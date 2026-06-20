Dua Lipa comparte las primeras fotos de su boda con Callum Turner y su vestido Chanel Haute Couture

Así es el vestido Chanel Haute Couture de Dua Lipa

La maison francesa reveló que el vestido fue elaborado a mano en los talleres de Chanel ubicados en el número 31 de la Rue Cambon, en París. El diseño nació de la estrecha relación que Dua Lipa tiene con la firma y requirió la participación de varias de las Maisons d'Art que colaboran con la casa de moda.

Dua Lipa y Callum Turner: las primeras fotos de su boda (Instagram / Dua Lipa)

Entre los talleres involucrados estuvieron Atelier Montex, especializado en bordados; Lemarié, reconocido por su trabajo con plumas y flores; y Lesage, uno de los nombres históricos de la alta costura francesa. Estas casas participaron en la creación de los adornos y acabados que se pueden apreciar en las fotos que Chanel publicó en Instagram.

De acuerdo con distintos reportes, el diseño incluyó aproximadamente 25 mil plumas aplicadas a mano, un velo de gran longitud, una cola cercana a los dos metros y elaborados bordados de pedrería en el escote halter y la espalda descubierta.

El vestido de Novia de Dua Lipa es un diseño de Chanel Haute Couture creado por Matthieu Blazy (Instagram / Chanel)

Los zapatos que usó Dua Lipa en su boda fueron hechos a medida por Massaro

El look nupcial de Dua se completó con unos zapatos de satén blanco confeccionados a la medida por Massaro, la histórica casa parisina de calzado vinculada a Chanel desde hace décadas.

La firma confirmó que el modelo se diseñó exclusivamente para la cantante como parte del conjunto creado para la ceremonia.