Todos los cambios de look de Millie Bobby Brown: así ha evolucionado su pelo

Millie no compromete su autenticidad para encajar. La actriz de 'Stranger Things' ha logrado reinventarse constantemente con peinados juveniles, arriesgados o glamourosos que han dado de qué hablar.
mar 18 noviembre 2025 04:12 PM
MILLIE BOBBY BROWN.jpg
Una evolución que va más allá del estilo. (Vía Instagram (@milliebobbybrown))

Desde que conquistó al mundo como Eleven en Stranger Things, Millie Bobby Brown se convirtió en todo un referente.
Sus transformaciones estéticas han sido un reflejo de su crecimiento personal y profesional, marcando tendencias y dejando claro que la actriz está lejos de quedarse en un solo look.

Aquí repasamos sus cambios de pelo a través de los años y cómo cada uno ha reflejado una etapa personal y profesional distinta.

La evolución de Millie Bobby Brown

El mundo la conoció cuando debutó en Stranger Things con apenas 12 años; sin embargo, han pasado nueve años desde entonces. Hoy, con 21 años, su imagen ha evolucionado tanto como su carrera, mostrando una madurez natural que algunos parecen resistirse a aceptar.

millie.jpg
Todo un ícono de estilo. (Vía Instagram (@milliebobbybrown))

No sorprende, que como a toda celeb, le lleguen críticas. Tras su participación en The Electric State, varios medios y usuarios en redes comentaron que su nuevo look la hacía lucir “mayor”, dando pie a comentarios como “creció demasiado rápido”.

Esta polémica escaló lo suficiente para que la actriz respondiera con un video en Instagram hablando sobre todas las críticas que le hacen a las mujeres, recordando que creció frente al mundo desde los 10 años y que no debía disculparse por evolucionar. Esto dejo claro que Millie se muestra tal cual es , sin importar lo que los demás opinen.

Cabeza rapada en Stranger Things

Sin duda, su look más icónico. La cabeza rapada no fue solo un sello distintivo de Eleven, también la convirtió en todo un símbolo de estilo porque pocas se atreverían a llevarlo; y mucho menos tan pequeñas. Fue un hair style que aportaba fuerza y un aire muy fresh.

ELEVEN.jpg
El look que marcó su salto a la fama. (imdb.com)

Melena natural

Tras el éxito inicial de la serie, Millie dejó que su pelo creciera al natural, dando paso a un cabello corto con ondas suaves dándole una vibe más relajada. Este look mucho más juvenil, marcó el inicio de una etapa donde comenzó a experimentar con su propio estilo.

MILLIE.jpg
Pelo natural y súper cute. (Vía Instagram (@milliebobbybrown))

Pelo corto, castaño claro

En su adolescencia, Millie optó por una melena corta castaña. Un look más elegante que resaltó sus facciones y demostró su capacidad para adoptar estilos sin perder su frescura.

pelo corto castaño MILLIE.jpg
Una melena más madura. (Vía Instagram (@milliebobbybrown))

Pelo largo y oscuro

En 2022, Millie volvió a algo más clásico y glam: pelo largo y oscuro con raya en medio. Un look minimalista, clean y alineado con su estilo.

millie pelo oscuro.jpg
Un look radiante. (Vía Instagram (@milliebobbybrown))

Balayage castaño

Experimentando con color, Millie también apostó por un balayage castaño. Sin duda una de las etapas más trendy: un peinado con mucho volumen perfecto para la red carpet y digno de cualquier beauty girl.

BALAYAGE MILLIE.jpg
Luz y volumen a su melena ondulada. (Vía Instagram (@milliebobbybrown))

Rubio largo

El rubio ha sido uno de los cambios más radicales y comentados en la evolución de Millie. Con una melena larga que ha llevado tanto lacia como ondulada, la actriz exploró un estilo bohemio y moderno, muy de los 90 y Y2K. Incluso, varios de sus beauty looks han sido comparados con el icónico estilo de Pamela Anderson, reforzando su capacidad para reinterpretar referencias clásicas con un toque actual.

MILLIE B BROWN
Toda una it girl. (Vía Instagram (@milliebobbybrown))

A pesar de las críticas que decían que ese tono la hacía verse “más grande”, el rubio representó una etapa más madura, sensual y segura de Millie, consolidándola como toda una it girl que no teme experimentar.

RUBIO MILLIE.jpg
Una de sus etapas más audaces. (Vía Instagram (@milliebobbybrown))

Pelo rojizo

Su look actual es un pelo en tono rojizo cálido que se le ve espectacular. Este color súper sofisticado, le da glow a su piel y realza sus facciones. La hemos visto lucirlo en las premiers de Strangers Things 5, donde ese look le suma fuerza, seguridad y mucha más personalidad.

PELO ROJIZO MILLIE.jpg
Un tono con mucha personalidad. (Vía Instagram (@milliebobbybrown))
