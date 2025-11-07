Millie Bobby Brown y David Harbour reaparecen juntos en medio de acusaciones de acoso en el estreno de Stranger Things 5

Millie Bobby Brown señala a David Harbour de acoso laboral

La aparición conjunta de los protagonistas llega en un momento especialmente delicado. El pasado 1 de noviembre, el tabloide británico Daily Mail publicó que la joven actriz habría presentado una denuncia por acoso laboral contra Harbour, quien interpreta a su papá en la serie.

Según dicho medio, Brown habría entregado páginas y páginas de documentación detallando los incidentes ocurridos antes del inicio del rodaje de la temporada final.

Millie Bobby Brown y David Harbour en el estreno de 'Stranger Things 5'. (Getty Images)

Las fuentes citadas por Daily Mail aseguraban que “la investigación se prolongó durante meses” y aclaraban que las acusaciones no correspondían a un caso de acoso sexual, sino a un presunto comportamiento laboral inapropiado.

Por su parte, Netflix optó por no hacer comentarios públicos, limitándose a señalar que la compañía “nunca habla sobre investigaciones internas”, sin confirmar ni desmentir la existencia de la denuncia.

Hasta el momento, ni Netflix, ni Brown, ni Harbour han emitido declaraciones oficiales sobre dichas acusaciones.