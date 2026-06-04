¿Quién es Bianca Jagger, la fashion inspo de Dua Lipa?

Hasta el día de hoy Bianca Jagger sigue siendo considerada como una de las mujeres más influyentes de la historia, mucho más allá de ser la esposa de Mick Jagger.
La reina indiscutible de los 70s, musa de Yves Saint Laurent y lo mejor, logró redefinir su vida para dedicarse al activismo; si de algo no tenemos duda es que su presencia sigue trascendiendo hasta el día de hoy.
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¿Quién es Bianca Jagger?
Antes de el ícono de estilo o la esposa de uno de los cantantes más famosos, conocemos a Bianca Pérez-Mora Macías, originaria de Nicaragua.
Llegó a París a finales de los sesenta para estudiar ciencias políticas; es aquí donde su vida daría un giro total, al comenzar a introducirse en el círculo artístico europeo conoció al vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, con quien se casó un año después en 1971.
Para 1970 logró conquistar el escenario internacional. Conocida por sus noches eternas en la legendaria discoteca ubicada en Manhattan, Nueva York, Studio 54.
Llegó a convertirse en un referente de estilo, al desafiar los estereotipos femeninos a través de siluetas de moda masculina que permanecen hasta hoy en día.
Después de su divorcio en 1978, para el inicio de los años ochenta, Bianca redefinió nuevamente su vida al retirarse de la vida de sociedad y redirigir su enfoque hacia el activismo.
Creó su propia fundación en 2005, Bianca Jagger Human Rights Foundation para la defensa de los derechos humanos.
Con ello consolidó su imagen como una de las mujeres más influyentes de la época al ser tanto una socialitécomo una mujer defensora de causas sociales.
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El estilo atemporal de Bianca Jagger
Elegante, atrevido e innovador; así definiríamos el estilo de Bianca Jagger, la mujer que transformó la moda femenina de los años setenta.
Se destacó por incorporar prendas de sastrería que comúnmente eran para el público masculino, popularizando los blazers, destacando accesorios dramáticos y haciendo de los trajes sastre su pieza distintiva, al convertirlos en símbolos de empoderamiento femenino.
Si algo se sigue recordando son sus noches en el icónico Studio 54. Con una vibra tan marcada, el club fue EL lugar de las celebridades top de la época.
Y para Bianca, fue el escenario donde nos dejó ver el lado más glamuroso de su estilo, con mucha más libertad se incorporaban lentejuelas y transparencias, siluetas fluidas y piezas metálicas, dignas del estilo Disco de la época.
El diseñador francés Yves Saint Laurent, al conocerla quedó fascinado; veía en ella a una mujer independiente, elegante y segura de sí misma, convirtiéndola en una de las musas más importantes de la marca.
Su colaboración ayudó a popularizar la icónica pieza de la marca, Le Smoking, el primer traje de esmoquin diseñado específicamente para el cuerpo de la mujer; revolucionando como nunca antes visto la moda femenina. Porque ya era posible para la mujer elegir, que tipo de ropa usar acorde a lo que le hiciera sentir cómoda
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Los mejores looks de Bianca Jagger, la 'it-girl' de los años 70
Traje de Boda de YSL
¿Existe una novia tan cool como Bianca? No lo creemos. Para los años 70s no había gran libertad de vestirse libremente, sin embargo, Bianca rompió con todos los estereotipos pensados y revolucionó la moda de las novias, al decidir usar un increíble traje sastre blanco de YSL, imponiendo una nueva estética en la moda femenina mucho más libre, más segura, el inicio de las business woman.
Este acto la consolidó como un ícono por ella misma, por su personalidad y su decisión. Su traje de boda sigue siendo hasta hoy un punto de referencia para todas las mujeres.
Bianca, una figura de elegancia atemporal
Este retrato editorial muestra una faceta diferente de las que conocíamos. Lejos de los reflectores del Studio 54 o de los estructurados trajes sastre, la fotografía nos muestra su elegancia al estilo Old Hollywood, sin perder su esencia. Con un sombrero dramático, la pluma y el velo, consolidó su estilo, logrando combinar accesorios innovadores, piezas diferentes fuera de lo común para su época desde una estética clásica y atemporal, que sigue siendo refrente hasta hoy.
The Sunday Times Editorial
Esta fotografía destaca por reflejar la estética de el entorno que la rodeaba. La fotografía es una editorial de moda para la famosa revista, The Sunday Times Magazine, donde lució un diseño de alta costura de la famosa diseñadora de la época Zandra Rhodes. Un vestido espectacular con una silueta suelta, diferente a lo que se estaba acostumbrado y muy al estilo Art Déco de los 70s, logrando posicionarse dentro del mundo de la Alta Costura.
Si aún te preguntas por qué sigue siendo un ícono de estilo, piensa en tu propio guardarropa ¿tienes algún blazer?. Bianca Jagger revolucionó los estereotipos de su época, cambió la manera en que las mujeres visualizaban la moda femenina, expandiendo sus límites de la manera más auténtica e icónica posible