¿Quién es Bianca Jagger, la fashion inspo de Dua Lipa?

¿Quién es Bianca Jagger?

Antes de el ícono de estilo o la esposa de uno de los cantantes más famosos, conocemos a Bianca Pérez-Mora Macías, originaria de Nicaragua.

Llegó a París a finales de los sesenta para estudiar ciencias políticas; es aquí donde su vida daría un giro total, al comenzar a introducirse en el círculo artístico europeo conoció al vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, con quien se casó un año después en 1971.

Para 1970 logró conquistar el escenario internacional. Conocida por sus noches eternas en la legendaria discoteca ubicada en Manhattan, Nueva York, Studio 54.

Llegó a convertirse en un referente de estilo, al desafiar los estereotipos femeninos a través de siluetas de moda masculina que permanecen hasta hoy en día.

Bianca Jagger, ícono de los 70s con Andy Warhol (@biancajagger)

Después de su divorcio en 1978, para el inicio de los años ochenta, Bianca redefinió nuevamente su vida al retirarse de la vida de sociedad y redirigir su enfoque hacia el activismo.

Creó su propia fundación en 2005, Bianca Jagger Human Rights Foundation para la defensa de los derechos humanos.

Con ello consolidó su imagen como una de las mujeres más influyentes de la época al ser tanto una socialité como una mujer defensora de causas sociales.