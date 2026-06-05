Que comience la fiesta: Dua Lipa y Callum Turner inician la celebración de su boda en Italia

Sicilia es el escenario elegido por Dua Lipa y Callum Turner para celebrar su boda de tres días

La ciudad de Palermo y la vecina Bagheria, en la costa noroeste de Sicilia, reciben este fin de semana una gran fiesta para Dua Lipa y Callum Turner que comienza el viernes, tras la boda celebrada el 31 de mayo en Londres entre la estrella del pop de 30 años y el actor de 36.

"Ha llegado todo tipo de prensa, medios extranjeros, italianos, muchos periodistas", declaró a la AFP el alcalde de Bagheria, Filippo Tripoli.

Villa Valguarnera: la mansión histórica en Italia que Dua Lipa y Callum Turner habrían elegido para celebrar su boda (Sitio oficial de Villa Valguarnera)

La cantante de "Levitating" y "One Kiss", ganadora de varios Grammy, y el actor de "Animales fantásticos" pasaron unos días en Palermo el verano pasado, según la cuenta de Instagram de Lipa, donde se pasearon por las callejuelas históricas de la ciudad, disfrutaron de pasta con marisco y se divirtieron en un barco.

El viernes por la mañana, los paparazzi vieron a la pareja en la terraza de la lujosa Villa Igiea de Palermo, donde las habitaciones del hotel están todas ocupadas, según un videos publicados en redes sociales.

Dos plazas del centro histórico de Palermo, donde se espera que comiencen las festividades, han sido cerradas al tráfico. En el itinerario, según medios locales, figura una visita a la Galería de Arte Moderno de Palermo, que cerrará antes de lo habitual.

Se dice que se esperan unos 300 invitados a la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia (Sitio oficial de Villa Valguarnera)

La celebración se trasladará luego a la pequeña ciudad de Bagheria, al este de Palermo, donde la nobleza del siglo XVIII construyó suntuosas villas barrocas de verano, entre ellas Villa Valguarnera, sede de la fiesta del sábado.

Calificada como "el rincón más romántico de Sicilia" por la revista Condé Nast Traveler, la villa se utiliza a menudo para bodas, eventos especiales y como escenario en producciones cinematográficas y televisivas. El vocalista de Radiohead, Thom Yorke, se casó en la villa en 2020.

Con información de AFP