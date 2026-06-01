Dua Lipa deslumbra con un vestido de novia inspirado en el icónico look de Bianca Jagger

Dua Lipa no solo dijo 'Sí, acepto' al amor de su vida, Callum Turner; también confirmó que las novias de este 2026 están listas para romper las reglas. Durante la íntima boda civil que vivió la pareja en Londres , la estrella británica dejó a un lado el clásico vestido blanco y apostó por una propuesta mucho más atrevida: un impecable conjunto de alta costura de Schiaparelli compuesto por un saco entallado, falda a juego y un espectacular sombrero de ala ancha que acaparó todas las miradas.
Este conjunto sorprendió al mundo de la moda, pues recordaba a una de las mujeres más influyentes en la historia del estilo: Bianca Jagger. Quien para su boda con el reconocido músico Mick Jagger en 1971 eligió un outfit muy similar.
Así fue el vestido de novia de Dua Lipa inspirado en Bianca Jagger
Sí, existe una reina indiscutible del bridal tailoring y es Bianca. Cuando se casó con Mick Jagger, revolucionó para siempre el concepto de novia al aparecer con una versión femenina del legendario Le Smoking de Yves Saint Laurent. En una época en la que las mujeres todavía luchaban por apropiarse de códigos tradicionalmente masculinos, ella convirtió un traje blanco y un sombrero de ala ancha en uno de los looks nupciales más importantes.
Más de cinco décadas después, la elección de Dua Lipa no parece casual. La cantante ha demostrado su interés por cortes elegantes y siempre dar un paso más allá de la propuesta actual. Así que no nos decepcionó cuando lejos de elegir la estética romántica tradicional, Dua apostó por una silueta estructurada, limpia y moderna con un saco en tono marfil con detalles dorados y una falda elegante de corte asimétrico de alta costura de Schiaparelli.
Los elementos clave para hacer este look aún más trendy, fueron los guantes blancos, un gran collar de diamantes de Bvlgari y un gra sombrero de ala ancha que aportaba un aire vintage y muy chic.
Aunque tenemos que confesar que el diseñador de esta pieza no fuera su gran amigo Simon Porte Jacquemus, fundador de Jacquemus. La cantante ha sido una invitada habitual en los desfiles de la firma francesa, ha protagonizado campañas de la marca y mantiene una relación cercana con el diseñador, quien en varias ocasiones ha compartido públicamente su admiración por ella. ¿Será que él está terminando los detalles del vestido que usará en su gran boda en Italia?
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La inspiración de Dua Lipa para su vestido de novia: Bianca Jagger
Cuando Bianca se casó con Mick Jagger el 12 de mayo de 1971 en Saint-Tropez, protagonizó uno de los momentos más revolucionarios de la historia de la moda nupcial y rompió con los códigos de tradición: en lugar de un vestido convencional, apareció con una falda larga blanca combinada con una chaqueta tipo esmoquin diseñada por Yves Saint Laurent.
Este outfit fue inspirado en el célebre Le Smoking que el diseñador francés había presentado apenas unos años antes. Además, había un detalle muy atrevido para la época: Bianca no llevaba blusa abajo del saco, haciendo de las solapas de este un profundo escote. El look se completaba con un sombrero de ala ancha con velo diseñado por la sombrerera Suzanne Talbot, una combinación que mezclaba glamour, elegancia parisina y una actitud absolutamente moderna.
La propuesta de Bianca Jagger capturó el espíritu de una época. En esta década, las mujeres comenzaban a desafiar con fuerza las normas establecidas dentro y fuera de la moda y también del entorno social. El resultado fue una imagen audaz que continúa inspirando a generaciones más de cincuenta años después.