Fher, de Maná, responde a Liam Gallagher tras pronóstico sobre México en octavos de final del Mundial 2026

Todo comenzó cuando Liam Gallagher publicó en su cuenta de X un pronóstico contundente para el encuentro: "Creo que le ganaremos a México 5-0". El comentario, fiel al estilo provocador del músico británico y reconocido aficionado de la selección inglesa, no tardó en viralizarse y generar reacciones entre aficionados de ambos países.



I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

Pero quien no dejó pasar el comentario fue Fher, vocalista de Maná que decidió responder con un mensaje cargado de humor y orgullo mexicano.

A través de un video compartido en las redes sociales oficiales de Maná, Fher apareció envuelto en una bandera de México para enviarle un mensaje directo al cantante de Oasis.

"El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver... no manches, ¡ubícate, güey! ¿5-0? Cálmate".

El vocalista también lanzó un reto amistoso al británico y cerró con un: "Nos vemos el domingo a ver cómo nos va", alimentando aún más la conversación en redes sociales. El video superó rápidamente cientos de miles de reproducciones y provocó una ola de comentarios de aficionados que celebraron la respuesta del cantante mexicano.