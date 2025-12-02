Millie Bobby Brown revela que se cambió oficialmente el nombre

En el video, cuando Schnapp dijo “Millie Bonnie Brown”, Brown lo detuvo y aclaró que su nombre había cambiado tras casarse.

Al escucharlo intentar “Millie Bonnie Bongiovi Brown” o incluso “Millie Bonnie Bobby Bongiovi Brown”, ella respondió con una sonrisa: "Deja de lado a Bobby y a Brown. Es solo Millie Bonnie Bongiovi”, explicó. “Eso es todo".

Millie Bobby Brown (Getty Images)

Hace unos meses, Brown ya había revelado que su verdadero nombre de nacimiento era Millie Bonnie Brown, y que “Bobby” había sido adoptado como nombre artístico sólo por diversión al comienzo de su carrera.

El pasado mayo de 2024, se casó con Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, y, tras unir sus vidas, decidió formalizar el cambio de apellido también en su identidad legal.