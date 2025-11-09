Millie Bobby Brown revela qué actor de ‘Stranger Things’ es el padrino de su hija

Millie Bobby Brown revela quien es el padrino de su hija

Millie Bobby Brown inicia una nueva etapa en su vida mientras se prepara para despedirse de Stranger Things, serie que concluirá con su quinta temporada. A lo largo de los años, la producción no solo marcó su carrera, sino que también le dejó grandes amistades.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi (Getty Images )

Prueba de ello es que eligió a Matthew Modine, quien interpreta al Doctor Brenner, para oficiar su boda, y recientemente reveló qué compañero del elenco fue elegido como padrino de su hija.

"Sadie (Sink) es muy, muy maternal, pero Noah es su padrino", dijo Brown a Entertainment Tonight sobre Noah Schnapp, el actor reconocimiento por interpretar el papel de Will Byers y su gran amigo fuera de la serie. "Se transforman en las versiones más tiernas y adorables de sí mismos. Sus voces de bebés emergen cuando están cerca de ella", explicó.

Noah Schnapp y Millie Bobby Brown (Getty Images)

Schnapp comentó al mismo medio lo orgulloso que siente al ver a su amiga convertida en mamá: "Ay, sinceramente, es la mayor alegría. Me resulta increíble verla crecer, desde aquella niña tan inocente, vivaz y alocada, hasta convertirse en madre y casada. Estoy muy orgulloso de ella".