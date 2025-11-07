Después de varios días de intensas especulaciones, Millie Bobby Brown y David Harbour sorprendieron al público al posar juntos en la alfombra roja de Los Ángeles durante el estreno de la esperada quinta temporada de Stranger Things.
Millie Bobby Brown y David Harbour reaparecen juntos en medio de acusaciones de acoso en el estreno de Stranger Things 5
Millie Bobby Brown señala a David Harbour de acoso laboral
La aparición conjunta de los protagonistas llega en un momento especialmente delicado. El pasado 1 de noviembre, el tabloide británico Daily Mail publicó que la joven actriz habría presentado una denuncia por acoso laboral contra Harbour, quien interpreta a su papá en la serie.
Según dicho medio, Brown habría entregado páginas y páginas de documentación detallando los incidentes ocurridos antes del inicio del rodaje de la temporada final.
Las fuentes citadas por Daily Mail aseguraban que “la investigación se prolongó durante meses” y aclaraban que las acusaciones no correspondían a un caso de acoso sexual, sino a un presunto comportamiento laboral inapropiado.
Por su parte, Netflix optó por no hacer comentarios públicos, limitándose a señalar que la compañía “nunca habla sobre investigaciones internas”, sin confirmar ni desmentir la existencia de la denuncia.
Hasta el momento, ni Netflix, ni Brown, ni Harbour han emitido declaraciones oficiales sobre dichas acusaciones.
El ambiente previo a la premiere era de gran incertidumbre. La atención mediática se centraba en saber si ambos actores compartirían espacio público y cómo afectaría la controversia a la promoción del cierre de una de las series más exitosas de la plataforma.
Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Millie Bobby Brown y David Harbour aparecieron sonrientes, saludándose y posando juntos ante las cámaras. Las imágenes muestran gestos de complicidad y profesionalismo, en un intento evidente por proyectar normalidad ante los rumores que rodean la producción.
La reacción del público y la prensa no se hizo esperar. Para muchos, la aparición conjunta puede interpretarse como una estrategia para contener la polémica y mantener el foco en el estreno de la serie. Para otros, se trata de una muestra de madurez y profesionalismo por parte de los intérpretes, decididos a no permitir que los conflictos internos opaquen el cierre de Stranger Things.
¿Cuándo se estrena la quinta temporada de 'Stranger Things'?
La quinta y última temporada de Stranger Things marcará el cierre definitivo de la exitosa serie de Netflix y llegará en tres etapas.
La primera parte, que abarca los episodios del 1 al 4, se estrenará el 26 de noviembre de 2025, la segunda, con los capítulos 5 al 7, estará disponible el 25 de diciembre de 2025, y finalmente, el episodio 8, se lanzará el 31 de diciembre de 2025.