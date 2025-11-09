Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Millie Bobby Brown revela qué actor de ‘Stranger Things’ es el padrino de su hija

La actriz de ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown, compartió cuál de sus compañeros en la serie es el padrino de su bebé adoptado con Jake Bongiovi.
dom 09 noviembre 2025 03:13 PM
Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown (Getty Images)

Millie Bobby Brown se ha consolidado como una de las actrices más destacadas de su generación desde su interpretación de Eleven en la exitosa serie Stranger Things de Netflix. En la última década, su carrera y su vida personal han estado bajo los reflectores, más ahora que recientemente anunció que se convirtió en mamá de una niña.

La actriz de 21 años contrajo matrimonio en mayo de 2024 con Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, y durante el verano del mismo año, la pareja dio la bienvenida a su primera hija mediante adopción.

Publicidad

Millie Bobby Brown revela quien es el padrino de su hija

Millie Bobby Brown inicia una nueva etapa en su vida mientras se prepara para despedirse de Stranger Things, serie que concluirá con su quinta temporada. A lo largo de los años, la producción no solo marcó su carrera, sino que también le dejó grandes amistades.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi (Getty Images )

Prueba de ello es que eligió a Matthew Modine, quien interpreta al Doctor Brenner, para oficiar su boda, y recientemente reveló qué compañero del elenco fue elegido como padrino de su hija.

"Sadie (Sink) es muy, muy maternal, pero Noah es su padrino", dijo Brown a Entertainment Tonight sobre Noah Schnapp, el actor reconocimiento por interpretar el papel de Will Byers y su gran amigo fuera de la serie. "Se transforman en las versiones más tiernas y adorables de sí mismos. Sus voces de bebés emergen cuando están cerca de ella", explicó.

Noah Schnapp y Millie Bobby Brown
Noah Schnapp y Millie Bobby Brown (Getty Images)

Schnapp comentó al mismo medio lo orgulloso que siente al ver a su amiga convertida en mamá: "Ay, sinceramente, es la mayor alegría. Me resulta increíble verla crecer, desde aquella niña tan inocente, vivaz y alocada, hasta convertirse en madre y casada. Estoy muy orgulloso de ella".

Publicidad

La razón por la que Millie Bobby Brown no revelará el nombre de su hija

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp han demostrado en varias ocasiones la estrecha amistad que los une. Un ejemplo de ello fue cuando el actor hizo pública su orientación sexual, momento en el que Millie fue una de las primeras personas en expresarle su apoyo.

Noah Schnapp y Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown y Noah Schnapp (Getty Images)

Aunque Millie Bobby Brown compartió este detalle personal sobre su bebé, la actriz dejó claro recientemente que no tiene intención de revelar su nombre ni otros aspectos privados de su vida.

“No lo haré. Para mí, es muy importante protegerla a ella y a su historia hasta que tenga la edad suficiente para, potencialmente, compartirla ella misma algún día”, aseguró en entrevista para British Vogue.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi (Instagram)

“No me corresponde exponerla en contra de su voluntad”, agregó. “Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo, como hice yo de joven, la apoyaremos. Pero ahora mismo, como es tan pequeña… Como padres, es nuestra responsabilidad protegerla de eso”, puntualizó.

Publicidad

Tags

Millie Bobby Brown

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad