Dua Lipa sorprende al compartir las fotos más íntimas de su boda con Callum Turner

Un traje color marfil, un sombrero de ala ancha y una referencia inevitable a Bianca Jagger. Así eligió Dua Lipa revelar al mundo las primeras imágenes de su boda con Callum Turner, una celebración íntima que rápidamente se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del año.
Publicidad
Dua Lipa comparte las fotos más íntimas de su boda con Callum Turner
La intérprete de Be The One compartió a través de Instagram, un carrusel acompañadas únicamente por la fecha de su boda: “31.05.2026”. Las imágenes muestran algunos de los momentos más emotivos de la celebración, desde el beso de los recién casados hasta su salida entre pétalos de flores y familiares cercanos.
Lejos de organizar una gran ceremonia mediática, la pareja eligió el histórico Old Marylebone Town Hall, uno de los lugares favoritos de las celebridades británicas para celebrar bodas civiles. La ceremonia reunió únicamente a familiares y amigos cercanos, manteniendo el perfil discreto que ambos han procurado durante su relación.
Sin embargo, si hubo algo imposible de pasar por alto fue el look nupcial de Dua Lipa. La cantante llevó por un conjunto de alta costura firmado por Schiaparelli: un traje sastre color marfil con falda, guantes blancos y un espectacular sombrero de ala ancha que inmediatamente recordó al icónico look que lució Bianca Jagger en su boda de 1971.
Publicidad
La historia de amor de Dua Lipa y Callum Turner
Los rumores de romance entre Dua Lipa y Callum Turner comenzaron a principios de 2024. Meses después hicieron oficial su relación y, en 2025, confirmaron su compromiso. La propia cantante reveló entonces que el actor diseñó personalmente su anillo de compromiso con ayuda de su hermana y de algunas de sus amigas más cercanas, un gesto que reflejaba cuánto conocía sus gustos.
Aunque la boda civil ya se celebró, diversos medios internacionales aseguran que los festejos apenas comienzan. La pareja estaría preparando una celebración mucho más grande en Sicilia, Italia, para este fin de semana donde familiares y amigos se reunirán durante varios días para continuar la fiesta.