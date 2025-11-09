Millie Bobby Brown revela qué actor de ‘Stranger Things’ es el padrino de su hija

Millie Bobby Brown se ha consolidado como una de las actrices más destacadas de su generación desde su interpretación de Eleven en la exitosa serie Stranger Things de Netflix. En la última década, su carrera y su vida personal han estado bajo los reflectores, más ahora que recientemente anunció que se convirtió en mamá de una niña.
La actriz de 21 años contrajo matrimonio en mayo de 2024 con Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, y durante el verano del mismo año, la pareja dio la bienvenida a su primera hija mediante adopción.
Millie Bobby Brown revela quien es el padrino de su hija
Millie Bobby Brown inicia una nueva etapa en su vida mientras se prepara para despedirse de Stranger Things, serie que concluirá con su quinta temporada. A lo largo de los años, la producción no solo marcó su carrera, sino que también le dejó grandes amistades.
Prueba de ello es que eligió a Matthew Modine, quien interpreta al Doctor Brenner, para oficiar su boda, y recientemente reveló qué compañero del elenco fue elegido como padrino de su hija.
"Sadie (Sink) es muy, muy maternal, pero Noah es su padrino", dijo Brown a Entertainment Tonight sobre Noah Schnapp, el actor reconocimiento por interpretar el papel de Will Byers y su gran amigo fuera de la serie. "Se transforman en las versiones más tiernas y adorables de sí mismos. Sus voces de bebés emergen cuando están cerca de ella", explicó.
Schnapp comentó al mismo medio lo orgulloso que siente al ver a su amiga convertida en mamá: "Ay, sinceramente, es la mayor alegría. Me resulta increíble verla crecer, desde aquella niña tan inocente, vivaz y alocada, hasta convertirse en madre y casada. Estoy muy orgulloso de ella".
La razón por la que Millie Bobby Brown no revelará el nombre de su hija
Millie Bobby Brown y Noah Schnapp han demostrado en varias ocasiones la estrecha amistad que los une. Un ejemplo de ello fue cuando el actor hizo pública su orientación sexual, momento en el que Millie fue una de las primeras personas en expresarle su apoyo.
Aunque Millie Bobby Brown compartió este detalle personal sobre su bebé, la actriz dejó claro recientemente que no tiene intención de revelar su nombre ni otros aspectos privados de su vida.
“No lo haré. Para mí, es muy importante protegerla a ella y a su historia hasta que tenga la edad suficiente para, potencialmente, compartirla ella misma algún día”, aseguró en entrevista para British Vogue.
“No me corresponde exponerla en contra de su voluntad”, agregó. “Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo, como hice yo de joven, la apoyaremos. Pero ahora mismo, como es tan pequeña… Como padres, es nuestra responsabilidad protegerla de eso”, puntualizó.