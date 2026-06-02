Dua Lipa sorprende al compartir las fotos más íntimas de su boda con Callum Turner

Dua Lipa comparte las fotos más íntimas de su boda con Callum Turner

La intérprete de Be The One compartió a través de Instagram, un carrusel acompañadas únicamente por la fecha de su boda: “31.05.2026”. Las imágenes muestran algunos de los momentos más emotivos de la celebración, desde el beso de los recién casados hasta su salida entre pétalos de flores y familiares cercanos.

Lejos de organizar una gran ceremonia mediática, la pareja eligió el histórico Old Marylebone Town Hall, uno de los lugares favoritos de las celebridades británicas para celebrar bodas civiles. La ceremonia reunió únicamente a familiares y amigos cercanos, manteniendo el perfil discreto que ambos han procurado durante su relación.

Sin embargo, si hubo algo imposible de pasar por alto fue el look nupcial de Dua Lipa. La cantante llevó por un conjunto de alta costura firmado por Schiaparelli: un traje sastre color marfil con falda, guantes blancos y un espectacular sombrero de ala ancha que inmediatamente recordó al icónico look que lució Bianca Jagger en su boda de 1971.