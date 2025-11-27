Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Millie Bobby Brown rompe el silencio sobre su amistad con David Harbour tras supuesta denuncia de acoso

La actriz afirmó que, después de una década, su vínculo con David Harbour sigue intacto y lleno de respeto.
jue 27 noviembre 2025 01:22 PM
Millie-Bobby-Brown-David-Harbour-reaparecen-juntos-estreno-Stranger-Things-5.jpg
Millie Bobby Brown y David Harbour. (Getty Images)

Luego de que surgieran reportes sobre una denuncia formal por acoso e intimidación laboral que Millie Bobby Brown habría presentado contra David Harbour antes del inicio de las grabaciones de Stranger Things, la actriz habló sobre su relación con Harbour.

En una reciente entrevista, Brown reveló que la amistad que los une desde hace más de una década permanece intacta.

Publicidad

Millie Bobby Brown rompe el silencio sobre su amistad con David Harbour tras denuncia de acoso

Después de que medios internacionales revelaran que Millie Bobby Brown acusó a David Harbour de acoso laboral, la actriz habló por primera vez sobre su amistad con su coprotagonista de Stranger Things, en donde aclaró cómo fue su dinámica durante la filmación de la quinta temporada.

“Amamos este programa con todo y valoramos nuestra amistad más que nada”, dijo Brown a The Hollywood Reporter.

Millie Bobby Brown y David Harbour
Millie Bobby Brown y David Harbour (Getty Images)

“Llevamos haciendo eso los últimos 10 años”, dijo la actriz cuando le preguntaron por qué era importante que ella se mostrara unida a Harbour después de que la presunta denuncia llegara a los titulares. “Quiero decir, siempre hemos estado unidos en eso”.

Publicidad

¿Por qué Millie Bobby Brown acusó a David Harbour de acoso laboral durante el rodaje de Stranger Things?

De acuerdo con Daily Mail, antes de comenzar el rodaje de la quinta y última temporada de Stranger Things, Millie Bobby Brown presentó una denuncia formal contra David Harbour por supuestos actos de acoso e intimidación laboral. El documento habría constado de “páginas y páginas de acusaciones”.

La noticia desató un gran revuelo mediático y derivó en una investigación interna por parte de la producción.

"Stranger Things" Season 5 World Premiere
La temporada 5: Matt Duffer añadió que no cree que vaya a ser tan larga como la 4, aunque la estructura va “a toda velocidad”. (Roger Kisby/Getty Images for Netflix)

Según las fuentes, el documento de queja consistía en “páginas y páginas de acusaciones”, lo que sugiere que Brown detalló múltiples incidentes o situaciones en las que sintió hostigamiento o intimidación.

Durante la filmación de la temporada final, la actriz habría contado con un representante personal presente en el set, lo que indicaría que buscaba respaldo y protección ante posibles nuevas incidencias.

Publicidad

Tags

Millie Bobby Brown

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad