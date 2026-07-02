El partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 todavía no se juega, pero el duelo ya comenzó fuera de la cancha. Esta vez, los protagonistas no fueron futbolistas, sino dos figuras de la música: Fher Olvera, líder de Maná, y Liam Gallagher, integrante de Oasis.
Fher, de Maná, responde a Liam Gallagher tras pronóstico sobre México en octavos de final del Mundial 2026
Fher, de Maná, responde a Liam Gallagher tras pronóstico sobre México en octavos de final del Mundial 2026
Todo comenzó cuando Liam Gallagher publicó en su cuenta de X un pronóstico contundente para el encuentro: "Creo que le ganaremos a México 5-0". El comentario, fiel al estilo provocador del músico británico y reconocido aficionado de la selección inglesa, no tardó en viralizarse y generar reacciones entre aficionados de ambos países.
I think we’ll beat Mexico 5-0
— Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026
Pero quien no dejó pasar el comentario fue Fher, vocalista de Maná que decidió responder con un mensaje cargado de humor y orgullo mexicano.
A través de un video compartido en las redes sociales oficiales de Maná, Fher apareció envuelto en una bandera de México para enviarle un mensaje directo al cantante de Oasis.
"El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver... no manches, ¡ubícate, güey! ¿5-0? Cálmate".
El vocalista también lanzó un reto amistoso al británico y cerró con un: "Nos vemos el domingo a ver cómo nos va", alimentando aún más la conversación en redes sociales. El video superó rápidamente cientos de miles de reproducciones y provocó una ola de comentarios de aficionados que celebraron la respuesta del cantante mexicano.
Un duelo musical que calienta el México vs. Inglaterra
La rivalidad tiene un ingrediente especial. Liam Gallagher nunca ha ocultado su pasión por el futbol. Es un ferviente seguidor del Manchester City y suele comentar los partidos de la selección inglesa y de la Premier League en redes sociales, donde sus publicaciones provocan tanto apoyo como polémica.
Por su parte, Maná también ha mostrado en distintas ocasiones su cercanía con el futbol mexicano. La banda fue una de las protagonistas de las celebraciones relacionadas con el Mundial 2026 y recientemente anunció un concierto en la Ciudad de México tras participar en actividades ligadas a la inauguración del torneo.
El enfrentamiento verbal llega mientras crece la expectativa por el choque entre México e Inglaterra, considerado uno de los partidos más atractivos de los octavos de final. La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, buscará aprovechar su condición de local para sorprender a uno de los favoritos al título.