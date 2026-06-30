Roberto Palazuelos fue cuestionado sobre la reciente preocupación que ha surgido en torno a la salud de Luis Miguel, luego de que circularan versiones que aseguran que el cantante estaría atravesando un delicado momento médico e incluso habría sido sometido a una presunta cirugía.
Roberto Palazuelos reacciona a los rumores de salud de Luis Miguel
Roberto Palazuelos reacciona a los rumores de salud de Luis Miguel
El actor y empresario reaccionó con cautela ante los rumores y en un reciente encuentro con los medios, dejó claro que no cuenta con información confirmada sobre el estado del intérprete, por lo que evitó dar por ciertas las versiones difundidas en redes y medios.
"No sé si sea verdad o no, la verdad no tengo la noticia verificada, pero pues esperemos que no, ¿no? Esperemos que no, esperemos que esté muy bien", expresó Roberto Palazuelos.
El también conocido como “Diamante Negro” destacó la importancia que tiene Luis Miguel dentro de la música en español, subrayando que su presencia es valiosa no solo para México, sino para distintos países donde ha dejado huella.
"Es una estrella que le hace falta mucho, no nada más a México, a muchos países, ¿no?", comentó.
Sobre su relación personal con el cantante, Palazuelos aclaró que, aunque lo conoce desde hace años, no mantiene una amistad cercana con él. Sin embargo, sí tiene contacto con algunos miembros de su entorno familiar, a quienes envió un mensaje de apoyo ante la situación.
Roberto Palazuelos recibe homenaje por su trayectoria
"Bueno, a Michi la conozco bien, pero así que diga cercano, cercano, no soy, pero el que veo más es a Alex. Pero bueno, pues a toda la familia les mando mucho cariño. Ojalá sea nada más una mentira y que no sea nada grave y que tengamos Luis Miguel para mucho tiempo", añadió sobre la hija mayor y uno de los hermanos del intérprete.
Las declaraciones del actor se dieron en el marco del homenaje que recibió por sus 35 años de trayectoria artística en Acapulco, Guerrero, donde fue reconocido por su carrera en la televisión y el entretenimiento, consolidándose como una de las figuras más mediáticas del espectáculo mexicano.
Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre el estado de salud de Luis Miguel, mientras los rumores continúan generando preocupación entre sus seguidores.