La actriz británica Millie Bobby Brown confirmó que su nombre legal ya cambió. Ya no se llama “Bobby Brown”, sino Millie Bonnie Bongiovi.
La revelación se produjo durante una entrevista en video con su compañero de reparto Noah Schnapp, donde él intentó, y falló, varias veces al adivinar su nombre completo, hasta que ella misma corrigió y estableció su nueva identidad.
Publicidad
Millie Bobby Brown revela que se cambió oficialmente el nombre
En el video, cuando Schnapp dijo “Millie Bonnie Brown”, Brown lo detuvo y aclaró que su nombre había cambiado tras casarse.
Al escucharlo intentar “Millie Bonnie Bongiovi Brown” o incluso “Millie Bonnie Bobby Bongiovi Brown”, ella respondió con una sonrisa: "Deja de lado a Bobby y a Brown. Es solo Millie Bonnie Bongiovi”, explicó. “Eso es todo".
Hace unos meses, Brown ya había revelado que su verdadero nombre de nacimiento era Millie Bonnie Brown, y que “Bobby” había sido adoptado como nombre artístico sólo por diversión al comienzo de su carrera.
El pasado mayo de 2024, se casó con Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, y, tras unir sus vidas, decidió formalizar el cambio de apellido también en su identidad legal.
Publicidad
Millie Bobby Brown acaba de ser mamá
Este anuncio coincide con otro gran cambio en su vida: a mediados de 2025, la pareja adoptó a su primera hija. Aunque han pedido mantener los detalles privados, Millie expresó que la llegada de su hija marcó el inicio de una nueva etapa llena de “amor, risas y momentos de ternura”.
Aunque su nombre legal ahora es Millie Bonnie Bongiovi, la actriz seguirá utilizando Millie Bobby Brown como nombre artístico en sus proyectos.
Con este cambio, Millie parece dejar atrás un capítulo conocido de su carrera para abrazar una identidad que refleje su vida personal: esposa, madre y persona fuera del foco mediático constante.