¿Qué pasa si México pierde hoy contra la selección de Ecuador en el Mundial de Futbol 2026?

¿Cómo se compara este Mundial con las últimas seis participaciones de México?

Independientemente del resultado frente a Ecuador, el desempeño del Tri en la fase inicial ya supera claramente lo realizado en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Así se compara con las seis ediciones anteriores.

Alemania 2006. México avanzó a octavos de final bajo la dirección de Ricardo La Volpe, pero fue eliminado por Argentina en tiempos extra gracias al gol de Maxi Rodríguez.

Sudáfrica 2010. El equipo dirigido por Javier Aguirre también alcanzó los octavos de final y nuevamente quedó fuera ante Argentina.

Brasil 2014. Con Miguel Herrera en el banquillo, México firmó una destacada fase de grupos y estuvo muy cerca de eliminar a Países Bajos, pero terminó cayendo 2-1 tras los goles de Wesley Sneijder y Klaas-Jan Huntelaar.

Rusia 2018. La histórica victoria sobre Alemania en el debut elevó las expectativas, aunque Brasil terminó eliminando al Tri en octavos de final.

Mexico vs. Ecuador: ¿Qué pasa si la Selección Nacional pierde ante los ecuatorianos? (MOLLY DARLINGTON)

Qatar 2022. Fue la peor actuación mundialista de México en décadas. Por primera vez desde 1978 no logró superar la fase de grupos, pese a vencer a Arabia Saudita en el último partido.

Estados Unidos, México y Canadá 2026. El conjunto nacional, dirigido nuevamente por Javier Aguirre, recuperó protagonismo durante la fase inicial con paso perfecto y sin recibir anotaciones, pero una derrota frente a Ecuador significaría el adiós inmediato en la primera ronda de eliminación directa, sin posibilidad de igualar siquiera la actuación de las cuatro Copas del Mundo disputadas entre 2006 y 2018.

¿Y si sí…? ¿Qué pasa si México le gana a Ecuador?

Si la Selección Nacional derrota a Ecuador, avanzará a los octavos de final y dará un paso importante hacia el objetivo que persigue desde hace 40 años, volver a disputar unos cuartos de final.

El triunfo también confirmaría el buen momento del equipo de Javier Aguirre, que llegó a esta fase tras una impecable actuación en la ronda de grupos, con tres victorias, seis goles a favor y ningún tanto recibido.

Mexico vs. Ecuador: ¿Qué pasa si la Selección Nacional pierde ante los ecuatorianos? (Lars Baron)

Además de mantenerse con vida en el torneo, México tendría unos días para preparar su siguiente compromiso, programado para el 5 de julio, cuando enfrentaría al ganador de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

En el papel, Inglaterra aparece como favorita por la calidad y profundidad de su plantel, integrado por figuras consolidadas en la Premier League y otras ligas europeas.

Sin embargo, una victoria mexicana frente a Ecuador también reforzaría la confianza de un equipo que jugaría respaldado por la afición y con el impulso de haber eliminado a un rival que ha mostrado un futbol competitivo durante todo el torneo.

Mexico vs. Ecuador: ¿Qué pasa si la Selección Nacional pierde ante los ecuatorianos? (Lars Baron)

Un eventual pase a los octavos de final también tendría un valor simbólico. Después del fracaso de Qatar 2022, donde México no logró superar la fase de grupos por primera vez desde 1978, el Mundial de 2026 representa una oportunidad para recuperar protagonismo en la élite internacional.

Llegar entre los 16 mejores confirmaría esa mejoría, aunque el verdadero reto seguiría siendo romper la barrera histórica de los octavos.

Si posteriormente derrota a su siguiente rival, el Tri alcanzaría los cuartos de final por primera vez desde la Copa del Mundo México 1986, cuando la selección dirigida por Bora Milutinović llegó hasta esa instancia antes de ser eliminada por Alemania Federal en una dramática serie de penales en el Estadio Universitario de Monterrey.

Mexico vs. Ecuador: ¿Qué pasa si la Selección Nacional pierde ante los ecuatorianos? (Lars Baron)

Ese sigue siendo el mejor resultado de la Selección Nacional en una Copa del Mundo organizada fuera del formato de grupos de los años setenta y el objetivo que cada generación ha intentado igualar sin éxito durante las últimas cuatro décadas.