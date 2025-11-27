Millie Bobby Brown comparte nuevos detalles de su íntima boda con Jake Bongiovi

La invitada musical sorpresa para el baile padre-hija de Millie Bobby Brown

Millie compartió a través de un podcast el momento más emotivo de toda la fiesta, y quien estuvo a cargo de la música. Se trata de la cantante británica RAYE, estrella del pop en ascenso y nominada a cuatro categorías en los premios Grammy, quien puso el ambiente del baile con su voz famosa por su tono sofisticado y poderoso.

"RAYE cantó en mi boda, lo cual fue increíble. Ella interpretó el baile de padre e hija, y cantó temas de Frank Sinatra. Fue verdaderamente épico", compartió Millie.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 19: RAYE performs onstage at Bloomingdale's holiday window unveil with special partner Burberry at Bloomingdale's on November 19, 2025 in New York City. (Photo by Craig Barritt/Getty Images for Bloomingdale's) (Craig Barritt/Getty Images for Bloomingdale's)

Millie Bobby Brown dividió su boda en dos fases

La actriz de Stranger Things hizo memoria sobre su unión con Jake y declaró que estuvo dividida en dos etapas: primero, la ceremonia privada que se llevó a cabo en mayor del 2024, y la gran fiesta que tomó lugar en Italia unos meses después. La celebración culminó en Villa Cetinale en compañía de su familia y amigos, sellando su amor después de tres años de relación pública.

Brown explicó que, desde el compromiso, tuvo claro que el baile debía ser un elemento central de la celebración, por lo que preparar algo especial con su prometido fue una tradición que viene desde su infancia y debía extender hasta su matrimonio. "Crecí haciendo muchas coreografías en cada reunión familiar", dijo.

Millie Bobby Brown usó 3 vestidos para su boda.

(Instagram: @milliebobbybrown)

Y, aunque al inicio la pareja soñaba con recrear la famosa escena de Dirty Dancing, rápidamente entendieron que era una idea demasiado ambiciosa para sus habilidades de danza. "Queríamos hacerlo, pero podría haber salido muy mal", bromeó la actriz.

Finalmente, decidieron crear una rutina de baile de seis minutos inspirada en la película favorita de la pareja, 'Vaselina 2'. De acuerdo con Millie, cuando Jake le propuso matrimonio, su primer instinto fue decirle que debían aprenderse una rutina de baile que recordaran hasta sus 80 años. En sus palabras, "la vamos a recordar siempre, cuando tengamos 80 y suene la canción, volveremos a vivir ese momento".

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi (Getty Images)

El esfuerzo valió la pena, y el público amó la coreografía, convirtiéndola en un momento inolvidable de la celebración.