Callum Turner revela el secreto detrás de su relación con Dua Lipa: "Nos aseguramos de estar juntos"

Callum Turner revela el secreto detrás de su relación con Dua Lipa

En una entrevista con The Hollywood Reporter, realizada semanas antes de que Callum Turner y Dua Lipa se casaran en Londres, el actor reconoció que compartir la vida con alguien a quien admira también representa una fuente constante de inspiración.

"Uno quiere inspirarse en la persona con la que está", declaró el actor.

Dua Lipa y Callum Turner (Getty Images)

Aunque evitó profundizar en los detalles de su boda, el actor explicó que, para ellos, la prioridad sigue siendo encontrar tiempo para compartir la vida juntos, incluso en medio de sus apretadas agendas.

"Nos aseguramos de estar juntos tanto como sea posible", afirmó.

Los rumores sobre el romance entre Dua Lipa y Callum Turner comenzaron en enero de 2024, después de que fueran vistos juntos tras el estreno de Masters of Air en Londres. Meses más tarde, la cantante oficializó la relación en redes sociales y, en junio de 2025, confirmó su compromiso durante una entrevista con British Vogue.

Dua Lipa y Callum Turner (Instagram/@dualipa)

Aunque la pareja suele mantener un perfil discreto, Turner compartió algunos detalles de la rutina que han construido juntos, especialmente en torno a una de sus grandes pasiones: el cine.

El actor recordó que recientemente fueron juntos al cine para ver una película de terror Obsession y que también aprovechó para mostrarle a Dua Lipa uno de sus clásicos favoritos, Atrapado sin salida.