilia, objetos históricos y obras que narran la manera en que las Copas del Mundo transformaron la vida cultural de la capital mexicana.

