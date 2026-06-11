Mientras se prepara para una nueva etapa personal y profesional, Callum Turner compartió algunos detalles sobre la relación que ha construido junto a Dua Lipa. El actor británico habló sobre cómo la cantante ha influido en distintos aspectos de su vida y reveló algunos de los acuerdos que han ayudado a fortalecer su historia de amor.
Callum Turner revela el secreto detrás de su relación con Dua Lipa: "Nos aseguramos de estar juntos"
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En una entrevista con The Hollywood Reporter, realizada semanas antes de que Callum Turner y Dua Lipa se casaran en Londres, el actor reconoció que compartir la vida con alguien a quien admira también representa una fuente constante de inspiración.
"Uno quiere inspirarse en la persona con la que está", declaró el actor.
Aunque evitó profundizar en los detalles de su boda, el actor explicó que, para ellos, la prioridad sigue siendo encontrar tiempo para compartir la vida juntos, incluso en medio de sus apretadas agendas.
"Nos aseguramos de estar juntos tanto como sea posible", afirmó.
Los rumores sobre el romance entre Dua Lipa y Callum Turner comenzaron en enero de 2024, después de que fueran vistos juntos tras el estreno de Masters of Air en Londres. Meses más tarde, la cantante oficializó la relación en redes sociales y, en junio de 2025, confirmó su compromiso durante una entrevista con British Vogue.
Aunque la pareja suele mantener un perfil discreto, Turner compartió algunos detalles de la rutina que han construido juntos, especialmente en torno a una de sus grandes pasiones: el cine.
El actor recordó que recientemente fueron juntos al cine para ver una película de terror Obsession y que también aprovechó para mostrarle a Dua Lipa uno de sus clásicos favoritos, Atrapado sin salida.
Dua Lipa y Callum Turner comparten la pasión por el arte
Más allá de las citas y los viajes, Callum Turner explicó que él y Dua Lipa han encontrado en el arte un espacio común que fortalece su vínculo. Después de revisar una lista compartida de películas y contenidos para ver juntos, ambos han descubierto nuevas formas de inspirarse mutuamente.
"Dua y yo tenemos una buena selección de obras de arte que nos encantan, de las que nos inspiramos y que compartimos entre nosotros", señaló.
A pesar de mantener cierta reserva sobre su vida privada, la pareja no ha ocultado su felicidad en las apariciones públicas que han realizado en los últimos meses, ni en las publicaciones que la intérprete suele compartir durante sus viajes alrededor del mundo.
Según The Hollywood Reporter, ambos pasaron los primeros meses del año en París antes de regresar temporalmente a Londres. Posteriormente, establecerán su residencia en Estados Unidos debido a los compromisos de trabajo de Turner, quien participa en varios proyectos, entre ellos una nueva versión de Possession y la cinta The Comebacker, junto a Tom Hanks.