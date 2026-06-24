Las inesperadas confesiones que Shakira le hizo a Lele Pons

La artista colombiana sorprendió a Lele Pons al revelarle que le gustaría sumar a Dua Lipa a su lista de colaboraciones musicales, Ante la pregunta directa de la influencer, Shakira respondió sin dudar:

Shakira y Lele Pons (Instagram)

“Ay, con Dua Lipa me gustaría. Dua Lipa, cierto. Sí, con Dua Lipa me encantaría. ¿Tú me estás oyendo? Que además habla español perfecto. Imagínate”, expresó la barranquillera. Entre risas, Lele Pons reaccionó con complicidad: “Okay, Dua Lipa”.

Más allá de la música, la cantante compartió un aspecto poco conocido de su historia personal: su interés por la medicina antes de dedicarse por completo a la música.

Shakira y Lele Pons (Instagram)

“Quería estudiar medicina. La gente que me conoce siempre dice que soy médica empírica porque me encanta la medicina, siempre estoy diagnosticando. ‘Tú lo que tienes es esto’”, comentó.

Lele Pons reforzó la idea al recordar que en varias ocasiones ha recibido consejos de salud por parte de la artista.

Shakira profundizó en esa faceta con una anécdota que reflejó su interés por la medicina: “La farmacia en mi casa. Y mis amigos siempre vienen donde mí y me preguntan: ‘¿Qué hago? Me siento así, ¿qué será lo que me pasa?’, y por lo general acierto porque tengo como un instinto. Yo tenía que ser médico”, agregó.