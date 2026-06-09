El hotel en el que se casó Dua Lipa en Sicilia, el spot más codiciado del Mediterráneo esta temporada

El hotel en el que se casó Dua Lipa en Sicilia

Construido en 1900 por la legendaria familia Florio, el palazzo fue concebido como símbolo de poder y sofisticación de la Belle Époque. Su lista de huéspedes históricos incluye nombres como J.P. Morgan, y su arquitectura Art Nouveau sigue siendo, más de un siglo después, uno de los ejemplos más impresionantes de la isla.

Cuando Dua Lipa decidió celebrar su boda en Sicilia, no eligió cualquier lugar. Eligió una villa con más de un siglo de historia frente al Golfo de Palermo, donde alguna vez el zar Nicolás II de Rusia y el rey Eduardo VII del Reino Unido pasaron sus vacaciones. (Cortesía)

Después de una restauración a cargo de Olga Polizzi, Vicepresidenta y Directora de Diseño de Rocco Forte Hotels, y los arquitectos Paolo Moschino y Philip Vergeylen del estudio Nicholas Haslam, Villa Igiea volvió a ser lo que siempre fue: un hotspot impresionante. Los interiores mezclan muebles de ratán con mármol de Carrara, papeles pintados hechos a mano por la comunidad artesanal de San Patrignano y una paleta de colores que va del ámbar al hibisco pasando por el verde salvia. Nada está puesto al azar.