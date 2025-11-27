Millie Bobby Brown comparte nuevos detalles de su íntima boda con Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown continúa compartiendo momentos inéditos de su boda con JakeBongiovi, celebración que mantuvieron en secreto, y de la que poco a poco revelan más detalles.
En una reciente declaración, la actriz reveló invitados musicales especiales y más sorpresas que formaron parte de la fiesta, volviéndola una de las más únicas del año.
La invitada musical sorpresa para el baile padre-hija de Millie Bobby Brown
Millie compartió a través de un podcast el momento más emotivo de toda la fiesta, y quien estuvo a cargo de la música. Se trata de la cantante británica RAYE, estrella del pop en ascenso y nominada a cuatro categorías en los premios Grammy, quien puso el ambiente del baile con su voz famosa por su tono sofisticado y poderoso.
"RAYE cantó en mi boda, lo cual fue increíble. Ella interpretó el baile de padre e hija, y cantó temas de Frank Sinatra. Fue verdaderamente épico", compartió Millie.
Millie Bobby Brown dividió su boda en dos fases
La actriz de Stranger Things hizo memoria sobre su unión con Jake y declaró que estuvo dividida en dos etapas: primero, la ceremonia privada que se llevó a cabo en mayor del 2024, y la gran fiesta que tomó lugar en Italia unos meses después. La celebración culminó en Villa Cetinale en compañía de su familia y amigos, sellando su amor después de tres años de relación pública.
Brown explicó que, desde el compromiso, tuvo claro que el baile debía ser un elemento central de la celebración, por lo que preparar algo especial con su prometido fue una tradición que viene desde su infancia y debía extender hasta su matrimonio. "Crecí haciendo muchas coreografías en cada reunión familiar", dijo.
Y, aunque al inicio la pareja soñaba con recrear la famosa escena de Dirty Dancing, rápidamente entendieron que era una idea demasiado ambiciosa para sus habilidades de danza. "Queríamos hacerlo, pero podría haber salido muy mal", bromeó la actriz.
Finalmente, decidieron crear una rutina de baile de seis minutos inspirada en la película favorita de la pareja, 'Vaselina 2'. De acuerdo con Millie, cuando Jake le propuso matrimonio, su primer instinto fue decirle que debían aprenderse una rutina de baile que recordaran hasta sus 80 años. En sus palabras, "la vamos a recordar siempre, cuando tengamos 80 y suene la canción, volveremos a vivir ese momento".
El esfuerzo valió la pena, y el público amó la coreografía, convirtiéndola en un momento inolvidable de la celebración.
Italia se vistió de Hopkins para la boda de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi
La ceremonia estuvo llena de guiños a la vida profesional de Millie y sus papeles más emblemáticos. Un claro ejemplo de ello fue la presencia del actor Matthew Modine, su co-estrella en 'Stranger Things', a quien le pidió que oficiara la ceremonia.
"Sé quien debe casarnos, ¡es mi papá!", confesó Millie a Jake una vez que se comprometieron. Matthew aceptó, y la boda tuvo su propio toque de Hopkins incluso desde Italia.
En cada nueva anécdota que Millie revela, la actriz confirma que su boda junto a Jake Bongiovi fue más que un evento lleno de glamour, sino un homenaje a sus historias personales, sus familias y esas pequeñas tradiciones que esperan continuar a lo largo de su matrimonio.