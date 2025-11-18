Todos los cambios de look de Millie Bobby Brown: así ha evolucionado su pelo

La evolución de Millie Bobby Brown

El mundo la conoció cuando debutó en Stranger Things con apenas 12 años; sin embargo, han pasado nueve años desde entonces. Hoy, con 21 años, su imagen ha evolucionado tanto como su carrera, mostrando una madurez natural que algunos parecen resistirse a aceptar.

Todo un ícono de estilo. (Vía Instagram (@milliebobbybrown))

No sorprende, que como a toda celeb, le lleguen críticas. Tras su participación en The Electric State, varios medios y usuarios en redes comentaron que su nuevo look la hacía lucir “mayor”, dando pie a comentarios como “creció demasiado rápido”.

Esta polémica escaló lo suficiente para que la actriz respondiera con un video en Instagram hablando sobre todas las críticas que le hacen a las mujeres, recordando que creció frente al mundo desde los 10 años y que no debía disculparse por evolucionar. Esto dejo claro que Millie se muestra tal cual es , sin importar lo que los demás opinen.