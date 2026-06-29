En un Mundial, los goles generan historia, pero los jerseys también. Cada edición de la Copa del Mundo deja diseños memorables que trascienden el futbol para convertirse en piezas de colección, objetos de moda e incluso símbolos de identidad nacional.
Los 7 jerseys más bonitos del Mundial 2026 que todo aficionado querrá tener
Los 7 jerseys más bonitos del Mundial 2026 que todo aficionado querrá tener
Para el Mundial de 2026, marcas como Adidas, Nike y Puma apostaron por uniformes que mezclan tradición, referencias culturales y tendencias contemporáneas, y es cierto que algunas selecciones lograron destacar no solo por su rendimiento en la cancha, sino también por el diseño de sus camisetas.
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Este es un mix de siete jerseys que sobresalen por su creatividad, historia y estilo.
1. México
El uniforme de local de México ha sido uno de los más elogiados a nivel internacional. El jersey evoca la playera que México utilizó en el Mundial de Francia 1998 con el clásico verde y Adidas lo enriqueció con gráficos inspirados en la Piedra del Sol, uno de los símbolos más representativos de la cultura mexica.
El resultado es una camiseta que combina historia, identidad y modernidad, motivo por el que ha aparecido entre las mejores del Mundial.
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2. Japón
Japón volvió a apostar por un diseño minimalista, pero cargado de significado. Su jersey incorpora detalles gráficos inspirados en el arte y la estética japonesa, con una paleta de azules que transmite elegancia sin perder personalidad.
Su equilibrio entre innovación y tradición lo ha convertido en uno de los favoritos de los expertos.
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3. Brasil
La Canarinha mantiene su icónico amarillo, aunque esta vez incorpora patrones geométricos sutiles que modernizan uno de los uniformes más reconocibles del planeta.
Es una camiseta que respeta la tradición mientras introduce un aire contemporáneo.
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4. Nigeria
Si hay una selección que nunca pasa desapercibida en cuestiones de diseño es Nigeria. Su nuevo uniforme apuesta por estampados llamativos inspirados en textiles africanos y una combinación de verdes que rompe con lo convencional. Es uno de los jerseys con mayor personalidad del torneo.
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Tradición, nostalgia y diseño contemporáneo
5. Colombia
El uniforme colombiano mantiene el clásico amarillo, pero incorpora detalles en azul y rojo con un tratamiento mucho más sofisticado que en ediciones anteriores.
Su estética limpia y elegante lo ha colocado entre las camisetas más atractivas del Mundial.
6. Alemania
Adidas apostó por un uniforme blanco de líneas limpias con detalles negros y dorados que evocan algunas de las camisetas más icónicas de la selección alemana.
La propuesta destaca por su elegancia atemporal y por rendir homenaje a la historia del equipo cuatro veces campeón del mundo.
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7. Argentina
Los campeones del mundo mantienen las tradicionales franjas celestes y blancas, aunque con una reinterpretación más moderna en el cuello y los acabados.
La sencillez sigue siendo uno de sus mayores atributos, demostrando que un diseño clásico puede seguir vigente sin necesidad de grandes cambios.