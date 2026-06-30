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Espectáculos

La inesperada aparición de Lionel Messi en promocional de Spiderman

Lionel Messi estelariza el video viral del momento junto a Tom Holland, protagonista de Spiderman.
mar 30 junio 2026 10:28 AM
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Messi en el promocional de Spiderman (Especial)

El Mundial acaba de darnos un nuevo e inesperado crossover: El universo de los superhéroes y el del futbol se cruzaron gracias a una inesperada dupla: Lionel Messi y Tom Holland.

El capitán de la selección argentina protagoniza el nuevo video promocional de Spider-Man: Brand New Day, la próxima entrega de la saga de Marvel. El video rápidamente se volvió viral entre los fans del deporte y el cine.

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Comercial de Lionel Messi con Spiderman

En el clip, lanzado por Sony Pictures como parte de la campaña promocional de la película, Messi usa una plataforma llamada Spidey Tracker para localizar al superhéroe. Al llegar al punto indicado se encuentra con Holland, quien, sorprendido por la presencia del futbolista, sale corriendo y regresa segundos después convertido en Spider-Man.

Entonces llega el momento más comentado del video. El actor saluda al astro argentino con la frase: "Escuché que me estabas buscando", mientras ambos intercambian un amistoso encuentro que ha conquistado las redes sociales.

La colaboración forma parte de una estrategia global para promocionar Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno está previsto para el 31 de julio de 2026 en Estados Unidos.

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Messi en el promocional de Spiderman (Especial)

Como complemento de la campaña, Sony y Samsung desarrollaron Spidey Tracker, una plataforma interactiva que permitirá a los seguidores desbloquear contenido exclusivo, seguir "avistamientos" del superhéroe y acceder a experiencias especiales en más de 35 países.

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Messi y Spiderman, Tom Holland, juntos

Aunque esta es la primera vez que Messi participa en una campaña oficial de Spider-Man, no es la primera interacción entre ellos. En mayo, Tom Holland asistió a un partido del Inter Miami para ver jugar al campeón del mundo y expresó públicamente su admiración por el futbolista argentino.

Lionel Messi
Lionel Messi (Getty Images)

Además, durante la gira promocional de la película, el actor también envió un mensaje al delantero argentino Julián Álvarez, conocido como "La Araña", asegurando que le encantaría conocerlo y que incluso sería "un gran Spider-Man".

La nueva película de Spiderman

Spider-Man: Brand New Day es la cuarta película de Tom Holland como Peter Parker dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Dirigida por Destin Daniel Cretton, la historia mostrará a un Spider-Man más maduro, viviendo solo tras los acontecimientos de No Way Home, mientras enfrenta una nueva amenaza y una inesperada evolución de sus poderes. El elenco incluye también a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal y Mark Ruffalo.

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