Millie Bobby Brown rompe el silencio sobre su amistad con David Harbour tras supuesta denuncia de acoso

Millie Bobby Brown rompe el silencio sobre su amistad con David Harbour tras denuncia de acoso

Después de que medios internacionales revelaran que Millie Bobby Brown acusó a David Harbour de acoso laboral, la actriz habló por primera vez sobre su amistad con su coprotagonista de Stranger Things, en donde aclaró cómo fue su dinámica durante la filmación de la quinta temporada.

“Amamos este programa con todo y valoramos nuestra amistad más que nada”, dijo Brown a The Hollywood Reporter.

Millie Bobby Brown y David Harbour (Getty Images)

“Llevamos haciendo eso los últimos 10 años”, dijo la actriz cuando le preguntaron por qué era importante que ella se mostrara unida a Harbour después de que la presunta denuncia llegara a los titulares. “Quiero decir, siempre hemos estado unidos en eso”.