La inesperada aparición de Lionel Messi en promocional de Spiderman

Comercial de Lionel Messi con Spiderman

En el clip, lanzado por Sony Pictures como parte de la campaña promocional de la película, Messi usa una plataforma llamada Spidey Tracker para localizar al superhéroe. Al llegar al punto indicado se encuentra con Holland, quien, sorprendido por la presencia del futbolista, sale corriendo y regresa segundos después convertido en Spider-Man.

Entonces llega el momento más comentado del video. El actor saluda al astro argentino con la frase: "Escuché que me estabas buscando", mientras ambos intercambian un amistoso encuentro que ha conquistado las redes sociales.

La colaboración forma parte de una estrategia global para promocionar Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno está previsto para el 31 de julio de 2026 en Estados Unidos.

Messi en el promocional de Spiderman (Especial)

Como complemento de la campaña, Sony y Samsung desarrollaron Spidey Tracker, una plataforma interactiva que permitirá a los seguidores desbloquear contenido exclusivo, seguir "avistamientos" del superhéroe y acceder a experiencias especiales en más de 35 países.