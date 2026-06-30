Roberto Palazuelos reacciona a los rumores de salud de Luis Miguel

El actor y empresario reaccionó con cautela ante los rumores y en un reciente encuentro con los medios, dejó claro que no cuenta con información confirmada sobre el estado del intérprete, por lo que evitó dar por ciertas las versiones difundidas en redes y medios.

"No sé si sea verdad o no, la verdad no tengo la noticia verificada, pero pues esperemos que no, ¿no? Esperemos que no, esperemos que esté muy bien", expresó Roberto Palazuelos.

El también conocido como “Diamante Negro” destacó la importancia que tiene Luis Miguel dentro de la música en español, subrayando que su presencia es valiosa no solo para México, sino para distintos países donde ha dejado huella.

"Es una estrella que le hace falta mucho, no nada más a México, a muchos países, ¿no?", comentó.

Sobre su relación personal con el cantante, Palazuelos aclaró que, aunque lo conoce desde hace años, no mantiene una amistad cercana con él. Sin embargo, sí tiene contacto con algunos miembros de su entorno familiar, a quienes envió un mensaje de apoyo ante la situación.