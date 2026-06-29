Los 7 jerseys más bonitos del Mundial 2026 que todo aficionado querrá tener

Para el Mundial de 2026, marcas como Adidas, Nike y Puma apostaron por uniformes que mezclan tradición, referencias culturales y tendencias contemporáneas, y es cierto que algunas selecciones lograron destacar no solo por su rendimiento en la cancha, sino también por el diseño de sus camisetas.

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Este es un mix de siete jerseys que sobresalen por su creatividad, historia y estilo.

1. México

El uniforme de local de México ha sido uno de los más elogiados a nivel internacional. El jersey evoca la playera que México utilizó en el Mundial de Francia 1998 con el clásico verde y Adidas lo enriqueció con gráficos inspirados en la Piedra del Sol, uno de los símbolos más representativos de la cultura mexica.

El resultado es una camiseta que combina historia, identidad y modernidad, motivo por el que ha aparecido entre las mejores del Mundial.

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2. Japón

Japón volvió a apostar por un diseño minimalista, pero cargado de significado. Su jersey incorpora detalles gráficos inspirados en el arte y la estética japonesa, con una paleta de azules que transmite elegancia sin perder personalidad.

Su equilibrio entre innovación y tradición lo ha convertido en uno de los favoritos de los expertos.

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3. Brasil

La Canarinha mantiene su icónico amarillo, aunque esta vez incorpora patrones geométricos sutiles que modernizan uno de los uniformes más reconocibles del planeta.

Es una camiseta que respeta la tradición mientras introduce un aire contemporáneo.

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4. Nigeria

Si hay una selección que nunca pasa desapercibida en cuestiones de diseño es Nigeria. Su nuevo uniforme apuesta por estampados llamativos inspirados en textiles africanos y una combinación de verdes que rompe con lo convencional. Es uno de los jerseys con mayor personalidad del torneo.

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