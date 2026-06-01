Dua Lipa deslumbra con un vestido de novia inspirado en el icónico look de Bianca Jagger

Así fue el vestido de novia de Dua Lipa inspirado en Bianca Jagger

Sí, existe una reina indiscutible del bridal tailoring y es Bianca. Cuando se casó con Mick Jagger, revolucionó para siempre el concepto de novia al aparecer con una versión femenina del legendario Le Smoking de Yves Saint Laurent. En una época en la que las mujeres todavía luchaban por apropiarse de códigos tradicionalmente masculinos, ella convirtió un traje blanco y un sombrero de ala ancha en uno de los looks nupciales más importantes.

Más de cinco décadas después, la elección de Dua Lipa no parece casual. La cantante ha demostrado su interés por cortes elegantes y siempre dar un paso más allá de la propuesta actual. Así que no nos decepcionó cuando lejos de elegir la estética romántica tradicional, Dua apostó por una silueta estructurada, limpia y moderna con un saco en tono marfil con detalles dorados y una falda elegante de corte asimétrico de alta costura de Schiaparelli.

Los elementos clave para hacer este look aún más trendy, fueron los guantes blancos, un gran collar de diamantes de Bvlgari y un gra sombrero de ala ancha que aportaba un aire vintage y muy chic.

Callum Turner y Dua Lipa (Instagram)

Aunque tenemos que confesar que el diseñador de esta pieza no fuera su gran amigo Simon Porte Jacquemus, fundador de Jacquemus. La cantante ha sido una invitada habitual en los desfiles de la firma francesa, ha protagonizado campañas de la marca y mantiene una relación cercana con el diseñador, quien en varias ocasiones ha compartido públicamente su admiración por ella. ¿Será que él está terminando los detalles del vestido que usará en su gran boda en Italia?