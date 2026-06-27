Netflix los une: Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a actuar juntos, ahora en un thriller de espías

¿De qué se trata la serie de espías de Millie Bobby Brown y David Harbour?

La historia se inspira libremente en la novela A Spy in the Blood, de Paul Warner, y gira alrededor de Matt Wolfe, un exagente del FBI convertido en consultor de seguridad, quien debe regresar al mundo del espionaje cuando su hija Rebecca, también agente federal, desaparece durante una misión.

La premisa combina un conflicto familiar con una trama de inteligencia internacional, uno de los géneros que Netflix ha impulsado con fuerza durante los últimos años.

Además de protagonizar la producción, Brown y Harbour participarán como productores ejecutivos. También figuran entre los productores Jake Bongiovi, esposo de la actriz; Robert Brown, padre de la intérprete; así como Joe Hipps, Patrick McDonald y KC Wenson.

David Harbour y Millie Bobby Brown hicieron mancuerna en 'Stranger Things' durante casi 10 años (Getty Images)

La responsable de series de ficción de Netflix para Norteamérica, Jinny Howe, destacó la capacidad de Jack Thorne para construir historias humanas dentro de un thriller y señaló que el reencuentro de Millie Bobby Brown y David Harbour volverá a conectar con una audiencia que siguió durante casi una década la relación entre Eleven y Jim Hopper en Stranger Things.