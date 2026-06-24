Selena Gomez es la nuera ideal; la mamá de Benny Blanco le dijo que se casara "con alguien como ella" desde hace años

Selena Gomez y Benny Blanco (Instagram)

Selena Gomez y Benny Blanco, un romance que comenzó como amistad

Aunque su romance se hizo público hasta finales de 2023, Selena Gomez y Benny Blanco se conocieron mucho antes.

La cantante tenía alrededor de 16 ó 17 años cuando coincidieron por primera vez gracias a su trabajo dentro de la industria musical.

Con el paso de los años colaboraron en distintos proyectos y desarrollaron una amistad que terminó transformándose en una relación sentimental.

Benny participó como productor en canciones del álbum Revival de Selena en 2015 y más tarde trabajaron juntos en el sencillo "I Can't Get Enough", lanzado en 2019. Para entonces ya existía una admiración entre ambos, aunque ninguno imaginaba que terminarían formando uno de los matrimonios más mediáticos de Hollywood.

La mamá de Benny Blanco "predijo" la boda de su hijo y Selena Gomez (Instagram)

La relación salió a la luz en diciembre de 2023, cuando Selena confirmó públicamente que estaban juntos y defendió a Benny frente a algunas críticas de seguidores que cuestionaban la relación.

Poco después compartió fotografías de ambos besándose (una imagen que se ha repetido a lo largo de los años) y dejó claro que atravesaba uno de los mejores momentos de su vida.

Visto en retrospectiva, la anécdota de Sandra Levin, mamá de Benny Blanco, adquiere un significado especial, porque cuando le sugirió a su hijo que buscara una mujer como Selena Gomez, ninguno de los dos imaginaba que aquella joven artista terminaría convirtiéndose en su nuera ideal.

Siete años después de aquel comentario, Benny Blanco y Selena Gomez llegaron al altar. Y según el propio productor, todo indica que su mamá acertó desde el primer momento.